https://sarabic.ae/20250326/علماء-يسجلون-أول-صوت-يصدر-عن-أسماك-القرش-1098960294.html
علماء يسجلون أول صوت يصدر عن أسماك القرش
علماء يسجلون أول صوت يصدر عن أسماك القرش
سبوتنيك عربي
كشفت دراسة جديدة رائدة أن أحد أنواع أسماك القرش قد يكون أكثر صخبًا مما كان يُعتقد سابقًا، حيث يُصدر أصواتًا تُشبه صوت انفجار البالون. 26.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-26T09:25+0000
2025-03-26T09:25+0000
2025-03-26T09:25+0000
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ولأول مرة، سجّل العلماء أدلة على أن سمكة القرش العملاقة (موستيلوس لينتيكيولتس) تنتج الصوت فيما يعتقد أنها "أول حالة موثقة لإصدار سمكة قرش لصوت نشط".وأصبحت المؤلفة الرئيسية للدراسة الدكتورة كارولين نيدر، مهتمة لأول مرة بالقدرات الصوتية لأسماك القرش بعد سماع صوت نقر غير متوقع أثناء تجارب التدريب السلوكي، خلال تجاربها للحصول على درجة الدكتوراه من جامعة أوكلاند في عام 2021.وقام العلماء بإيواء أسماك القرش في خزانات مختبرية بحرية كبيرة، مع الحفاظ على ظروف مياه البحر المناسبة والغذاء، من مايو/ أيار 2021 إلى أبريل/ نيسان 2022.وتم تسجيل الأصوات في خزان بلاستيكي تجريبي تم إعداده لتسجيل الأصوات. لتسجيل أي أصوات تصدرها بدقة، نقل الفريق أسماك القرش إلى أحواض فردية مزودة بميكروفونات تحت الماء أو هيدروفونات. ومع نقل أسماك القرش بين الأحواض أو حملها برفق، بدأت تُصدر أصوات طقطقة، مشابهة لتلك التي لاحظتها نيدر، قبل سنوات.ويعتقد العلماء أنه من المرجح أن يكون الارتطام القوي للأسنان المسطحة لأسماك القرش هو مصدر الصوت.وقال العلماء إن سبب صوت النقرات "مازال غامضا" ولكن ربما يصدر "كرد فعل على اضطراب أو ضيق".وبحسب مجلة "رويال سوسايتي أوبين ساينس" العلمية، فإنه سوف يتعين إجراء مزيد من الأبحاث السلوكية للتحقق من الأمر.علماء روس يطورون أول دواء مزدوج لعلاج أخطر أنواع السرطانعلماء روس يكتشفون سرا جديدا... فحص بسيط يكشف السرطان قبل تفشيه
https://sarabic.ae/20250325/دراسة-تكشف-عن-تعاون-سري-بين-الخلايا-السرطانية-للبقاء-على-قيد-الحياة-1098935461.html
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منوعات, علوم, معلومات
علماء يسجلون أول صوت يصدر عن أسماك القرش
كشفت دراسة جديدة رائدة أن أحد أنواع أسماك القرش قد يكون أكثر صخبًا مما كان يُعتقد سابقًا، حيث يُصدر أصواتًا تُشبه صوت انفجار البالون.
ولأول مرة، سجّل العلماء أدلة على أن سمكة القرش العملاقة (موستيلوس لينتيكيولتس) تنتج الصوت فيما يعتقد أنها "أول حالة موثقة لإصدار سمكة قرش لصوت نشط".
وقال نيل هامرشلاج، رئيس بعثات أسماك القرش الأطلسية والمدير التنفيذي لمؤسسة أبحاث أسماك القرش: "كان يُعتقد أن كيفية حفاظ أسماك القرش على تجمعاتها الاجتماعية أو تواصلها تعتمد بشكل كبير على لغة الجسد، وربما من خلال الإشارات الكيميائية، ولكن في معظم الأحيان، ظل هذا الأمر لغزًا". ولم يشارك هامرشلاج في البحث. وأضاف: "تفتح هذه الدراسة آفاقًا جديدة كليًا للتواصل عبر الصوت".
وأصبحت المؤلفة الرئيسية للدراسة الدكتورة كارولين نيدر، مهتمة لأول مرة بالقدرات الصوتية لأسماك القرش بعد سماع صوت نقر غير متوقع أثناء تجارب التدريب السلوكي، خلال تجاربها للحصول على درجة الدكتوراه من جامعة أوكلاند في عام 2021.
وشملت الدراسة، التي استمرت أكثر من 11 شهرا، 10 أسماك صغيرة، 5 إناث و5 ذكور.
وقام العلماء بإيواء أسماك القرش في خزانات مختبرية بحرية كبيرة، مع الحفاظ على ظروف مياه البحر المناسبة والغذاء، من مايو/ أيار 2021 إلى أبريل/ نيسان 2022.
وتم تسجيل الأصوات في خزان بلاستيكي تجريبي تم إعداده لتسجيل الأصوات. لتسجيل أي أصوات تصدرها بدقة، نقل الفريق أسماك القرش إلى أحواض فردية مزودة بميكروفونات تحت الماء أو هيدروفونات. ومع نقل أسماك القرش بين الأحواض أو حملها برفق، بدأت تُصدر أصوات طقطقة، مشابهة لتلك التي لاحظتها نيدر، قبل سنوات.
وخلص البحث، الذي ترأسته كارولين نيدر، من مؤسسة "وودز هولي" لعلوم المحيطات في الولايات المتحدة الأمريكية، إلى أنه في المتوسط "تصدر أسماك القرش نقرات أكثر بكثير"، خلال أول 10 ثواني من التعامل معها مقارنة بالعشر ثوان التالية.
ويعتقد العلماء أنه من المرجح أن يكون الارتطام القوي للأسنان المسطحة لأسماك القرش هو مصدر الصوت.
وقال العلماء إن سبب صوت النقرات "مازال غامضا" ولكن ربما يصدر "كرد فعل على اضطراب أو ضيق".
وبحسب مجلة "رويال سوسايتي أوبين ساينس" العلمية، فإنه سوف يتعين إجراء مزيد من الأبحاث السلوكية للتحقق من الأمر.