https://sarabic.ae/20250116/دراسة-تكشف-عن-براءة-السمنة-من-الموت-المبكر-وتكشف-عن-الجاني-1096827719.html

دراسة تكشف عن "براءة" السمنة من الموت المبكر وتكشف عن "الجاني"

دراسة تكشف عن "براءة" السمنة من الموت المبكر وتكشف عن "الجاني"

سبوتنيك عربي

لطالما اعتبر العلماء السمنة أحد أهم العوامل، في احتمالية الوفاة المبكرة، لكن دراسة جديدة تكشف أن اللياقة القلبية التنفسية، لها في الواقع تأثير أكبر على خطر... 16.01.2025, سبوتنيك عربي

2025-01-16T07:09+0000

2025-01-16T07:09+0000

2025-01-16T07:09+0000

مجتمع

الصحة

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بعبارة أخرى، في حين ترتبط السمنة بالعديد من المشكلات الصحية، فإن اللياقة البدنية أكثر أهمية من كونك رشيقا، عندما يتعلق الأمر بالعيش لفترة أطول والبقاء بصحة جيدة لفترة أطول.ويقول عالم الحركة ناثان ويلدراير من جامعة فيرجينيا: "كمجتمع، نميل إلى مساواة وزن الجسم أو السمنة بالحالة الصحية، وتهدف دراستنا، التي تضم أكبر عينة تمثيلية على مستوى العالم حتى الآن، إلى جانب تحليل إحصائي أكثر صرامة مقارنة بالأبحاث السابقة، إلى تغيير وجهات النظر حول العلاقة بين اللياقة البدنية ودهون الجسم".وقام باحثون من الولايات المتحدة والمملكة المتحدة بتجميع وتحليل البيانات من 20 دراسة نُشرت خلال الفترة من 1980 إلى 2023، مع حجم عينة إجمالي يبلغ 398716 مشاركًا، حسبما ما ذكره موقع "ساينس أليرت".وعلاوة على ذلك، فإن السمنة واللياقة البدنية تعني حياة أطول في المتوسط ​​مقارنة بكون الشخص يتمتع بوزن طبيعي وغير لائق بدنياً. وبينما لا تظهر البيانات أن اللياقة البدنية هي العامل الوحيد المعني، فإنها تسلط الضوء على مدى أهميتها في صحتنا العامة، وهذا يتماشى مع الأبحاث السابقة التي تربط بين اللياقة البدنية وانخفاض خطر الوفاة، على الرغم من أنه من الجدير بالذكر أيضًا أننا جميعًا مختلفون عندما يتعلق الأمر بكيفية تأثير التمارين الرياضية على أجسامنا.وأضاف: "إن ممارسة الرياضة ليست مجرد وسيلة لحرق السعرات الحرارية، إنها دواء ممتاز لتحسين الصحة العامة، ويمكن أن تقلل إلى حد كبير من خطر الإصابة بأمراض القلب، والأوعية الدموية، والوفاة لأي سبب من الأسباب للأشخاص من جميع الأحجام".دراسة تكشف عن النظام العصبي المعقد وراء حركة الأخطبوطروبوت يأخذ كلبه الروبوت في نزهة بين البشر... فيديو

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