https://sarabic.ae/20250116/أمريكا-تحظر-الصبغة-الحمراء-بعد-سنوات-من-التحذيرات-العالمية-1096833750.html
أمريكا تحظر "الصبغة الحمراء" بعد سنوات من التحذيرات العالمية
أمريكا تحظر "الصبغة الحمراء" بعد سنوات من التحذيرات العالمية
سبوتنيك عربي
قررت السلطات الأميركية حظر استخدام صبغة حمراء في الأغذية والأدوية، في ظل ما يعرف عن قدرتها بالتسبب في السرطان لدى الحيوانات. 16.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-16T10:46+0000
2025-01-16T10:46+0000
2025-01-16T10:46+0000
مجتمع
الصحة
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وتسمى الصبغة الاصطناعية المستخلصة من النفط، بـ"الإريثروسين"، وتُعرف أيضا باسم "إي 127" (E127) في القارة الأوروبية، و"رِد 3" في أمريكا الشمالية، وتستخدم لإعطاء الأطعمة أو لكبسولات الدواء لونا ورديا فاتحا إلى أحمر.وتدخل هذه المادة حتى اللحظة في نحو 3 آلاف منتج غذائي يباع في الولايات المتحدة، وفقا لقاعدة بيانات جمعية "إي دبليو جي" البيئية، من بينها سكاكر وفواكه معلبة ومشروبات وحتى في بدائل نباتية من لحم الخنزير.ولم يكن مسموحا أصلا باستخدام هذه الصبغة في الولايات المتحدة في المنتجات التجميلية، والعقاقير والأدوية التي لها تماسا مباشرا مع الجلد منذ عام 1990، بسبب مخاطر الحساسية والشكوك في طبيعتها المسرطنة، بعدما أظهرت الدراسات أنها تسبب السرطان لدى القوارض.ويعد منع هذه المادة في الولايات المتحدة، انتصارا كبيرا لجمعيات الدفاع عن المستهلكين، ففي عام 2022، تقدم عدد منها بطلب إلى هيئة الغذاء والدواء لحظر هذه المادة المضافة، في المنتجات الغذائية والأدوية الفموية، وهو الطلب الذي قررت السلطات الاستجابة له.اكتشاف أنسجة هيكلية جديدة يعزز إمكانات "الطب التجديدي"دراسة: ضربة على الرأس قد تيقظ "كابوسا" في جسمك
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MIA „Rossiya Segodnya“
الصحة
أمريكا تحظر "الصبغة الحمراء" بعد سنوات من التحذيرات العالمية
قررت السلطات الأميركية حظر استخدام صبغة حمراء في الأغذية والأدوية، في ظل ما يعرف عن قدرتها بالتسبب في السرطان لدى الحيوانات.
وتسمى الصبغة الاصطناعية المستخلصة من النفط، بـ"الإريثروسين"، وتُعرف أيضا باسم "إي 127" (E127) في القارة الأوروبية، و"رِد 3" في أمريكا الشمالية، وتستخدم لإعطاء الأطعمة أو لكبسولات الدواء لونا ورديا فاتحا إلى أحمر.
وتدخل هذه المادة حتى اللحظة في نحو 3 آلاف منتج غذائي يباع في الولايات المتحدة، وفقا لقاعدة بيانات جمعية "إي دبليو جي" البيئية، من بينها سكاكر وفواكه معلبة ومشروبات وحتى في بدائل نباتية من لحم الخنزير.
وأفادت هيئة مراقبة الغذاء والدواء الأمريكية، في وثيقة رسمية نشرت، الأربعاء، بأنها "تلغي الترخيص باستخدام ريد 3 في الأغذية والأدوية المتناولة".
ولم يكن مسموحا أصلا باستخدام هذه الصبغة في الولايات المتحدة في المنتجات التجميلية، والعقاقير والأدوية التي لها تماسا مباشرا مع الجلد منذ عام 1990، بسبب مخاطر الحساسية والشكوك في طبيعتها المسرطنة، بعدما أظهرت الدراسات أنها تسبب السرطان لدى القوارض.
وتفرض بلدان عدة في العالم، ولا سيما ضمن الاتحاد الأوروبي، قيودا صارمة على استعمالها.
ويعد منع هذه المادة في الولايات المتحدة، انتصارا كبيرا لجمعيات الدفاع عن المستهلكين، ففي عام 2022، تقدم عدد منها بطلب إلى هيئة الغذاء والدواء لحظر هذه المادة المضافة، في المنتجات الغذائية والأدوية الفموية، وهو الطلب الذي قررت السلطات الاستجابة له.