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مساحة حرة
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المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
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عرب بوينت بودكاست
البطالة هي افة ليست بالجديدة، تضرب المجتمع فتعيث به فسادًا
11:33 GMT
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صدى الحياة
هل من مبرر لبقاء النازحين السوريين في لبنان حاليا؟
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
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مساحة حرة
هل تحل مشكلات الجفاف في العالم العربي؟
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هل منصات التواصل تنشر العدوانية؟
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الإنسان والثقافة
هل تقدم مجموعة البريكس فلسفة ثقافية كوكبية من نوع جديد؟
09:30 GMT
30 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
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المنصات العراقية ..المأذون أقوى من القانون
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مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
11:51 GMT
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شؤون عسكرية
خبير: الجماعات المسلحة التي قاتلت الجيش العربي السوري هي التي ستحل محله اليوم بشكل غير قانوني
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الحوار مع الأديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
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بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
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خبير: الجنود الأوكرانيون يفرون من معسكرات التدريب في فرنسا كي لا يعودوا إلى بلادهم
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الضفة الغربية.. عمليات عسكرية وخطط إسرائيلية لتسريع مخططات الضم
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لغز تباطؤ الزمن في حالات الوعي المتغيرة وندرة التوائم
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https://sarabic.ae/20250107/وفيات-الحصبة-تتجاوز-الـ100-حالة-في-دولة-عربية-1096570885.html
وفيات "الحصبة" تتجاوز الـ100 حالة في دولة عربية
وفيات "الحصبة" تتجاوز الـ100 حالة في دولة عربية
سبوتنيك عربي
تشهد دولة عربية ارتفاعا مقلقا في عدد الوفيات بسبب الإصابة بمرض الحصبة (بوحمرون)، خاصة بعد تسجيل 107 حالات وفاة منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023. 07.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-07T17:12+0000
2025-01-07T17:12+0000
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وذكرت صحيفة "هسبريس"، مساء اليوم الثلاثاء، أن نصف هذه الأرقام طالت أطفالا دون سن 12 عاما، إضافة إلى عشرين ألف إصابة مؤكدة بمرض "الحصبة" في المملكة المغربية.وأوضحت الصحيفة أن مختصي طب الأطفال وكل أعضاء اللجنة العلمية المغربية للتلقيح ضد "كوفيد 19"، يشددون على أهمية اللقاح باعتباره الحل الوحيد لمكافحة هذا المرض.وطالب الاختصاصيون بضرورة تسريع وتيرة التطعيم والتحقق من استكمال جرعات اللقاح لضمان حماية شاملة، مؤكدين أنه منذ تشرين الأول/أكتوبر 2023 وحتى أمس الاثنين، توفي 107 أشخاص جراء الإصابة بـ"بوحمرون"، وأشارت الصحيفة إلى أن هذه الأرقام هو الحالات التي تم تشخيصها، ويمكن أن يكون الرقم أكبر من ذلك.ونوهت الصحيفة إلى أن "الأمر يرتبط بمرض خطير حله الوحيد هو اللقاح، كما أن اللقاح آمن على عكس الإشاعات التي يتم ترويجها، وهو نفسه الذي تمت صناعته منذ أكثر من 40 سنة".وأوضحت أن "لقاح الحصبة مكون من جرعتين، يتم تلقيهما إما بالمجان في المراكز الصحية بمختلف ربوع المملكة أو يمكن اقتناؤهما من الصيدليات بثمن 150 درهما، ومن تلقى جرعة عليه تلقي الثانية، ومن لم يتلق أي جرعة يجب أن يقوم بذلك مهما كان سنه".وفي السياق نفسه، تقوم وزارة الصحة والحماية الاجتماعية المغربية بحملة طبية تستهدف من أعمارهم بين 9 أشهر و18 سنة، مضيفة أن "هناك تضافرا لجهود كل من وزارات الصحة والحماية الاجتماعية والداخلية والتربية الوطنية للتحسيس في المدارس ومراقبة الدفاتر الصحية".ونوهت إلى أن هذه الحملة الصحية سبق أن شهدتها المملكة في 2013، واستهدفت 11 مليون نسمة تتراوح أعمارهم بين 9 أشهر و18 سنة، وهو ما أسهم في عدم ظهور أي بؤرة وبائية لمدة 10 سنوات.
https://sarabic.ae/20220305/مسؤول-بمنظمة-الصحة-العالمية-الحصبة-تهدد-دول-البلقان-1059496941.html
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الحصبة, أخبار المغرب اليوم, الأخبار, الصحة, منوعات
الحصبة, أخبار المغرب اليوم, الأخبار, الصحة, منوعات

وفيات "الحصبة" تتجاوز الـ100 حالة في دولة عربية

17:12 GMT 07.01.2025
© Sputnik . Ramil Sitdikov / الانتقال إلى بنك الصورالتطعيم ضد الحصبة
التطعيم ضد الحصبة - سبوتنيك عربي, 1920, 07.01.2025
© Sputnik . Ramil Sitdikov
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تشهد دولة عربية ارتفاعا مقلقا في عدد الوفيات بسبب الإصابة بمرض الحصبة (بوحمرون)، خاصة بعد تسجيل 107 حالات وفاة منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023.
وذكرت صحيفة "هسبريس"، مساء اليوم الثلاثاء، أن نصف هذه الأرقام طالت أطفالا دون سن 12 عاما، إضافة إلى عشرين ألف إصابة مؤكدة بمرض "الحصبة" في المملكة المغربية.
شعار منظمة الصحة العالمية - سبوتنيك عربي, 1920, 05.03.2022
مسؤول بمنظمة الصحة العالمية: الحصبة تهدد دول البلقان
5 مارس 2022, 15:03 GMT
وأوضحت الصحيفة أن مختصي طب الأطفال وكل أعضاء اللجنة العلمية المغربية للتلقيح ضد "كوفيد 19"، يشددون على أهمية اللقاح باعتباره الحل الوحيد لمكافحة هذا المرض.
وطالب الاختصاصيون بضرورة تسريع وتيرة التطعيم والتحقق من استكمال جرعات اللقاح لضمان حماية شاملة، مؤكدين أنه منذ تشرين الأول/أكتوبر 2023 وحتى أمس الاثنين، توفي 107 أشخاص جراء الإصابة بـ"بوحمرون"، وأشارت الصحيفة إلى أن هذه الأرقام هو الحالات التي تم تشخيصها، ويمكن أن يكون الرقم أكبر من ذلك.
ونوهت الصحيفة إلى أن "الأمر يرتبط بمرض خطير حله الوحيد هو اللقاح، كما أن اللقاح آمن على عكس الإشاعات التي يتم ترويجها، وهو نفسه الذي تمت صناعته منذ أكثر من 40 سنة".
وأوضحت أن "لقاح الحصبة مكون من جرعتين، يتم تلقيهما إما بالمجان في المراكز الصحية بمختلف ربوع المملكة أو يمكن اقتناؤهما من الصيدليات بثمن 150 درهما، ومن تلقى جرعة عليه تلقي الثانية، ومن لم يتلق أي جرعة يجب أن يقوم بذلك مهما كان سنه".
وفي السياق نفسه، تقوم وزارة الصحة والحماية الاجتماعية المغربية بحملة طبية تستهدف من أعمارهم بين 9 أشهر و18 سنة، مضيفة أن "هناك تضافرا لجهود كل من وزارات الصحة والحماية الاجتماعية والداخلية والتربية الوطنية للتحسيس في المدارس ومراقبة الدفاتر الصحية".
ونوهت إلى أن هذه الحملة الصحية سبق أن شهدتها المملكة في 2013، واستهدفت 11 مليون نسمة تتراوح أعمارهم بين 9 أشهر و18 سنة، وهو ما أسهم في عدم ظهور أي بؤرة وبائية لمدة 10 سنوات.
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Член экипажа танка Т-80 ЦВО на Красноармейском направлении в зоне проведения специальной военной операции - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة12:29 GMT
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