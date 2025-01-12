https://sarabic.ae/20250112/دراسة-تكشف-عن-طعام-له-تأثير-مدهش-للتخلص-من-الاكتئاب-1096718661.html

دراسة تكشف عن طعام له "تأثير مدهش" للتخلص من الاكتئاب

دراسة تكشف عن طعام له "تأثير مدهش" للتخلص من الاكتئاب

سبوتنيك عربي

اقترحت دراسة جديدة زيادة كمية أطعمة محددة في النظام الغذائي من أجل التقليل من خطر الإصابة بالاكتئاب، مع مرور الوقت. 12.01.2025, سبوتنيك عربي

2025-01-12T11:47+0000

2025-01-12T11:47+0000

2025-01-12T11:47+0000

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وأكد البحث العلمي، الذي أُجري على التوائم تحديدا، وشمل مشاركين من جميع أنحاء أمريكا وأستراليا والدنمارك والسويد، أن تناول الفواكة والخضروات له "تأثير مدهش" للوقاية من الاكتئاب.وبقيادة باحثين من جامعة نيو ساوث ويلز في أستراليا، حللت الدراسة بيانات المسح حول النظام الغذائي والمزاج لدى 3483شخصا، وكان جميع المشاركين في سن 45 عاما وما فوق، مع فترات متابعة تصل إلى 11 عاما.وتوضح المؤلفة الرئيسية للدراسة، عالمة التغذية آنا بيل ماتيسون، من جامعة نيو ساوث ويلز، أن "الفواكه والخضراوات تتشارك في نحو 50 إلى 100% من خلفيتهما الوراثية، وعندما يتم زراعتهما معا يتشاركان البيئة العائلية نفسها".وعند مقارنة تناول كميات معتدلة من الخضار والفواكه مع كميات منخفضة، كان الفرق في الاكتئاب أقل وضوحا بالنسبة لاستهلاك الخضار، وغير موجود مع تناول الفاكهة.كما كان من اللافت في الدراسة، أن معظم المشاركين كانوا لا يزالون يتناولون كميات أقل من المستوى الموصى به عموما من الخضار والفواكه، ما لا يقل عن 5 حصص في اليوم.ونوّهت بأن "الموقف غير واضح بشأن الانخفاض في درجات الاكتئاب، إذا تمت زيادة تناول الفاكهة والخضراوات إلى المستويات الموصى بها".

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