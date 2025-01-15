https://sarabic.ae/20250115/دراسة-تكشف-عن-النظام-العصبي-المعقد-وراء-حركة-الأخطبوط--1096811683.html

دراسة تكشف عن النظام العصبي المعقد وراء حركة الأخطبوط

دراسة تكشف عن النظام العصبي المعقد وراء حركة الأخطبوط

سبوتنيك عربي

كشفت دراسة أن التحكم الدقيق، الذي يتمتع به الأخطبوط، تقريبًا في كل من أذرعه الثمانية يرجع جزئيًا على الأقل إلى تقسيم الدوائر العصبية التي تحكمها. 15.01.2025, سبوتنيك عربي

2025-01-15T13:51+0000

2025-01-15T13:51+0000

2025-01-15T13:51+0000

مجتمع

علوم

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ويساعد هذا الاكتشاف الذي توصل إليه الباحثون في جامعة شيكاغو، على فهم الطريقة الغريبة التي تتنقل بها رأسيات الأرجل في العالم، وقد يفيد حتى في تصميمات مستقبلية للروبوتات اللينة.ويقول عالم الأعصاب كليفتون راغسديل: "إذا كنت ستمتلك نظامًا عصبيًا يتحكم في مثل هذه الحركة الديناميكية، فهذه طريقة جيدة لإعداده، نعتقد أنها سمة تطورت على وجه التحديد في رأسيات الأرجل، ذات الأجسام اللينة مع وجود مجسات لتنفيذ هذه الحركات الشبيهة بالديدان".ويعد الجهاز العصبي للأخطبوط، من أكثر الأجهزة غرابة على وجه الأرض، على عكس الحيوانات الذكية الأخرى، فهو موزع بشكل كبير، مع انتشار نسبة كبيرة من الخلايا العصبية التي يبلغ عددها 500 مليون خلية، في جميع أنحاء الأذرع الثمانية.في الواقع، يوجد عدد أكبر من الخلايا العصبية، في الذراعين مقارنة برأس الأخطبوط.على طول الحبل العصبي المحوري، تتكدس الخلايا العصبية في أجزاء، مفصولة بفجوات تسمى الحواجز، غنية بالنسيج الضام، حيث تخرج الأعصاب والأوردة للاتصال بالعضلات القريبة.وبتتبع هذه الاتصالات، وجد الباحثون أن الأعصاب من أجزاء متعددة تتصل بمناطق عضلية مختلفة، مما يشير إلى أن الأجزاء تعمل معًا للتحكم في العضلات بدرجة عالية من الدقة.وكانت الخطوة التالية هي محاولة معرفة العلاقة بين تقسيم الحبل العصبي المحوري ووظيفته من خلال البحث عن بنية مماثلة في مجموعة أخرى من رأسيات الأرجل، وهو الحبار، حسبما ذكره موقع "ساينس أليرت".يستخدم الحبار والأخطبوط أطرافهما بشكل مختلف: الأخابيط للاستكشاف، والتحرك عبر قاع البحر، والتلاعب بالأشياء، بينما يستخدم الحبار أطرافه في المياه المفتوحة للإمساك بالفريسة والإمساك بها.بالإضافة إلى ذلك، لم يكن هناك تقسيم في سيقان المجسات الخالية من الماصات - ولكن تم العثور على تقسيم الأعصاب في الهراوات الماصة.وربما لا يحتاج الحبار إلى الكثير من الأجزاء، لأنه لا يستخدم الماصات الخاصة به، للاستكشاف بالطريقة التي يفعلها الأخطبوط.علماء روس ينجحون في تفسير ظاهرة "الضباب الجليدي"

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