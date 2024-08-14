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عرب بوينت بودكاست
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11:03 GMT
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عرب بوينت بودكاست
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https://sarabic.ae/20240814/الصحة-العالمية-تعلن-جدري-القردة-حالة-طارئة-صحية-على-مستوى-العالم-1091749505.html
الصحة العالمية تعلن "جدري القردة" حالة طارئة صحية على مستوى العالم
الصحة العالمية تعلن "جدري القردة" حالة طارئة صحية على مستوى العالم
سبوتنيك عربي
أعلنت منظمة الصحة العالمية، اليوم الأربعاء، جدري القردة "حالة طوارئ صحية" على مستوى العالم، وهو أعلى مستوى تحذير يمكن أن تطلقه المنظمة. 14.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-14T19:33+0000
2024-08-14T19:33+0000
مجتمع
الصحة
منظمة الصحة العالمية
جدري القردة
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وقال المدير العام للمنظمة، تيدروس أدهانوم غيبرييسوس، في مؤتمر صحفي: "اليوم، اجتمعت لجنة الطوارئ، وأبلغتني بأنه من وجهة نظرها، يشكّل الوضع حالة طوارئ صحية عالمية تثير القلق دوليا. وقبلت هذه النصيحة".وأضاف غيبريسوس: "هذا أمر يجب أن يثير قلقنا جميعا.. احتمال انتشاره خارج أفريقيا وما هو أبعد منها أمر مقلق جدا".يأتي ذلك بعد تفشي جدري القردة في الكونغو وأماكن أخرى في أفريقيا، وتأكيد حالات إصابة بين الأطفال والبالغين في أكثر من 12 دولة، وانتشار سلالة جديدة من الفيروس.وكانت مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها في أفريقيا، قد أعلنت أمس الثلاثاء، أن تفشي جدري القردة يشكل حالة طوارئ صحية عامة، بعد حدوث أكثر من 500 حالة وفاة، ودعت إلى مساعدات دولية لوقف انتشار الفيروس.ووفقا لمراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها في أفريقيا، تم اكتشاف جدري القردة في 13 دولة هذا العام، وأن أكثر من 96% من جميع الإصابات والوفيات حدثت في الكونغو.وحتى الآن، ارتفعت الإصابات في 2024 بنسبة 160% والوفيات بنسبة 19% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، حين وقعت أكثر من 14 ألف حالة إصابة، و524 حالة وفاة.يشار إلى أن فيروس جدري القردة يمكنه الانتقال عبر المخالطة، وقد يؤدي المرض إلى الوفاة في حالات نادرة، لكن أعراضه عادة ما تكون معتدلة ويسبب المرض أعراضا أشبه بأعراض الإنفلونزا وبثورا مليئة بالقيح في الجسد.
https://sarabic.ae/20240814/هل-يتحول-جدري-القردة-إلى-وباء-عالمي-جديد-بعد-التفشي-المقلق-بأفريقيا-1091731213.html
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الصحة, منظمة الصحة العالمية, جدري القردة, أخبار العالم الآن, الأخبار
الصحة, منظمة الصحة العالمية, جدري القردة, أخبار العالم الآن, الأخبار

الصحة العالمية تعلن "جدري القردة" حالة طارئة صحية على مستوى العالم

19:33 GMT 14.08.2024
© AP Photo / Jerome Delayالعاملون الصحيون يرتدون ملابس واقية في أحد مراكز علاج الإيبولا في بيني في جمهورية الكونغو الديمقراطية
العاملون الصحيون يرتدون ملابس واقية في أحد مراكز علاج الإيبولا في بيني في جمهورية الكونغو الديمقراطية - سبوتنيك عربي, 1920, 14.08.2024
© AP Photo / Jerome Delay
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أعلنت منظمة الصحة العالمية، اليوم الأربعاء، جدري القردة "حالة طوارئ صحية" على مستوى العالم، وهو أعلى مستوى تحذير يمكن أن تطلقه المنظمة.
وقال المدير العام للمنظمة، تيدروس أدهانوم غيبرييسوس، في مؤتمر صحفي: "اليوم، اجتمعت لجنة الطوارئ، وأبلغتني بأنه من وجهة نظرها، يشكّل الوضع حالة طوارئ صحية عالمية تثير القلق دوليا. وقبلت هذه النصيحة".
وأضاف غيبريسوس: "هذا أمر يجب أن يثير قلقنا جميعا.. احتمال انتشاره خارج أفريقيا وما هو أبعد منها أمر مقلق جدا".
يأتي ذلك بعد تفشي جدري القردة في الكونغو وأماكن أخرى في أفريقيا، وتأكيد حالات إصابة بين الأطفال والبالغين في أكثر من 12 دولة، وانتشار سلالة جديدة من الفيروس.
وكانت مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها في أفريقيا، قد أعلنت أمس الثلاثاء، أن تفشي جدري القردة يشكل حالة طوارئ صحية عامة، بعد حدوث أكثر من 500 حالة وفاة، ودعت إلى مساعدات دولية لوقف انتشار الفيروس.
لقاحات جدري القردة - سبوتنيك عربي, 1920, 14.08.2024
هل يتحول جدري القردة إلى وباء عالمي جديد بعد التفشي المقلق في أفريقيا؟
11:37 GMT
ووفقا لمراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها في أفريقيا، تم اكتشاف جدري القردة في 13 دولة هذا العام، وأن أكثر من 96% من جميع الإصابات والوفيات حدثت في الكونغو.
وحتى الآن، ارتفعت الإصابات في 2024 بنسبة 160% والوفيات بنسبة 19% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، حين وقعت أكثر من 14 ألف حالة إصابة، و524 حالة وفاة.
يشار إلى أن فيروس جدري القردة يمكنه الانتقال عبر المخالطة، وقد يؤدي المرض إلى الوفاة في حالات نادرة، لكن أعراضه عادة ما تكون معتدلة ويسبب المرض أعراضا أشبه بأعراض الإنفلونزا وبثورا مليئة بالقيح في الجسد.
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