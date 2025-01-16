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https://sarabic.ae/20250116/مدينة-عربية-تستنفر-بعد-تسجيل-إصابات-بـالحصبة-في-عشرات-المدارس-1096829589.html
مدينة عربية تستنفر بعد تسجيل إصابات بـ"الحصبة" في عشرات المدارس
مدينة عربية تستنفر بعد تسجيل إصابات بـ"الحصبة" في عشرات المدارس
سبوتنيك عربي
أعلنت مدينة عربية حالة الاستنفار فور الإعلان عن تسجيل إصابات بمرض "الحصبة" في عشرات المدارس بالمدينة. 16.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-16T08:30+0000
2025-01-16T08:30+0000
مجتمع
أخبار المغرب اليوم
الحصبة
الصحة
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وأفادت صحيفة هسبريس صباح اليوم الخميس، بأن داء الحصبة المعروف بـ"بوحمرون" يواصل إثارة النقاش والخوف في مدينة طنجة المغربية، وذلك بعدما سجلت حالات إصابة به في عدد من المؤسسات التعليمية، تزيز عن 15 مدرسة بالمدينة.وأكدت أن انتشار المرض استدعى حالة استنفار لدى المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بطنجة، التي كثفت تحركاتها لمواجهة المرض ومحاصرة انتشاره. وأعلنت مديرية التعليم القيام بـ"حملة تحسيسية لفائدة آباء وأمهات وأولياء أمور التلاميذ لحثهم على التأكد من تطعيم أبنائهم واستكمال الجرعات الضرورية بالنسبة لكل تلميذ لم يتلق اللقاح بالشكل المطلوب، وذلك بتنسيق مباشر مع مصالح وزارة الصحة والحماية الاجتماعية". وارتفع عدد الإصابات بـ"الحصبة" في مدارس طنجة إلى 75 حالة، من ضمنها حالات تماثلت للشفاء وعادت لاستئناف الدراسة، مع تسجيل حالة وفاة وحيدة بين التلاميذ الذين أصيبوا بالحصبة.ويسجل المغرب ارتفاعا مقلقا في عدد الوفيات بسبب الإصابة بمرض الحصبة، حيث تم تسجيل 107 حالات وفاة منذ شهر تشرين الأول/أكتوبر 2023، نصفها طالت أطفالا دون سن 12 عاما، إضافة إلى عشرين ألف إصابة مؤكدة.
https://sarabic.ae/20241219/بوحمرون-ينتشر-بين-أطفال-دولة-عربية-والسلطات-تطلق-تحذيرا-عاجلا-1095948892.html
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أخبار المغرب اليوم, الحصبة, الصحة
أخبار المغرب اليوم, الحصبة, الصحة

مدينة عربية تستنفر بعد تسجيل إصابات بـ"الحصبة" في عشرات المدارس

08:30 GMT 16.01.2025
© Sputnik . Ramil Sitdikov / الانتقال إلى بنك الصورالتطعيم ضد الحصبة
التطعيم ضد الحصبة - سبوتنيك عربي, 1920, 16.01.2025
© Sputnik . Ramil Sitdikov
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أعلنت مدينة عربية حالة الاستنفار فور الإعلان عن تسجيل إصابات بمرض "الحصبة" في عشرات المدارس بالمدينة.
وأفادت صحيفة هسبريس صباح اليوم الخميس، بأن داء الحصبة المعروف بـ"بوحمرون" يواصل إثارة النقاش والخوف في مدينة طنجة المغربية، وذلك بعدما سجلت حالات إصابة به في عدد من المؤسسات التعليمية، تزيز عن 15 مدرسة بالمدينة.
طفل رضيع بين يدي والده - سبوتنيك عربي, 1920, 19.12.2024
مجتمع
"بوحمرون" ينتشر بين أطفال دولة عربية والسلطات تطلق تحذيرا عاجلا
19 ديسمبر 2024, 08:30 GMT
وأكدت أن انتشار المرض استدعى حالة استنفار لدى المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بطنجة، التي كثفت تحركاتها لمواجهة المرض ومحاصرة انتشاره.
وأعلنت مديرية التعليم القيام بـ"حملة تحسيسية لفائدة آباء وأمهات وأولياء أمور التلاميذ لحثهم على التأكد من تطعيم أبنائهم واستكمال الجرعات الضرورية بالنسبة لكل تلميذ لم يتلق اللقاح بالشكل المطلوب، وذلك بتنسيق مباشر مع مصالح وزارة الصحة والحماية الاجتماعية".
وارتفع عدد الإصابات بـ"الحصبة" في مدارس طنجة إلى 75 حالة، من ضمنها حالات تماثلت للشفاء وعادت لاستئناف الدراسة، مع تسجيل حالة وفاة وحيدة بين التلاميذ الذين أصيبوا بالحصبة.
ويسجل المغرب ارتفاعا مقلقا في عدد الوفيات بسبب الإصابة بمرض الحصبة، حيث تم تسجيل 107 حالات وفاة منذ شهر تشرين الأول/أكتوبر 2023، نصفها طالت أطفالا دون سن 12 عاما، إضافة إلى عشرين ألف إصابة مؤكدة.
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