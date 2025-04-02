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https://sarabic.ae/20250402/ابتكار-ياباني-مذهل-حافلة-تتحول-لقطار-بسرعة-البرق-فيديو-1099161977.html
ابتكار ياباني مذهل... حافلة تتحول لقطار بسرعة البرق.. فيديو
ابتكار ياباني مذهل... حافلة تتحول لقطار بسرعة البرق.. فيديو
سبوتنيك عربي
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو، يظهر حافلة تسير على الطريق لتحول مسارها وتتجه نحة سكة حديدية لتتحول بدورها لقطار صغير، وذلك في جزيرة "شيكوكو"... 02.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-02T13:35+0000
2025-04-02T13:43+0000
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ويظهر الفيديو حافلة معدلة من طراز "تويوتا كوستر"، وتسمى هذه الحافلة "المركبة ذات الوضعين"، وتتسع لـ23 شخصًا، وتتحرك كسيارة عادية على الطرق، وعند الانتقال إلى السكة الحديدية، تخرج عجلات حديدية خاصة، وتستغرق عملية التحول 15 ثانية.الجدير بالذكر أن هذه الحافلة يمكن أن تصل سرعتها على السكة إلى 70 كم/س، ما يسهل التنقل بسرعة وراحة للسكان ويجذب السياح.الهند تدشن غواصة ذاتية القيادة في خطوة تقلب موازين صناعة الغواصات... فيديو فشل أول إطلاق فضائي من أوروبا القارية... فيديو
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نادي الفيديو, أخبار اليابان
نادي الفيديو, أخبار اليابان

ابتكار ياباني مذهل... حافلة تتحول لقطار بسرعة البرق.. فيديو

13:35 GMT 02.04.2025 (تم التحديث: 13:43 GMT 02.04.2025)
© Photo / Xحافلة تتحول لقطار صغير في اليايان
حافلة تتحول لقطار صغير في اليايان - سبوتنيك عربي, 1920, 02.04.2025
© Photo / X
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تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو، يظهر حافلة تسير على الطريق لتحول مسارها وتتجه نحة سكة حديدية لتتحول بدورها لقطار صغير، وذلك في جزيرة "شيكوكو" اليابانية.
ويظهر الفيديو حافلة معدلة من طراز "تويوتا كوستر"، وتسمى هذه الحافلة "المركبة ذات الوضعين"، وتتسع لـ23 شخصًا، وتتحرك كسيارة عادية على الطرق، وعند الانتقال إلى السكة الحديدية، تخرج عجلات حديدية خاصة، وتستغرق عملية التحول 15 ثانية.
الجدير بالذكر أن هذه الحافلة يمكن أن تصل سرعتها على السكة إلى 70 كم/س، ما يسهل التنقل بسرعة وراحة للسكان ويجذب السياح.
الهند تدشن غواصة ذاتية القيادة في خطوة تقلب موازين صناعة الغواصات... فيديو
فشل أول إطلاق فضائي من أوروبا القارية... فيديو
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