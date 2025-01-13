https://sarabic.ae/20250113/دراسة-ضربة-على-الرأس-قد-تيقظ-كابوسا-في-جسمك-1096737065.html
دراسة: ضربة على الرأس قد تيقظ "كابوسا" في جسمك
دراسة: ضربة على الرأس قد تيقظ "كابوسا" في جسمك
سبوتنيك عربي
أظهرت دراسة باستخدام الخلايا الجذعية، أن عدوى فيروس الـ"هربس" البسيط، التي "أوقفها" الجهاز المناعي بالفعل، قد تتخلص من قيودها عندما تُصاب أنسجة المخ. 13.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-13T06:24+0000
2025-01-13T06:24+0000
2025-01-13T06:24+0000
مجتمع
الصحة
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0b/13/1094961599_0:0:3639:2047_1920x0_80_0_0_f2f0d2ca90f794f936c4fbf9c3a285d3.jpg
وقالت مهندسة الطب الحيوي دانا كيرنز، من جامعة تافتس في الولايات المتحدة الأمريكية: "لقد فكرنا، ماذا سيحدث إذا أخضعنا نموذج أنسجة المخ لاضطراب جسدي، شيء أشبه بارتجاج في المخ؟".وأضافت: "هل يستيقظ فيروس الهربس البسيط 1، ويبدأ عملية التنكس العصبي؟ يبدو أن الإجابة هي نعم، في حين أن هذه الأدمغة الصغيرة ليست تمثيلاً مثالياً للدماغ الحقيقي، إلا أنها نماذج جيدة لكيفية تفاعل أنسجة المخ عند التعرض لضربات خفيفة متكررة على الرأس".وأظهرت بعض خلايا المخ أيضًا تلفًا يتماشى مع الالتهاب العصبي، وكانت هناك زيادات كبيرة في الخلايا المناعية المؤدية إلى الالتهابات.ووجدت دراسات حديثة أخرى، أن الفيروسات قد تلعب دورًا فريدًا، إذ يعد فيروس الـ"هربس" البسيط من النوع 1 عامل خطر رئيسيا للتنكس العصبي، ما قد يضاعف من فرص الإصابة بالخرف، حسبما ذكرت مجلة "ساينس أليرت" العلمية.واستجابة للإصابة الجسدية، أفرز المصابون بفيروس الـ"هربس" البسيط من النوع 1 الكامن، كمية أقل بكثير من الناقل العصبي المثير، الـ"غلوتامات".وخلص الفريق إلى أن "نتائجنا تظهر أن إصابة الدماغ الرضحية تسبب إعادة تنشيط فيروس الهربس البسيط من النوع 1 الكامن في نموذج الدماغ ثلاثي الأبعاد الخاص بنا... وإذا تكررت الإصابة، فإن الضرر يكون أكبر بكثير مما يحدث بعد ضربة واحدة".نفحة بخار لمدة 10 ثوان... أمل جديد لعلاج أخطر السرطانات لدى الرجال
https://sarabic.ae/20250112/أطباء-يكشفون-عن-5-عادات-تضر-بصحة-البنكرياس--1096722237.html
https://sarabic.ae/20250112/دراسة-تكشف-عن-طعام-له-تأثير-مدهش-للتخلص-من-الاكتئاب-1096718661.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0b/13/1094961599_354:0:3083:2047_1920x0_80_0_0_e45b06965dc58d8605c04f5123ccded9.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الصحة
دراسة: ضربة على الرأس قد تيقظ "كابوسا" في جسمك
أظهرت دراسة باستخدام الخلايا الجذعية، أن عدوى فيروس الـ"هربس" البسيط، التي "أوقفها" الجهاز المناعي بالفعل، قد تتخلص من قيودها عندما تُصاب أنسجة المخ.
وقالت مهندسة الطب الحيوي دانا كيرنز، من جامعة تافتس في الولايات المتحدة الأمريكية: "لقد فكرنا، ماذا سيحدث إذا أخضعنا نموذج أنسجة المخ لاضطراب جسدي، شيء أشبه بارتجاج في المخ؟".
وأضافت: "هل يستيقظ فيروس الهربس البسيط 1، ويبدأ عملية التنكس العصبي؟ يبدو أن الإجابة هي نعم، في حين أن هذه الأدمغة الصغيرة ليست تمثيلاً مثالياً للدماغ الحقيقي، إلا أنها نماذج جيدة لكيفية تفاعل أنسجة المخ عند التعرض لضربات خفيفة متكررة على الرأس".
بعد أسبوع من إصابة النموذج، لاحظ الباحثون تكوين كتل وتشابكات من البروتينات في أنسجة المخ، وهي السمة المميزة للأمراض العصبية التنكسية مثل ألزهايمر.
وأظهرت بعض خلايا المخ أيضًا تلفًا يتماشى مع الالتهاب العصبي، وكانت هناك زيادات كبيرة في الخلايا المناعية المؤدية إلى الالتهابات.
ووجدت دراسات حديثة أخرى، أن الفيروسات قد تلعب دورًا فريدًا، إذ يعد فيروس الـ"هربس" البسيط من النوع 1 عامل خطر رئيسيا للتنكس العصبي، ما قد يضاعف من فرص الإصابة بالخرف، حسبما ذكرت مجلة "ساينس أليرت
" العلمية.
ولمزيد من التحقيق فيما إذا كانت إصابة الدماغ يمكن أن تعيد تنشيط عدوى فيروس الـ"هربس" البسيط من النوع 1، لجأ الباحثون في جامعة تافتس وجامعة أوكسفورد، إلى شرائح دماغية معزولة (أدمغة متناهية الصغر).
واستجابة للإصابة الجسدية، أفرز المصابون بفيروس الـ"هربس" البسيط من النوع 1 الكامن، كمية أقل بكثير من الناقل العصبي المثير، الـ"غلوتامات".
وأظهرت الأدمغة متناهية الصغر، التي تم إطالة عمرها لمدة 8 أسابيع، تحسنًا بعد الإصابة مقارنة بتلك التي تم إطالة عمرها لمدة 4 أسابيع، ما يشير إلى أن صدمة الرأس قد يكون لها تأثيرات أعمق على الأدمغة الصغيرة النامية.
وخلص الفريق إلى أن "نتائجنا تظهر أن إصابة الدماغ الرضحية تسبب إعادة تنشيط فيروس الهربس البسيط من النوع 1 الكامن في نموذج الدماغ ثلاثي الأبعاد الخاص بنا... وإذا تكررت الإصابة، فإن الضرر يكون أكبر بكثير مما يحدث بعد ضربة واحدة".