https://sarabic.ae/20241225/دراسة-تكشف-عدد-الخطوات-التي-تحتاجها-يوميا-لتجنب-الاكتئاب--1096172914.html
دراسة تكشف عدد الخطوات التي تحتاجها يوميا لتجنب الاكتئاب
دراسة تكشف عدد الخطوات التي تحتاجها يوميا لتجنب الاكتئاب
سبوتنيك عربي
كشفت دراسة جديدة قام بها مجموعة من العلماء عن عدد الخطوات التي نحتاجها يوميا لتقليل أعراض الاكتئاب والتوتر وتجنب أمراض القلب. 25.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-25T12:20+0000
2024-12-25T12:20+0000
2024-12-25T12:20+0000
مجتمع
علوم
الصحة
اكتئاب
علاج الاكتئاب
الاكتئاب
مرضى الاكتئاب
ركض
الركض
مشي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0c/19/1096172724_0:167:3047:1881_1920x0_80_0_0_aed7c911a07f8a8a63007622305b0556.jpg
وبحسب الدراسة الجديدة، فإن السير 5 آلاف خطوة في اليوم تساعد في تقليل أعراض الاكتئاب، وأن فائدة السير تتزايد مع زيادة المسافة التي يقطعها الشخص يوميا.وقام العلماء بتحليل نتائج 33 ورقة بحثية، تناولت أكثر من 97 ألف شخص من 13 دولة، واستخدم المتطوعون في التجربة أجهزة لقياس المسافة والسرعة وهواتف ذكية لتحديد عدد الخطوات التي يقطعونها يوميا، مع الإبلاغ عن التغيرات التي تطرأ على حالتهم الصحية نتيجة المشي.وبحسب الدراسة، فإن السير أكثر من 7500 خطوة يقلل أعراض الاكتئاب بنسبة 42%.ووفقا للدراسة التي نشرتها مجلة "Jama Network Open"، العلمية ونقلتها صحيفة "هسبريس"، فإن الحرص على المشي يوميا، وإحصاء عدد الخطوات التي يقطعها الشخص بشكل يومي، يعود بالفائدة على مختلف الجوانب الصحية، وليس فقط فيما يتعلق بأمراض القلب.دراسة تكتشف عن رابط غريب بين الاكتئاب ودرجة حرارة الجسمالتمارين اليومية تحمي من الخرف... والرياضة تعزز نشاط الدماغ لمدة 24 ساعة
https://sarabic.ae/20241018/دراسة-تغير-مفهوم-الاستفادة-من-رياضة-المشي-1093910958.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0c/19/1096172724_159:0:2890:2048_1920x0_80_0_0_a92d862e67569c8afe2cd2382b5c466d.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
علوم, الصحة, اكتئاب, علاج الاكتئاب, الاكتئاب, مرضى الاكتئاب, ركض, الركض, مشي, المشي, حالة توتر, توتر نفسي, اضطرابات نفسية, نوم
علوم, الصحة, اكتئاب, علاج الاكتئاب, الاكتئاب, مرضى الاكتئاب, ركض, الركض, مشي, المشي, حالة توتر, توتر نفسي, اضطرابات نفسية, نوم
دراسة تكشف عدد الخطوات التي تحتاجها يوميا لتجنب الاكتئاب
كشفت دراسة جديدة قام بها مجموعة من العلماء عن عدد الخطوات التي نحتاجها يوميا لتقليل أعراض الاكتئاب والتوتر وتجنب أمراض القلب.
وبحسب الدراسة الجديدة، فإن السير 5 آلاف خطوة في اليوم تساعد في تقليل أعراض الاكتئاب، وأن فائدة السير تتزايد مع زيادة المسافة التي يقطعها الشخص يوميا.
وقام العلماء بتحليل نتائج 33 ورقة بحثية، تناولت أكثر من 97 ألف شخص من 13 دولة، واستخدم المتطوعون في التجربة أجهزة لقياس المسافة والسرعة وهواتف ذكية لتحديد عدد الخطوات التي يقطعونها يوميا، مع الإبلاغ عن التغيرات التي تطرأ على حالتهم الصحية نتيجة المشي.
وأشارت النتائج إلى أن "السير 5 آلاف خطوة يوميا يرتبط بتراجع أعراض الاكتئاب، التي تقترن بالشعور بالحزن والتوتر والعزلة الاجتماعية واضطرابات النوم وفقدان الشهية والشعور بالإرهاق".
وبحسب الدراسة، فإن السير أكثر من 7500 خطوة يقلل أعراض الاكتئاب
بنسبة 42%.
ووفقا للدراسة التي نشرتها مجلة "Jama Network Open"، العلمية ونقلتها صحيفة "هسبريس"،
فإن الحرص على المشي يوميا، وإحصاء عدد الخطوات التي يقطعها الشخص بشكل يومي، يعود بالفائدة على مختلف الجوانب الصحية، وليس فقط فيما يتعلق بأمراض القلب.