https://sarabic.ae/20250116/مدينة-عربية-تستنفر-بعد-تسجيل-إصابات-بـالحصبة-في-عشرات-المدارس-1096829589.html
مدينة عربية تستنفر بعد تسجيل إصابات بـ"الحصبة" في عشرات المدارس
مدينة عربية تستنفر بعد تسجيل إصابات بـ"الحصبة" في عشرات المدارس
سبوتنيك عربي
أعلنت مدينة عربية حالة الاستنفار فور الإعلان عن تسجيل إصابات بمرض "الحصبة" في عشرات المدارس بالمدينة. 16.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-16T08:30+0000
2025-01-16T08:30+0000
2025-01-16T08:30+0000
مجتمع
أخبار المغرب اليوم
الحصبة
الصحة
https://cdn.img.sarabic.ae/img/103888/46/1038884671_0:200:2929:1848_1920x0_80_0_0_003360c53bc2c86614c5a582c45c2473.jpg
وأفادت صحيفة هسبريس صباح اليوم الخميس، بأن داء الحصبة المعروف بـ"بوحمرون" يواصل إثارة النقاش والخوف في مدينة طنجة المغربية، وذلك بعدما سجلت حالات إصابة به في عدد من المؤسسات التعليمية، تزيز عن 15 مدرسة بالمدينة.وأكدت أن انتشار المرض استدعى حالة استنفار لدى المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بطنجة، التي كثفت تحركاتها لمواجهة المرض ومحاصرة انتشاره. وأعلنت مديرية التعليم القيام بـ"حملة تحسيسية لفائدة آباء وأمهات وأولياء أمور التلاميذ لحثهم على التأكد من تطعيم أبنائهم واستكمال الجرعات الضرورية بالنسبة لكل تلميذ لم يتلق اللقاح بالشكل المطلوب، وذلك بتنسيق مباشر مع مصالح وزارة الصحة والحماية الاجتماعية". وارتفع عدد الإصابات بـ"الحصبة" في مدارس طنجة إلى 75 حالة، من ضمنها حالات تماثلت للشفاء وعادت لاستئناف الدراسة، مع تسجيل حالة وفاة وحيدة بين التلاميذ الذين أصيبوا بالحصبة.ويسجل المغرب ارتفاعا مقلقا في عدد الوفيات بسبب الإصابة بمرض الحصبة، حيث تم تسجيل 107 حالات وفاة منذ شهر تشرين الأول/أكتوبر 2023، نصفها طالت أطفالا دون سن 12 عاما، إضافة إلى عشرين ألف إصابة مؤكدة.
https://sarabic.ae/20241219/بوحمرون-ينتشر-بين-أطفال-دولة-عربية-والسلطات-تطلق-تحذيرا-عاجلا-1095948892.html
أخبار المغرب اليوم
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/103888/46/1038884671_99:0:2830:2048_1920x0_80_0_0_3491c03292b07c5c3553190e190aa06c.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
أخبار المغرب اليوم, الحصبة, الصحة
أخبار المغرب اليوم, الحصبة, الصحة
مدينة عربية تستنفر بعد تسجيل إصابات بـ"الحصبة" في عشرات المدارس
أعلنت مدينة عربية حالة الاستنفار فور الإعلان عن تسجيل إصابات بمرض "الحصبة" في عشرات المدارس بالمدينة.
وأفادت صحيفة
هسبريس صباح اليوم الخميس، بأن داء الحصبة المعروف بـ"بوحمرون" يواصل إثارة النقاش والخوف في مدينة طنجة المغربية، وذلك بعدما سجلت حالات إصابة به في عدد من المؤسسات التعليمية، تزيز عن 15 مدرسة بالمدينة.
19 ديسمبر 2024, 08:30 GMT
وأكدت أن انتشار المرض استدعى حالة استنفار لدى المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بطنجة، التي كثفت تحركاتها لمواجهة المرض
ومحاصرة انتشاره.
وأعلنت مديرية التعليم القيام بـ"حملة تحسيسية لفائدة آباء وأمهات وأولياء أمور التلاميذ لحثهم على التأكد من تطعيم أبنائهم واستكمال الجرعات الضرورية بالنسبة لكل تلميذ لم يتلق اللقاح بالشكل المطلوب، وذلك بتنسيق مباشر مع مصالح وزارة الصحة والحماية الاجتماعية".
وارتفع عدد الإصابات بـ"الحصبة" في مدارس طنجة
إلى 75 حالة، من ضمنها حالات تماثلت للشفاء وعادت لاستئناف الدراسة، مع تسجيل حالة وفاة وحيدة بين التلاميذ الذين أصيبوا بالحصبة.
ويسجل المغرب ارتفاعا مقلقا في عدد الوفيات بسبب الإصابة بمرض الحصبة، حيث تم تسجيل 107 حالات وفاة منذ شهر تشرين الأول/أكتوبر 2023، نصفها طالت أطفالا دون سن 12 عاما، إضافة إلى عشرين ألف إصابة مؤكدة.