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https://sarabic.ae/20250330/مشاهد-لتحطم-طائرة-فوق-منزل-في-ولاية-أمريكية-فيديو--1099071641.html
مشاهد لتحطم طائرة فوق منزل في ولاية أمريكية... فيديو
مشاهد لتحطم طائرة فوق منزل في ولاية أمريكية... فيديو
سبوتنيك عربي
سقوط طائرة خفيفة اصطدمت بمبنى سكني في الولايات المتحدة في بروكلين بارك بولاية مينيسوتا، ما أسفر عن مقتل الطيار والركاب. 30.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-30T07:46+0000
2025-03-30T07:46+0000
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وقالت الصحيفة: “اصطدمت طائرة رجال أعمال من طراز SOCATA TBM7، ذات محرك واحد، بمنزل في بروكلين بارك بعد ظهر يوم السبت”.ولم ينج أحد من أفراد الطاقم أو الركاب الذين كانوا على متنه، كما لم يصب سكان المنزل بأذى. ولم يعرف العدد الإجمالي للأشخاص الذين كانوا على متن الطائرة.وأظهرت مقاطع فيديو متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي أن النيران اشتعلت في المنزل الذي سقطت فيه الطائرة، بينما كان أفراد من إدارة الإطفاء المحلية يحاولون إخمادها.وفقًا لإدارة الطيران الفيدرالية (FAA)، وقع حادث تحطم الطائرة يوم السبت حوالي الساعة 12.20 بالتوقيت المحلي (20.20 بتوقيت موسكو).وفي بيان لها، أوضحت إدارة الطيران الاتحادية أنه لم يتسن لها على الفور معرفة عدد الأشخاص الذين كانوا على متن الطائرة.وبدأت إدارة الطيران الفيدرالية (FAA) والمجلس الوطني لسلامة النقل (NTSB) تحقيقًا.وفي بيان لها، أوضحت إدارة الطيران الاتحادية أنه لم يتسن لها على الفور معرفة عدد الأشخاص الذين كانوا على متن الطائرة.وأشارت الإدارة إلى أن الطائرة ذات المحرك الواحد من طراز "سوكاتا تي بي إم 7" أقلعت من مطار دي موين الدولي، ووجهتها مطار مقاطعة أنوكا-بلاين الواقع في ضاحية أخرى من ضواحي مينيابوليس.علماء يسجلون أول صوت يصدر عن أسماك القرش
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منوعات, نادي الفيديو, العالم

مشاهد لتحطم طائرة فوق منزل في ولاية أمريكية... فيديو

07:46 GMT 30.03.2025
© Photo / x تحطم طائرة فوق منزل في ولاية أمريكية
تحطم طائرة فوق منزل في ولاية أمريكية - سبوتنيك عربي, 1920, 30.03.2025
© Photo / x
تابعنا عبر
سقوط طائرة خفيفة اصطدمت بمبنى سكني في الولايات المتحدة في بروكلين بارك بولاية مينيسوتا، ما أسفر عن مقتل الطيار والركاب.
وقالت الصحيفة: “اصطدمت طائرة رجال أعمال من طراز SOCATA TBM7، ذات محرك واحد، بمنزل في بروكلين بارك بعد ظهر يوم السبت”.
ولم ينج أحد من أفراد الطاقم أو الركاب الذين كانوا على متنه، كما لم يصب سكان المنزل بأذى. ولم يعرف العدد الإجمالي للأشخاص الذين كانوا على متن الطائرة.
وأظهرت مقاطع فيديو متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي أن النيران اشتعلت في المنزل الذي سقطت فيه الطائرة، بينما كان أفراد من إدارة الإطفاء المحلية يحاولون إخمادها.
وفقًا لإدارة الطيران الفيدرالية (FAA)، وقع حادث تحطم الطائرة يوم السبت حوالي الساعة 12.20 بالتوقيت المحلي (20.20 بتوقيت موسكو).

أفادت إدارة الطيران الاتحادية الأمريكية بأن طائرة صغيرة كانت تحلق من أيوا إلى مينيسوتا تحطمت يوم السبت في منطقة سكنية بإحدى ضواحي مينيابوليس.

وفي بيان لها، أوضحت إدارة الطيران الاتحادية أنه لم يتسن لها على الفور معرفة عدد الأشخاص الذين كانوا على متن الطائرة.
وبدأت إدارة الطيران الفيدرالية (FAA) والمجلس الوطني لسلامة النقل (NTSB) تحقيقًا.
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وفي بيان لها، أوضحت إدارة الطيران الاتحادية أنه لم يتسن لها على الفور معرفة عدد الأشخاص الذين كانوا على متن الطائرة.
وأشارت الإدارة إلى أن الطائرة ذات المحرك الواحد من طراز "سوكاتا تي بي إم 7" أقلعت من مطار دي موين الدولي، ووجهتها مطار مقاطعة أنوكا-بلاين الواقع في ضاحية أخرى من ضواحي مينيابوليس.
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