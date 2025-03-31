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مشهد مرعب لفيضان وادي "الرمال" في الجزائر... فيديو
مشهد مرعب لفيضان وادي "الرمال" في الجزائر... فيديو
سبوتنيك عربي
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في الجزائر، مقطع فيديو مرعب لفيضان وادي "الرمال" شرقي الجزائر، نتيجة الأمطار الغزيرة المتهاطلة على المنطقة. 31.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-31T10:13+0000
2025-03-31T10:13+0000
2025-03-31T10:13+0000
مجتمع
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الجزائر
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ويظهر الفيديو، الذي تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي، فيضانات مفاجئة في ولاية قسنطينة الجزائرية، وذلك بسبب ارتفاع منسوب مياه وادي "الرمال"، ما أدى إلى غمر بعض الشوارع والمنازل.وامتلأت السدود في الجزائر بعد هطول الأمطار الغزيرة على البلاد، خصوصا في مدينة الصخر العتيق بولاية قسنطينة الجزائر، التي يقع فيها وادي "الرمال".مشاهد لتحطم طائرة فوق منزل في ولاية أمريكية... فيديو لحظة مرعبة.. زلزال قوي يحول مسبحا على سطح بناء إلى شلال مدمر
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نادي الفيديو, الجزائر
مشهد مرعب لفيضان وادي "الرمال" في الجزائر... فيديو
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في الجزائر، مقطع فيديو مرعب لفيضان وادي "الرمال" شرقي الجزائر، نتيجة الأمطار الغزيرة المتهاطلة على المنطقة.
ويظهر الفيديو، الذي تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي، فيضانات مفاجئة في ولاية قسنطينة الجزائرية، وذلك بسبب ارتفاع منسوب مياه وادي "الرمال"، ما أدى إلى غمر بعض الشوارع والمنازل.
وامتلأت السدود في الجزائر بعد هطول الأمطار الغزيرة على البلاد، خصوصا في مدينة الصخر العتيق بولاية قسنطينة الجزائر، التي يقع فيها وادي "الرمال".