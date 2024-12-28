https://sarabic.ae/20241228/6-مؤشرات-تدل-على-أنك-مصاب-بـالاكتئاب-المبتسم-1096269353.html
6 مؤشرات تدل على أنك مصاب بـ"الاكتئاب المبتسم"
6 مؤشرات تدل على أنك مصاب بـ"الاكتئاب المبتسم"
سبوتنيك عربي
كشفت دراسة جديدة قام بها مجموعة من العلماء عن مرض عقلي يحدث بسبب بعض الاضطرابات النفسية يعرف باسم "الاكتئاب المبتسم". 28.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-28T09:01+0000
2024-12-28T09:01+0000
2024-12-28T09:01+0000
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الصحة
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وأشارت الدراسة إلى أن الأشخاص الذين يعانون من مزاج سيئ ويحرصون على إخفاء أعراضه ربما ما يعانون من مرض عقلي خطير يدعى "الاكتئاب المبتسم".وبحسب الدراسة الجديدة، التي نقلها موقع "هيلث لاين"، فإن هؤلاء الأشخاص يظهرون وكأنهم يعيشون حياة طبيعية، حتى أنهم يبدون سعيدين في المناسبات العائلية والاحتفالات، بينما هم في الواقع يكافحون داخليا مع مشاكل نفسية قد تصل إلى مستويات خطيرة.وكشفت الدراسة عن الأعراض المصاحبة لـ"الاكتئاب المبتسم"، وهي كالآتي:تقول أنيتا جوهيل ثورب، المدربة في مجال الصحة العقلية، إن "الناس الذين يعانون من الاكتئاب المبتسم يبدون في الظاهر وكأنهم يتحكمون في حياتهم، ولكنهم في الواقع يعانون في صمت، ويحاولون التكيف مع مشاعرهم السلبية بالتظاهر بالسعادة".وتابعت ثورب: "حاول التحدث معه بشكل لطيف ودون إصدار أحكام، كما يمكنك طرح سؤال بسيط مع الحرص على أن يكون السؤال مفتوحا لتمكين الشخص من التعبير عن مشاعره".وشددت الدراسة على أنه إذا شعرت أن الأمور تتدهور بشكل كبير، فمن المهم طلب المساعدة المتاحة، مثل طبيب متخصص أو مراكز الرعاية العاجلة.نشاط رياضي يطيل العمر ويؤخر الشيخوخة... تعرف عليهدراسة: الضوء لديه تأثير كبير على صحتك العقلية
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علوم, الصحة, اكتئاب, علاج الاكتئاب, الاكتئاب, مرضى الاكتئاب, اضطراب عقلي, اضطراب نفسي
علوم, الصحة, اكتئاب, علاج الاكتئاب, الاكتئاب, مرضى الاكتئاب, اضطراب عقلي, اضطراب نفسي
6 مؤشرات تدل على أنك مصاب بـ"الاكتئاب المبتسم"
كشفت دراسة جديدة قام بها مجموعة من العلماء عن مرض عقلي يحدث بسبب بعض الاضطرابات النفسية يعرف باسم "الاكتئاب المبتسم".
وأشارت الدراسة إلى أن الأشخاص الذين يعانون من مزاج سيئ ويحرصون على إخفاء أعراضه ربما ما يعانون من مرض عقلي خطير يدعى "الاكتئاب المبتسم".
وبحسب الدراسة الجديدة، التي نقلها موقع "هيلث لاين"، فإن هؤلاء الأشخاص يظهرون وكأنهم يعيشون حياة طبيعية، حتى أنهم يبدون سعيدين في المناسبات العائلية والاحتفالات، بينما هم في الواقع يكافحون داخليا مع مشاكل نفسية قد تصل إلى مستويات خطيرة.
وكشفت الدراسة أن علماء النفس يصنفون "الاكتئاب المبتسم" أو البشوش بأنه أخطر أنواع الاكتئاب، لأن المصاب به ينجح في إخفاء حزنه واضطرابه النفسي ما قد يُعرضه للمزيد من الضغط النفسي، الذي يدفعه في نهاية الأمر إلى إنهاء حياته.
وكشفت الدراسة عن الأعراض المصاحبة لـ"الاكتئاب المبتسم"، وهي كالآتي:
3.
الإفراط في تناول الطعام
5.
الحساسية الزائدة للنقض أو الرفض
تقول أنيتا جوهيل ثورب، المدربة في مجال الصحة العقلية، إن "الناس الذين يعانون من الاكتئاب المبتسم
يبدون في الظاهر وكأنهم يتحكمون في حياتهم، ولكنهم في الواقع يعانون في صمت، ويحاولون التكيف مع مشاعرهم السلبية بالتظاهر بالسعادة".
وأضافت ثورب: "إذا لاحظت أن أحد أحبائك يظهر علامات (الاكتئاب المبتسم)، من المهم أن تقدم له الدعم المناسب".
وتابعت ثورب: "حاول التحدث معه بشكل لطيف ودون إصدار أحكام، كما يمكنك طرح سؤال بسيط مع الحرص على أن يكون السؤال مفتوحا لتمكين الشخص من التعبير عن مشاعره".
وشددت الدراسة على أنه إذا شعرت أن الأمور تتدهور بشكل كبير،
فمن المهم طلب المساعدة المتاحة، مثل طبيب متخصص أو مراكز الرعاية العاجلة.