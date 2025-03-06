https://sarabic.ae/20250306/دراسة-الوشم-يزيد-من-خطر-الإصابة-بسرطان-الجلد-1098424679.html
دراسة: الوشم يزيد من خطر الإصابة بسرطان الجلد
دراسة: الوشم يزيد من خطر الإصابة بسرطان الجلد
سبوتنيك عربي
كشفت دراسة جديدة قامت بها مجموعة من العلماء، عن أن الوشم يزيد من من خطر الإصابة بسرطان الجلد، أو الورم الليمفاوي. 06.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-06T05:20+0000
2025-03-06T05:20+0000
2025-03-06T05:20+0000
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استخدمت عالمة الإحصاء الحيوي في جامعة جنوب الدنمارك سيغن بيدستيد كليمنسن، وزملاؤها تصميمين مختلفين للدراسة لتحليل تشخيصات السرطان وأنماط الوشم. قارنت الدراسة مجموعة من 2367 شخصا تم اختيارهم عشوائيًا بين الأفراد الذين يعانون من شكل من أشكال سرطان الجلد وأولئك الذين لم يصابوا به، وكشفت أن أولئك الذين لديهم وشم لديهم خطر الإصابة بسرطان الجلد بنحو أربعة أضعاف.أكدت الدراسة أنه من المهم أن نلاحظ، أولاً، أن السرطانات مثل الليمفوما نادرة جدًا، علاوة على ذلك، هذا ليس دليلاً على أن الوشم يسبب السرطان. فقد يكون أولئك الذين يحصلون على وشم أكثر عرضة للإصابة بالسرطان بسبب عوامل أخرى.لكن الأبحاث السابقة وجدت أيضًا مخاطر أعلى للإصابة بالليمفوما لدى الأشخاص الذين لديهم وشم مقارنة بأولئك الذين ليس لديهم وشم، لذا فإن هذه النتائج تتطلب مزيدًا من التحقيق. ويوضح أخصائي أمراض الدم بجامعة أودنسه هنريك فريدريكسن: "نستطيع أن نرى أن جزيئات الحبر تتراكم في الغدد الليمفاوية، ونشتبه في أن الجسم يدركها كمواد غريبة".ووجد تقرير صدر، عام 2016، للمفوضية الأوروبية أن غالبية الأحبار المستخدمة في الوشم غير معتمدة حتى للاستخدام في مستحضرات التجميل، ومن المعروف أن بعضها مسبب للسرطان أثناء التحلل.ووفقا للدراسة التي نشرتها مجلة "ساينس أليرت" العلمية، فإنه من الضروري التفكير بعناية في أنواع الحبر إذا أردنا الحصول على وشم، والتحقق مما إذا كنت خالية من أمراض، مثل الصدفية، التي قد يؤدي الوشم إلى تفاقمها. دراسة تكشف عن مخاطر استخدام وسائد الماء الساخن على الجلد... فيديودراسة: قشرة الرأس قد تنذر بالإصابة بمرض قاتل للنساء
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علوم, الصحة, وشم, أضرار الوشم, جلد, جلد بشري, خلايا سرطانية, سرطانات, السرطان
علوم, الصحة, وشم, أضرار الوشم, جلد, جلد بشري, خلايا سرطانية, سرطانات, السرطان
دراسة: الوشم يزيد من خطر الإصابة بسرطان الجلد
كشفت دراسة جديدة قامت بها مجموعة من العلماء، عن أن الوشم يزيد من من خطر الإصابة بسرطان الجلد، أو الورم الليمفاوي.
استخدمت عالمة الإحصاء الحيوي في جامعة جنوب الدنمارك سيغن بيدستيد كليمنسن، وزملاؤها تصميمين مختلفين للدراسة لتحليل تشخيصات السرطان وأنماط الوشم.
قارنت الدراسة مجموعة من 2367 شخصا تم اختيارهم عشوائيًا بين الأفراد الذين يعانون من شكل من أشكال سرطان الجلد وأولئك الذين لم يصابوا به، وكشفت أن أولئك الذين لديهم وشم لديهم خطر الإصابة بسرطان الجلد بنحو أربعة أضعاف.
وقارنت الدراسة بين 316 فردًا وإخوتهم التوأم، ووجدت أن خطر إصابة التوأم الموشوم بالسرطان أكبر بنسبة تتراوح بين 33 و62 في المائة. كان هذا أكثر وضوحًا بالنسبة لأولئك الذين لديهم وشم أكبر من راحة اليد، وهو خطر أعلى بثلاث مرات من أولئك الذين ليس لديهم وشم.
أكدت الدراسة أنه من المهم أن نلاحظ، أولاً، أن السرطانات مثل الليمفوما نادرة جدًا، علاوة على ذلك، هذا ليس دليلاً على أن الوشم يسبب السرطان. فقد يكون أولئك الذين يحصلون على وشم أكثر عرضة للإصابة بالسرطان
بسبب عوامل أخرى.
لكن الأبحاث السابقة وجدت أيضًا مخاطر أعلى للإصابة بالليمفوما لدى الأشخاص الذين لديهم وشم مقارنة بأولئك الذين ليس لديهم وشم، لذا فإن هذه النتائج تتطلب مزيدًا من التحقيق.
تقول كليمنسن: "في دراستنا، لا نرى رابطًا واضحًا بين حدوث السرطان وألوان الحبر المحددة، لكن هذا لا يعني أن اللون غير ذي صلة. ونعلم من دراسات أخرى أن الحبر يمكن أن يحتوي على مواد ضارة محتملة، على سبيل المثال، غالبًا ما يسبب الحبر الأحمر تفاعلات حساسية".
ويوضح أخصائي أمراض الدم بجامعة أودنسه هنريك فريدريكسن: "نستطيع أن نرى أن جزيئات الحبر
تتراكم في الغدد الليمفاوية، ونشتبه في أن الجسم يدركها كمواد غريبة".
وأضاف: "قد يعني هذا أن الجهاز المناعي يحاول باستمرار الاستجابة للحبر، ولا نعرف بعد ما إذا كان هذا السلالة المستمرة يمكن أن تضعف وظيفة الغدد الليمفاوية أو يكون لها عواقب صحية أخرى".
ووجد تقرير صدر، عام 2016، للمفوضية الأوروبية أن غالبية الأحبار المستخدمة في الوشم
غير معتمدة حتى للاستخدام في مستحضرات التجميل، ومن المعروف أن بعضها مسبب للسرطان أثناء التحلل.
ووفقا للدراسة التي نشرتها مجلة "ساينس أليرت" العلمية،
فإنه من الضروري التفكير بعناية في أنواع الحبر إذا أردنا الحصول على وشم، والتحقق مما إذا كنت خالية من أمراض، مثل الصدفية، التي قد يؤدي الوشم إلى تفاقمها.