https://sarabic.ae/20250331/الهند-تدشن-غواصة-ذاتية-القيادة-في-خطوة-تقلب-موازين-صناعة-الغواصات-فيديو--1099100826.html
الهند تدشن غواصة ذاتية القيادة في خطوة تقلب موازين صناعة الغواصات... فيديو
الهند تدشن غواصة ذاتية القيادة في خطوة تقلب موازين صناعة الغواصات... فيديو
سبوتنيك عربي
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لغواصة ذاتية القيادة من طراز "HEAUV" طورتها الهند، في خطوة من شأنها أن تقلب موازين صناعة الغواصات في المستقبل. 31.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-31T10:38+0000
2025-03-31T10:38+0000
2025-03-31T10:38+0000
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ويظهر الفيديو الذي تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي الغواصة ذاتية القيادة من طراز "HEAUV" في كل من أوضاع السطح والغمر داخل بحيرة في الهند. وتم تطوير الغواصة من قبل منظمة البحث والتطوير الدفاعي الهندية، وتتميز الغواصة بالقدرة على العمل بشكل مستقل لمدة تصل إلى 15 يومًا.وتتمتع الغواصة أيضا بالقدرة على الغوص حتى عمق 300 متر، وتكاملها مع أنظمة السونار، البصريات الكهربائية والذكاء الاصطناعي، لجمع البيانات تحت الماء وإمكانية استخدامها في الحرب المضادة للغواصات، ومكافحة الألغام البحرية، إضافة إلى رسم خرائط قاع البحر.مشهد مرعب لفيضان وادي "الرمال" في الجزائر... فيديو بطل على الطريق..رجل ينقذ امرأة عالقة وسط الفيضانات ... فيديو
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نادي الفيديو, أخبار الهند اليوم
نادي الفيديو, أخبار الهند اليوم
الهند تدشن غواصة ذاتية القيادة في خطوة تقلب موازين صناعة الغواصات... فيديو
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لغواصة ذاتية القيادة من طراز "HEAUV" طورتها الهند، في خطوة من شأنها أن تقلب موازين صناعة الغواصات في المستقبل.
ويظهر الفيديو الذي تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي الغواصة ذاتية القيادة من طراز "HEAUV" في كل من أوضاع السطح والغمر داخل بحيرة في الهند. وتم تطوير الغواصة من قبل منظمة البحث والتطوير الدفاعي الهندية، وتتميز الغواصة بالقدرة على العمل بشكل مستقل لمدة تصل إلى 15 يومًا.
وتتمتع الغواصة أيضا بالقدرة على الغوص حتى عمق 300 متر، وتكاملها مع أنظمة السونار، البصريات الكهربائية والذكاء الاصطناعي، لجمع البيانات تحت الماء وإمكانية استخدامها في الحرب المضادة للغواصات، ومكافحة الألغام البحرية، إضافة إلى رسم خرائط قاع البحر.