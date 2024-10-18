https://sarabic.ae/20241018/دراسة-تغير-مفهوم-الاستفادة-من-رياضة-المشي-1093910958.html

دراسة تغير مفهوم الاستفادة من رياضة المشي

دراسة تغير مفهوم الاستفادة من رياضة المشي

سبوتنيك عربي

اكتشف باحثون في إيطاليا أن فترات قصيرة من المشي، قد تمنح عملية التمثيل الغذائي تمرينًا أفضل من المشي لمسافات طويلة بنفس المسافة دون توقف. 18.10.2024, سبوتنيك عربي

2024-10-18T12:17+0000

2024-10-18T12:17+0000

2024-10-18T12:17+0000

مجتمع

علوم

الصحة

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ويعمل المشي على إشراك عضلات الذراعين والصدر والظهر والبطن والحوض والساقين، وبينما لا يتطلب الأمر الكثير من الجهد الواعي لتنسيق كل هذا، فإن عقلك يحصل على نصيبه العادل من التمارين أثناء التنزه أيضًا.وكما أوضح مؤلف الدراسة الأول، فرانشيسكو لوتشيانو، وزملاؤه في ورقتهم المنشورة، فإن استخدام المشي في حالة ثابتة لحساب استهلاك الطاقة "يقلل بشكل كبير من تقدير إنفاق الطاقة لفترات قصيرة".ونقل موقع "ساينس أليرت" عن الباحثين، اليوم الجمعة: "تُستخدم برامج التمارين الرياضية القائمة على نوبات المشي القصيرة، لعلاج وإعادة تأهيل العديد من الحالات السريرية، بما في ذلك السمنة والسكتة الدماغية".وقد تكون هذه أيضًا معلومات مهمة للبرامج المصممة للمساعدة في منع الأشخاص من فقدان الوزن مع الاستمرار في الحصول على فوائد التمارين الرياضية، مثل برامج علاج اضطرابات الأكل.وأضاف الباحثون: "إن فهم تكلفة النوبات القصيرة أمر بالغ الأهمية لتخصيص [برامج التمارين الرياضية]، وخاصة للأشخاص الذين يعانون من انخفاض اللياقة وزيادة الوقت للوصول إلى حالة أيضية مستقرة".مشى كل مشارك على جهاز صعود السلالم لفترات 10 و30 و60 و90 و240 ثانية، وفي تجربة منفصلة، ​​مشى نفس الفترات على جهاز المشي.بالنسبة للفترات التي استغرقت 240 ثانية، قاموا أيضًا بقياس "تناول الأكسجين"، أربع مرات أثناء المشي لتقييم آثار المشي "في حالة ثابتة"، وهو عندما يتحول التمثيل الغذائي لاستيعاب نوع معين من الحركة على مدى فلترة زمنية أطول.خلال فترات مدتها 30 ثانية، استهلك المشاركون 20-60 في المائة من الأكسجين أكثر من التقديرات القياسية لممارسة المشي، والتي تستند إلى المشي المستمر (الطويل)، حيث يصبح الجسم أكثر كفاءة.وغالبًا ما يستخدم استهلاك الأكسجين لقياس مقدار الطاقة المستخدمة أثناء التمرين، ولهذا السبب تشير هذه الدراسة إلى أنه عندما يتعلق الأمر بحساب السعرات الحرارية المحروقة من المشي، فإن مدة المشي يمكن أن تحدث فرقًا كبيرًا.

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علوم, الصحة