https://sarabic.ae/20250113/دراسة-ضربة-على-الرأس-قد-تيقظ-كابوسا-في-جسمك-1096737065.html

دراسة: ضربة على الرأس قد تيقظ "كابوسا" في جسمك

دراسة: ضربة على الرأس قد تيقظ "كابوسا" في جسمك

سبوتنيك عربي

أظهرت دراسة باستخدام الخلايا الجذعية، أن عدوى فيروس الـ"هربس" البسيط، التي "أوقفها" الجهاز المناعي بالفعل، قد تتخلص من قيودها عندما تُصاب أنسجة المخ. 13.01.2025, سبوتنيك عربي

2025-01-13T06:24+0000

2025-01-13T06:24+0000

2025-01-13T06:24+0000

مجتمع

الصحة

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0b/13/1094961599_0:0:3639:2047_1920x0_80_0_0_f2f0d2ca90f794f936c4fbf9c3a285d3.jpg

وقالت مهندسة الطب الحيوي دانا كيرنز، من جامعة تافتس في الولايات المتحدة الأمريكية: "لقد فكرنا، ماذا سيحدث إذا أخضعنا نموذج أنسجة المخ لاضطراب جسدي، شيء أشبه بارتجاج في المخ؟".وأضافت: "هل يستيقظ فيروس الهربس البسيط 1، ويبدأ عملية التنكس العصبي؟ يبدو أن الإجابة هي نعم، في حين أن هذه الأدمغة الصغيرة ليست تمثيلاً مثالياً للدماغ الحقيقي، إلا أنها نماذج جيدة لكيفية تفاعل أنسجة المخ عند التعرض لضربات خفيفة متكررة على الرأس".وأظهرت بعض خلايا المخ أيضًا تلفًا يتماشى مع الالتهاب العصبي، وكانت هناك زيادات كبيرة في الخلايا المناعية المؤدية إلى الالتهابات.ووجدت دراسات حديثة أخرى، أن الفيروسات قد تلعب دورًا فريدًا، إذ يعد فيروس الـ"هربس" البسيط من النوع 1 عامل خطر رئيسيا للتنكس العصبي، ما قد يضاعف من فرص الإصابة بالخرف، حسبما ذكرت مجلة "ساينس أليرت" العلمية.واستجابة للإصابة الجسدية، أفرز المصابون بفيروس الـ"هربس" البسيط من النوع 1 الكامن، كمية أقل بكثير من الناقل العصبي المثير، الـ"غلوتامات".وخلص الفريق إلى أن "نتائجنا تظهر أن إصابة الدماغ الرضحية تسبب إعادة تنشيط فيروس الهربس البسيط من النوع 1 الكامن في نموذج الدماغ ثلاثي الأبعاد الخاص بنا... وإذا تكررت الإصابة، فإن الضرر يكون أكبر بكثير مما يحدث بعد ضربة واحدة".نفحة بخار لمدة 10 ثوان... أمل جديد لعلاج أخطر السرطانات لدى الرجال

https://sarabic.ae/20250112/أطباء-يكشفون-عن-5-عادات-تضر-بصحة-البنكرياس--1096722237.html

https://sarabic.ae/20250112/دراسة-تكشف-عن-طعام-له-تأثير-مدهش-للتخلص-من-الاكتئاب-1096718661.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

الصحة