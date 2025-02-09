https://sarabic.ae/20250209/اختراق-في-علاج-السرطان-العلماء-يكتشفون-مفتاحا-يعكس-المرض-1097607474.html

اختراق في علاج السرطان.. العلماء يكتشفون "مفتاحا" يعكس المرض

اختراق في علاج السرطان.. العلماء يكتشفون "مفتاحا" يعكس المرض

سبوتنيك عربي

اكتشف علماء حلا قادر على عكس الخلايا السرطانية، فيما وصف بأنه إنجاز علمي كبير. 09.02.2025, سبوتنيك عربي

2025-02-09T10:11+0000

2025-02-09T10:11+0000

2025-02-09T10:11+0000

مجتمع

علوم

الصحة

السرطان

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وتوصل العلماء من كوريا الجنوبية إلى مفتاح جزيئي، في إمكانه عكس مسار السرطان، وتحويل الخلايا السرطانية إلى خلايا طبيعية.وأوضح الباحث، كوانغ هيون تشو، إنه وزملائه في الدراسة تمكنوا من تحديد "اللحظة الحاسمة" قبل تحول الخلايا الطبيعية إلى خلايا سرطانية، وفقا لموقع "Pulse".وباستخدامهم نهج علم الأحياء النظمي، طور الفريق نموذجا جينيا يمكنه عكس هذه العملية، وأثبتوا ذلك في خلايا سرطان القولون.وأشار الباحثون أن هذه "اللحظة الحاسمة" هي نقطة زمنية محددة يحدث فيها تحول جذري في الخلايا، على سبيل المثال، كما يحدث عندما يتحول الماء إلى بخار عند درجة حرارة 212 فهرنهايت. وأكد العلماء من كوريا الجنوبية أن هذه تعد الدراسة الأولى التي تكشف عن دليل مهم، يمكن أن يعكس مصير تكوين الأورام في هذه اللحظة الحاسمة من التغيير.ويمكن أن يؤدي هذا الاكتشاف العلمي الذي قام به باحثون من المعهد الكوري المتقدم للعلوم والتكنولوجيا (KAIST) في مدينة دايجون بكوريا الجنوبية، إلى تطوير علاجات جديدة للسرطان.

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علوم, الصحة, السرطان