https://sarabic.ae/20241217/-دولة-أفريقية-تسجل-أكثر-من-1000-إصابة-بجدري-القردة-خلال-5-أشهر-1095889738.html

دولة أفريقية تسجل أكثر من 1000 إصابة بجدري القردة خلال 5 أشهر

دولة أفريقية تسجل أكثر من 1000 إصابة بجدري القردة خلال 5 أشهر

سبوتنيك عربي

أعلنت وزارة الصحة الأوغندية، اليوم الثلاثاء، تجاوز عدد حالات الإصابة بجدري القردة حاجز الألف حالة، مع تسجيل 6 وفيات منذ بداية ظهور المرض قبل نحو 5 أشهر. 17.12.2024, سبوتنيك عربي

2024-12-17T15:41+0000

2024-12-17T15:41+0000

2024-12-17T15:41+0000

أفريقيا

أوغندا

جدري القردة

الصحة

منظمة الصحة العالمية

العالم

أخبار العالم الآن

الأخبار

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0b/07/1094559989_372:0:1261:500_1920x0_80_0_0_70f1c84051d81f00db3857d2b6700b1b.jpg

وحسب وكالة "شينخوا"، أفادت الوزارة في بيانها، أنها رصدت 17 إصابة جديدة خلال الساعات الـ 24 الماضية، ما يرفع إجمالي الإصابات إلى 1044 حالة منتشرة في 57 مقاطعة من أصل 146 مقاطعة في البلاد منذ تسجيل أول إصابة في أغسطس/آب الماضي. وأشارت إلى أن العاصمة كامبالا أصبحت بؤرة رئيسية للمرض، حيث سجلت 10 حالات على الأقل من الإصابات الجديدة. وأكدت وزارة الصحة، بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية وشركاء دوليين، تعزيز جهودها لمكافحة انتشار المرض من خلال تشديد المراقبة والرصد، ورفع مستوى الوعي بمخاطر جدري القردة عبر حملات توعية مكثفة.يذكر أنه في أغسطس/آب الماضي، أعلنت منظمة الصحة العالمية، جدري القردة "حالة طوارئ صحية" على مستوى العالم، وهو أعلى مستوى تحذير يمكن أن تطلقه المنظمة.وكانت مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها في أفريقيا، قد أفادت في وقت سابق، بأن تفشي جدري القردة يشكل حالة طوارئ صحية عامة، بعد حدوث أكثر من 500 حالة وفاة، ودعت إلى مساعدات دولية لوقف انتشار الفيروس.يشار إلى أن فيروس جدري القردة يمكنه الانتقال عبر المخالطة، وقد يؤدي المرض إلى الوفاة في حالات نادرة، لكن أعراضه عادة ما تكون معتدلة ويسبب المرض أعراضا أشبه بأعراض الإنفلونزا وبثورا مليئة بالقيح في الجسد.

https://sarabic.ae/20241114/أفريقيا-تعتمد-اختبارا-مصنعا-في-دولة-عربية-لرصد-جدري-القردة-1094788080.html

أفريقيا

أوغندا

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

أفريقيا, أوغندا, جدري القردة, الصحة, منظمة الصحة العالمية, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار