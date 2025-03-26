https://sarabic.ae/20250326/علماء-يسجلون-أول-صوت-يصدر-عن-أسماك-القرش-1098960294.html

علماء يسجلون أول صوت يصدر عن أسماك القرش

علماء يسجلون أول صوت يصدر عن أسماك القرش

سبوتنيك عربي

كشفت دراسة جديدة رائدة أن أحد أنواع أسماك القرش قد يكون أكثر صخبًا مما كان يُعتقد سابقًا، حيث يُصدر أصواتًا تُشبه صوت انفجار البالون. 26.03.2025, سبوتنيك عربي

2025-03-26T09:25+0000

2025-03-26T09:25+0000

2025-03-26T09:25+0000

مجتمع

منوعات

علوم

معلومات

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/01/1e/1085571941_0:257:2730:1793_1920x0_80_0_0_a2d60f11991481909b26514aae76d16c.jpg

ولأول مرة، سجّل العلماء أدلة على أن سمكة القرش العملاقة (موستيلوس لينتيكيولتس) تنتج الصوت فيما يعتقد أنها "أول حالة موثقة لإصدار سمكة قرش لصوت نشط".وأصبحت المؤلفة الرئيسية للدراسة الدكتورة كارولين نيدر، مهتمة لأول مرة بالقدرات الصوتية لأسماك القرش بعد سماع صوت نقر غير متوقع أثناء تجارب التدريب السلوكي، خلال تجاربها للحصول على درجة الدكتوراه من جامعة أوكلاند في عام 2021.وقام العلماء بإيواء أسماك القرش في خزانات مختبرية بحرية كبيرة، مع الحفاظ على ظروف مياه البحر المناسبة والغذاء، من مايو/ أيار 2021 إلى أبريل/ نيسان 2022.وتم تسجيل الأصوات في خزان بلاستيكي تجريبي تم إعداده لتسجيل الأصوات. لتسجيل أي أصوات تصدرها بدقة، نقل الفريق أسماك القرش إلى أحواض فردية مزودة بميكروفونات تحت الماء أو هيدروفونات. ومع نقل أسماك القرش بين الأحواض أو حملها برفق، بدأت تُصدر أصوات طقطقة، مشابهة لتلك التي لاحظتها نيدر، قبل سنوات.ويعتقد العلماء أنه من المرجح أن يكون الارتطام القوي للأسنان المسطحة لأسماك القرش هو مصدر الصوت.وقال العلماء إن سبب صوت النقرات "مازال غامضا" ولكن ربما يصدر "كرد فعل على اضطراب أو ضيق".وبحسب مجلة "رويال سوسايتي أوبين ساينس" العلمية، فإنه سوف يتعين إجراء مزيد من الأبحاث السلوكية للتحقق من الأمر.علماء روس يطورون أول دواء مزدوج لعلاج أخطر أنواع السرطانعلماء روس يكتشفون سرا جديدا... فحص بسيط يكشف السرطان قبل تفشيه

https://sarabic.ae/20250325/دراسة-تكشف-عن-تعاون-سري-بين-الخلايا-السرطانية-للبقاء-على-قيد-الحياة-1098935461.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

منوعات, علوم, معلومات