https://sarabic.ae/20250325/دراسة-تكشف-عن-تعاون-سري-بين-الخلايا-السرطانية-للبقاء-على-قيد-الحياة-1098935461.html
دراسة تكشف عن تعاون "سري" بين الخلايا السرطانية للبقاء على قيد الحياة
دراسة تكشف عن تعاون "سري" بين الخلايا السرطانية للبقاء على قيد الحياة
سبوتنيك عربي
كشفت دراسة جديدة قام بها مجموعة من الأطباء في جامعة نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية، عن أن الخلايا السرطانية تتعاون في ما بينها لمواجهة تحديات نقص المغذيات... 25.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-25T14:33+0000
2025-03-25T14:33+0000
2025-03-25T14:33+0000
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وأشارت الدراسة الجديدة إلى أنه في حالات نقص الغذاء تتعاون الخلايا السرطانية عن طريق إفراز نوع من الأنزيمات يحمل اسم (CNDP2)، يقوم بتكسير المواد البروتينية إلى أحماض أمينية تتقاسمها هذه الخلايا. وأكد الباحثون أن هذا الاكتشاف يفسح المجال أمام ابتكار وسائل جديدة لعلاج الأورام عن طريق منع عمل هذا الأنزيم أو التخلص من الشفرة الجينية الخاصة به من أجل إبطاء نمو الأورام داخل الجسم.يقول كارلوس كارمونا فونتين، الباحث بجامعة نيويوك ورئيس فريق الدراسة: "لقد اكتشفنا التفاعلات التعاونية بين خلايا السرطان التي تسمح لها بالبقاء والانتشار"، مضيفا أن "فهم الآليات التي تستغلها الخلايا السرطانية للاستمرار قد يساعد في التوصل إلى علاجات جديدة في المستقبل".وتابع فونتين أن "الأمر المدهش أننا لاحظنا أن تقليل الأحماض الأمينية يعود بالفائدة على التجمعات السرطانية الأكبر، ما يشير إلى وجود عملية تعاونية بين التجمعات السرطانية التي تحتوي على أعداد أكبر من الخلايا، وهو ما يدل على وجود تعاون حقيقي بين خلايا الأورام".وفقا للدراسة التي نشرتها صحيفة "هسبريس" نقلا عن مجلة "Nature" العلمية، فقد فحص الباحثون تطور نمو أنواع مختلفة من الأورام باستخدام مجهر روبوتي وبرنامج متخصص لتحليل الصور عن طريق إجراء عمليات إحصاء لملايين الخلايا السرطانية تحت مئات الظروف المختلفة، ما سمح لهم بدراسة معدلات كثافة التجمعات السرطانية، مع تعديل نسبة المغذيات المتوافرة كل مرة.دراسة: الوشم يزيد من خطر الإصابة بسرطان الجلداكتشاف روسي في سيبيريا يقدم علاجا واعدا للسرطان
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علوم, الصحة, خلايا سرطانية, سرطانات, السرطان
علوم, الصحة, خلايا سرطانية, سرطانات, السرطان
دراسة تكشف عن تعاون "سري" بين الخلايا السرطانية للبقاء على قيد الحياة
كشفت دراسة جديدة قام بها مجموعة من الأطباء في جامعة نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية، عن أن الخلايا السرطانية تتعاون في ما بينها لمواجهة تحديات نقص المغذيات من أجل البقاء على قيد الحياة.
وأشارت الدراسة الجديدة إلى أنه في حالات نقص الغذاء تتعاون الخلايا السرطانية عن طريق إفراز نوع من الأنزيمات يحمل اسم (CNDP2)، يقوم بتكسير المواد البروتينية إلى أحماض أمينية تتقاسمها هذه الخلايا. وأكد الباحثون أن هذا الاكتشاف يفسح المجال أمام ابتكار وسائل جديدة لعلاج الأورام عن طريق منع عمل هذا الأنزيم أو التخلص من الشفرة الجينية الخاصة به من أجل إبطاء نمو الأورام داخل الجسم.
يقول كارلوس كارمونا فونتين، الباحث بجامعة نيويوك ورئيس فريق الدراسة: "لقد اكتشفنا التفاعلات التعاونية بين خلايا السرطان التي تسمح لها بالبقاء والانتشار"، مضيفا أن "فهم الآليات التي تستغلها الخلايا السرطانية
للاستمرار قد يساعد في التوصل إلى علاجات جديدة في المستقبل".
وكان العلماء يعتقدون من قبل أن الخلايا السرطانية تتنافس على المغذيات والموارد الأخرى داخل الجسم، وأن الأورام تزداد شراسة بمرور الوقت لأن الخلايا الأقوى هي التي تهيمن على موارد الجسم. لكن الباحثين توصلوا إلى أن الخلايا الحية بشكل عام تتعاون في ما بينها في الظروف الصعبة.
وتابع فونتين أن "الأمر المدهش أننا لاحظنا أن تقليل الأحماض الأمينية يعود بالفائدة على التجمعات السرطانية
الأكبر، ما يشير إلى وجود عملية تعاونية بين التجمعات السرطانية التي تحتوي على أعداد أكبر من الخلايا، وهو ما يدل على وجود تعاون حقيقي بين خلايا الأورام".
وفقا للدراسة التي نشرتها صحيفة "هسبريس"
نقلا عن مجلة "Nature" العلمية، فقد فحص الباحثون تطور نمو أنواع مختلفة من الأورام باستخدام مجهر روبوتي وبرنامج متخصص لتحليل الصور عن طريق إجراء عمليات إحصاء لملايين الخلايا السرطانية تحت مئات الظروف المختلفة، ما سمح لهم بدراسة معدلات كثافة التجمعات السرطانية، مع تعديل نسبة المغذيات المتوافرة كل مرة.