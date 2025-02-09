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القوات الروسية تحرر بلدة أوريخوفو-فاسيليفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية
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https://sarabic.ae/20250209/اختراق-في-علاج-السرطان-العلماء-يكتشفون-مفتاحا-يعكس-المرض-1097607474.html
اختراق في علاج السرطان.. العلماء يكتشفون "مفتاحا" يعكس المرض
اختراق في علاج السرطان.. العلماء يكتشفون "مفتاحا" يعكس المرض
سبوتنيك عربي
اكتشف علماء حلا قادر على عكس الخلايا السرطانية، فيما وصف بأنه إنجاز علمي كبير. 09.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-09T10:11+0000
2025-02-09T10:11+0000
مجتمع
علوم
الصحة
السرطان
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وتوصل العلماء من كوريا الجنوبية إلى مفتاح جزيئي، في إمكانه عكس مسار السرطان، وتحويل الخلايا السرطانية إلى خلايا طبيعية.وأوضح الباحث، كوانغ هيون تشو، إنه وزملائه في الدراسة تمكنوا من تحديد "اللحظة الحاسمة" قبل تحول الخلايا الطبيعية إلى خلايا سرطانية، وفقا لموقع "Pulse".وباستخدامهم نهج علم الأحياء النظمي، طور الفريق نموذجا جينيا يمكنه عكس هذه العملية، وأثبتوا ذلك في خلايا سرطان القولون.وأشار الباحثون أن هذه "اللحظة الحاسمة" هي نقطة زمنية محددة يحدث فيها تحول جذري في الخلايا، على سبيل المثال، كما يحدث عندما يتحول الماء إلى بخار عند درجة حرارة 212 فهرنهايت. وأكد العلماء من كوريا الجنوبية أن هذه تعد الدراسة الأولى التي تكشف عن دليل مهم، يمكن أن يعكس مصير تكوين الأورام في هذه اللحظة الحاسمة من التغيير.ويمكن أن يؤدي هذا الاكتشاف العلمي الذي قام به باحثون من المعهد الكوري المتقدم للعلوم والتكنولوجيا (KAIST) في مدينة دايجون بكوريا الجنوبية، إلى تطوير علاجات جديدة للسرطان.
https://sarabic.ae/20250119/6-أنواع-من-السرطان-الأقل-قابلية-للبقاء-على-قيد-الحياة-1096934943.html
https://sarabic.ae/20250203/السرطان-هو-ثاني-مسبب-للوفاة-في-دولة-عربية---1097418441.html
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علوم, الصحة, السرطان
علوم, الصحة, السرطان

اختراق في علاج السرطان.. العلماء يكتشفون "مفتاحا" يعكس المرض

10:11 GMT 09.02.2025
© Photo / unsplash/National Cancer Instituteخلايا سرطانية داخل أوعية دموية
خلايا سرطانية داخل أوعية دموية - سبوتنيك عربي, 1920, 09.02.2025
© Photo / unsplash/National Cancer Institute
تابعنا عبر
اكتشف علماء حلا قادر على عكس الخلايا السرطانية، فيما وصف بأنه إنجاز علمي كبير.
وتوصل العلماء من كوريا الجنوبية إلى مفتاح جزيئي، في إمكانه عكس مسار السرطان، وتحويل الخلايا السرطانية إلى خلايا طبيعية.
وأوضح الباحث، كوانغ هيون تشو، إنه وزملائه في الدراسة تمكنوا من تحديد "اللحظة الحاسمة" قبل تحول الخلايا الطبيعية إلى خلايا سرطانية، وفقا لموقع "Pulse".
طريقة علاج السرطان بتفجير نواة الخلية المصابة - سبوتنيك عربي, 1920, 19.01.2025
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6 أنواع من السرطان "الأقل قابلية للبقاء على قيد الحياة"
19 يناير, 12:50 GMT
وباستخدامهم نهج علم الأحياء النظمي، طور الفريق نموذجا جينيا يمكنه عكس هذه العملية، وأثبتوا ذلك في خلايا سرطان القولون.
وأشار الباحثون أن هذه "اللحظة الحاسمة" هي نقطة زمنية محددة يحدث فيها تحول جذري في الخلايا، على سبيل المثال، كما يحدث عندما يتحول الماء إلى بخار عند درجة حرارة 212 فهرنهايت.
خلايا سرطانية - سبوتنيك عربي, 1920, 03.02.2025
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3 فبراير, 07:50 GMT
وأكد العلماء من كوريا الجنوبية أن هذه تعد الدراسة الأولى التي تكشف عن دليل مهم، يمكن أن يعكس مصير تكوين الأورام في هذه اللحظة الحاسمة من التغيير.
ويمكن أن يؤدي هذا الاكتشاف العلمي الذي قام به باحثون من المعهد الكوري المتقدم للعلوم والتكنولوجيا (KAIST) في مدينة دايجون بكوريا الجنوبية، إلى تطوير علاجات جديدة للسرطان.
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