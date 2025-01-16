أمريكا تحظر "الصبغة الحمراء" بعد سنوات من التحذيرات العالمية

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هل تقدم مجموعة البريكس فلسفة ثقافية كوكبية من نوع جديد؟
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عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
09:47 GMT
13 د
لقاء سبوتنيك
سوريا وتحديات بناء دولة جديدة بكل مؤسساتها مع ترقب محيطها العربي والدولي
10:03 GMT
57 د
مساحة حرة
محاولة الهجوم على محطة ضخ "التيار التركي".. إلى أي مدى يهدد أمن الطاقة لدول أوروبا؟
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
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من الملعب
برشلونة يكتسح ريال مدريد ويتوّج بكأس السوبر الإسباني
12:03 GMT
27 د
ملفات ساخنة
لماذا يربط الغرب تخفيف العقوبات عن سوريا بالمسار السياسي؟
12:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
كيف تؤثر جينات الأجداد والفيروسات التي أصابتهم منذ آلاف السنين على صحتنا؟
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بلا قيود
خبير: من غير المبرر بقاء الولايات المتحدة في سوريا وسياستها أوجدت داعش
17:03 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
استعدادات إسرائيلية لانسحاب تدريجي من غزة ، مع استمرار التصعيد في الضفة الغربية
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البرنامج المسائي - إعادة
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150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
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183 د
عرب بوينت بودكاست
مهمة التليسكوب الهائل جيمس ويب في اكتشاف تاريخ الكون لا تزال في بدايتها
09:52 GMT
8 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
10:03 GMT
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عرب بوينت بودكاست
مستقبل الحضارات والثقافات.. إلى أين؟
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مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
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الإنسان والثقافة
روسيا تحتفل بالذكرى ال132 لميلاد الشاعرة الروسية مارينا تسيفتايفا
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مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
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لقاء سبوتنيك
سوريا وتحديات بناء دولة جديدة بكل مؤسساتها مع ترقب محيطها العربي والدولي
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https://sarabic.ae/20250116/أمريكا-تحظر-الصبغة-الحمراء-بعد-سنوات-من-التحذيرات-العالمية-1096833750.html
أمريكا تحظر "الصبغة الحمراء" بعد سنوات من التحذيرات العالمية
أمريكا تحظر "الصبغة الحمراء" بعد سنوات من التحذيرات العالمية
سبوتنيك عربي
قررت السلطات الأميركية حظر استخدام صبغة حمراء في الأغذية والأدوية، في ظل ما يعرف عن قدرتها بالتسبب في السرطان لدى الحيوانات. 16.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-16T10:46+0000
2025-01-16T10:46+0000
مجتمع
الصحة
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وتسمى الصبغة الاصطناعية المستخلصة من النفط، بـ"الإريثروسين"، وتُعرف أيضا باسم "إي 127" (E127) في القارة الأوروبية، و"رِد 3" في أمريكا الشمالية، وتستخدم لإعطاء الأطعمة أو لكبسولات الدواء لونا ورديا فاتحا إلى أحمر.وتدخل هذه المادة حتى اللحظة في نحو 3 آلاف منتج غذائي يباع في الولايات المتحدة، وفقا لقاعدة بيانات جمعية "إي دبليو جي" البيئية، من بينها سكاكر وفواكه معلبة ومشروبات وحتى في بدائل نباتية من لحم الخنزير.ولم يكن مسموحا أصلا باستخدام هذه الصبغة في الولايات المتحدة في المنتجات التجميلية، والعقاقير والأدوية التي لها تماسا مباشرا مع الجلد منذ عام 1990، بسبب مخاطر الحساسية والشكوك في طبيعتها المسرطنة، بعدما أظهرت الدراسات أنها تسبب السرطان لدى القوارض.ويعد منع هذه المادة في الولايات المتحدة، انتصارا كبيرا لجمعيات الدفاع عن المستهلكين، ففي عام 2022، تقدم عدد منها بطلب إلى هيئة الغذاء والدواء لحظر هذه المادة المضافة، في المنتجات الغذائية والأدوية الفموية، وهو الطلب الذي قررت السلطات الاستجابة له.اكتشاف أنسجة هيكلية جديدة يعزز إمكانات "الطب التجديدي"دراسة: ضربة على الرأس قد تيقظ "كابوسا" في جسمك
https://sarabic.ae/20250116/مدينة-عربية-تستنفر-بعد-تسجيل-إصابات-بـالحصبة-في-عشرات-المدارس-1096829589.html
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الصحة
الصحة

أمريكا تحظر "الصبغة الحمراء" بعد سنوات من التحذيرات العالمية

10:46 GMT 16.01.2025
© Photo / unsplash/Babs Gorniakحلويات سكرية للأطفال
حلويات سكرية للأطفال - سبوتنيك عربي, 1920, 16.01.2025
© Photo / unsplash/Babs Gorniak
تابعنا عبر
قررت السلطات الأميركية حظر استخدام صبغة حمراء في الأغذية والأدوية، في ظل ما يعرف عن قدرتها بالتسبب في السرطان لدى الحيوانات.
وتسمى الصبغة الاصطناعية المستخلصة من النفط، بـ"الإريثروسين"، وتُعرف أيضا باسم "إي 127" (E127) في القارة الأوروبية، و"رِد 3" في أمريكا الشمالية، وتستخدم لإعطاء الأطعمة أو لكبسولات الدواء لونا ورديا فاتحا إلى أحمر.
وتدخل هذه المادة حتى اللحظة في نحو 3 آلاف منتج غذائي يباع في الولايات المتحدة، وفقا لقاعدة بيانات جمعية "إي دبليو جي" البيئية، من بينها سكاكر وفواكه معلبة ومشروبات وحتى في بدائل نباتية من لحم الخنزير.
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08:30 GMT
وأفادت هيئة مراقبة الغذاء والدواء الأمريكية، في وثيقة رسمية نشرت، الأربعاء، بأنها "تلغي الترخيص باستخدام ريد 3 في الأغذية والأدوية المتناولة".
ولم يكن مسموحا أصلا باستخدام هذه الصبغة في الولايات المتحدة في المنتجات التجميلية، والعقاقير والأدوية التي لها تماسا مباشرا مع الجلد منذ عام 1990، بسبب مخاطر الحساسية والشكوك في طبيعتها المسرطنة، بعدما أظهرت الدراسات أنها تسبب السرطان لدى القوارض.
السمنة - سبوتنيك عربي, 1920, 16.01.2025
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07:09 GMT

وتفرض بلدان عدة في العالم، ولا سيما ضمن الاتحاد الأوروبي، قيودا صارمة على استعمالها.

ويعد منع هذه المادة في الولايات المتحدة، انتصارا كبيرا لجمعيات الدفاع عن المستهلكين، ففي عام 2022، تقدم عدد منها بطلب إلى هيئة الغذاء والدواء لحظر هذه المادة المضافة، في المنتجات الغذائية والأدوية الفموية، وهو الطلب الذي قررت السلطات الاستجابة له.
اكتشاف أنسجة هيكلية جديدة يعزز إمكانات "الطب التجديدي"
دراسة: ضربة على الرأس قد تيقظ "كابوسا" في جسمك
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