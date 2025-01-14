علماء روس ينجحون في تفسير ظاهرة "الضباب الجليدي"

عربي
بث مباشر... لافروف يعقد مؤتمرا صحفيا حول نتائج عمل الدبلوماسية الروسية في عام 2024
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:29 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
09:16 GMT
34 د
عرب بوينت بودكاست
تطوير أشباه الأعضاء المصغرة لكشف ميكانيزمات الخلل في الخلايا
09:51 GMT
9 د
لقاء سبوتنيك
سوريا وتحديات بناء دولة جديدة بكل مؤسساتها مع ترقب محيطها العربي والدولي
10:03 GMT
57 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
11:29 GMT
31 د
لقاء سبوتنيك
اليمن بين زيادة وتيرة التصعيد مع إسرائيل وتوقف محاولات حل الأزمة اليمنية
12:03 GMT
56 د
مدار الليل والنهار
تقرير جولة قبل الظهر من الاستشارات
13:16 GMT
4 د
مرايا العلوم
البكتيريا متعددة الخلايا وزيادة حمضية المتجمد الشمالي
13:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير: اجتماع ترامب وبوتين مهم لحل الملفات العربية
17:03 GMT
59 د
مساحة حرة
إسرائيل وحماس تتسلمان مسودة نهائية لاتفاق حول وقف إطلاق النار في غزة
18:03 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: تشاد تنهي التعاون الأمني مع فرنسا لأنه لم يحقق الأهداف التي وضع لأجلها
18:33 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
117 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
21:00 GMT
33 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
إسرائيل وحماس تتسلمان مسودة نهائية لاتفاق حول وقف إطلاق النار في غزة
09:17 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
نصف سكان العالم سيعانون من السمنة خلال 12 عاما
09:47 GMT
13 د
من الملعب
برشلونة يكتسح ريال مدريد ويتوّج بكأس السوبر الإسباني
10:03 GMT
27 د
شؤون عسكرية
خبير: تشاد تنهي التعاون الأمني مع فرنسا لأنه لم يحقق الأهداف التي وضع لأجلها
10:30 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
مواقع التواصل الاجتماعي متهمة بالتأثير سلبا على الصحة العقلية
11:29 GMT
14 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر العراقي رضا جعفر
11:44 GMT
17 د
لقاء سبوتنيك
انشقاق قائد "الدعم السريع" في ولاية الجزيرة وانعكاساته على مسار الحرب في السودان
12:03 GMT
57 د
مساحة حرة
عراقي يحاول إحراق نفسه بسبب البطالة ، والمنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
13:03 GMT
27 د
الإنسان والثقافة
مع أيمن أبو الشعر في كتابه الجديد " كي لا تغادر معي" بجزئه الأول
13:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
أمساليوم
بث مباشر
- سبوتنيك عربي, 1920
مجتمع
تابع آخر الأخبار عن القضايا الاجتماعية والفعاليات الثقافية في دول الوطن العربي والعالم. تعرف على آخر أخبار المجتمع، قصص إنسانية، وتقارير مصورة عن حياة المجتمع.
https://sarabic.ae/20250114/علماء-روس-ينجحون-في-تفسير-ظاهرة-الضباب-الجليدي--1096771039.html
علماء روس ينجحون في تفسير ظاهرة "الضباب الجليدي"
علماء روس ينجحون في تفسير ظاهرة "الضباب الجليدي"
سبوتنيك عربي
تمكن علماء روس من جامعة البوليتكنيك في مقاطعة تومسك، من تفسير ظاهرة "الضباب الجليدي"، وذلك من خلال شرح التأثيرات الفريدة للتفاعل بين الضوء وقطرات الماء في... 14.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-14T08:53+0000
2025-01-14T08:53+0000
مجتمع
علوم
أخبار المناخ في العالم
ضباب
ضباب كثيف
الضباب
الجليد
الأرض
تهديدات كوكب الأرض
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/01/0e/1096770623_0:0:3413:1920_1920x0_80_0_0_910154bd103c86bdb5896935a0366491.jpg
وكشفت الدراسة أن الخصائص المغناطيسية لجزيئات الجليد مكونة من طبقتين، ويعد هذا الاكتشاف مفيدا لعلم الأحياء المغناطيسي، وهو العلم الذي يمكنه تفسير سلوك الكائنات الحية.جزيئات الماء في الهواء فائقة البرودة (من -10 إلى -15 درجة مئوية) تشبه في بنيتها حلوى الهلام (السائل موجود في غلاف من الجليد). وتعتبر مثل هذه الهياكل بمثابة مرنانات يمكنها تسهيل تكوين المجالات المغناطيسية. ويتم إصدار أكبر نبضة مغناطيسية في اللحظة التي تتجمد فيها القطرة، وهو ما يسبب ظواهر بصرية فريدة من نوعها مثل إبر الجليد وأعمدة الضوء، والتي تسمى أيضًا "أضواء يوم القيامة".وبحسب الخبراء، يمكن تشبيه "الضباب الجليدي" بمادة طبيعية خارقة ذات شبكة عصبية بصرية، ويمكن لجزيئات صغيرة من الماء المتجمد أن "تتواصل" مع بعضها بعضا من خلال النبضات المغناطيسية، والتي تعتبر حساسة لبعض الحيوانات، على سبيل المثال الطيور، وهذه هي الطريقة التي يعمل بها ملّاحهم الداخلي أثناء الهجرة الموسمية.وقام العلماء بإنشاء نموذج للتأثيرات المغناطيسية في قطرة ماء متجمدة في الضباب. وخلال هذه العملية، اكتشف العلماء ظهور رنين "فانو"، وهي ظاهرة يمكن أن تساعد نظريًا في إنشاء عدد من الأنظمة الجديدة المهمة عمليًا.ويمكن تصوير ظهور رنين "فانو"، إذا قمت بإنشاء موجة في مسطح مائي، ثم قمت بإنشاء موجة أخرى بزاوية على الموجة الأولى، فعندما تصطدم الموجتان سوف تتشكل قمة جديدة. ومع ذلك، بسبب الطقس والتضاريس، فإنه سيكون غير مستو، ويحدث الشيء نفسه عندما تتداخل الموجات الكهرومغناطيسية.وأشار مينين إلى أنه للتأكد من صحة النموذج الذي تم الحصول عليه، هناك حاجة إلى العمل التجريبي، وهو ما ليس ممكناً حتى الآن بالمعدات الموجودة.وبحسب الدراسة المنشورة في مجلة "نيتشور" العلمية، يقترح العلماء تعديلات من شأنها أن تجعل من الممكن في يوم من الأيام ليس فقط التحكم بالضوء في الضباب، ولكن أيضًا تفسير سلوك الكائنات الحية، مثل القنافذ.في "ظاهرة نادرة"... علماء الفلك يكتشفون ثقبا أسودا عملاقا مقلوبا على جانبه العلماء يكشفون عن أول صورة مقربة لنجم خارج مجرتنا... فيديو
https://sarabic.ae/20241219/بحيرة-متجمدة-غامضة-تكشف-أسرار-العالم-القديم----1095964860.html
https://sarabic.ae/20250104/علماء-يكتشفون-بركانا-غامضا-مسؤولا-عن-تبريد-الكرة-الأرضية--1096461843.html
https://sarabic.ae/20241221/يهدد-بكوارث-بيئية-انفصال-أكبر-جبل-جليدي-عن-القطب-الجنوبي-1096033315.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/01/0e/1096770623_433:0:2993:1920_1920x0_80_0_0_e1462ef888a0af67ae046fbb55321fc1.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
علوم, أخبار المناخ في العالم, ضباب, ضباب كثيف, الضباب, الجليد, الأرض, تهديدات كوكب الأرض
علوم, أخبار المناخ في العالم, ضباب, ضباب كثيف, الضباب, الجليد, الأرض, تهديدات كوكب الأرض

علماء روس ينجحون في تفسير ظاهرة "الضباب الجليدي"

08:53 GMT 14.01.2025
© Photo / unsplash/ Agustin Gunawanصورة لظاهرة "الضباب الجليدي"
صورة لظاهرة الضباب الجليدي - سبوتنيك عربي, 1920, 14.01.2025
© Photo / unsplash/ Agustin Gunawan
تابعنا عبر
تمكن علماء روس من جامعة البوليتكنيك في مقاطعة تومسك، من تفسير ظاهرة "الضباب الجليدي"، وذلك من خلال شرح التأثيرات الفريدة للتفاعل بين الضوء وقطرات الماء في "الضباب الجليدي".
وكشفت الدراسة أن الخصائص المغناطيسية لجزيئات الجليد مكونة من طبقتين، ويعد هذا الاكتشاف مفيدا لعلم الأحياء المغناطيسي، وهو العلم الذي يمكنه تفسير سلوك الكائنات الحية.
جزيئات الماء في الهواء فائقة البرودة (من -10 إلى -15 درجة مئوية) تشبه في بنيتها حلوى الهلام (السائل موجود في غلاف من الجليد). وتعتبر مثل هذه الهياكل بمثابة مرنانات يمكنها تسهيل تكوين المجالات المغناطيسية. ويتم إصدار أكبر نبضة مغناطيسية في اللحظة التي تتجمد فيها القطرة، وهو ما يسبب ظواهر بصرية فريدة من نوعها مثل إبر الجليد وأعمدة الضوء، والتي تسمى أيضًا "أضواء يوم القيامة".
بحيرة في القطب الجنوبي - سبوتنيك عربي, 1920, 19.12.2024
مجتمع
بحيرة متجمدة غامضة تكشف أسرار العالم القديم
19 ديسمبر 2024, 12:30 GMT
وبحسب الخبراء، يمكن تشبيه "الضباب الجليدي" بمادة طبيعية خارقة ذات شبكة عصبية بصرية، ويمكن لجزيئات صغيرة من الماء المتجمد أن "تتواصل" مع بعضها بعضا من خلال النبضات المغناطيسية، والتي تعتبر حساسة لبعض الحيوانات، على سبيل المثال الطيور، وهذه هي الطريقة التي يعمل بها ملّاحهم الداخلي أثناء الهجرة الموسمية.
وقام العلماء بإنشاء نموذج للتأثيرات المغناطيسية في قطرة ماء متجمدة في الضباب. وخلال هذه العملية، اكتشف العلماء ظهور رنين "فانو"، وهي ظاهرة يمكن أن تساعد نظريًا في إنشاء عدد من الأنظمة الجديدة المهمة عمليًا.
ثوران بركان كاريمسكي في كامتشاتكا شمال شرقي روسيا - سبوتنيك عربي, 1920, 04.01.2025
مجتمع
علماء يكتشفون "بركانا غامضا" مسؤولا عن تبريد الكرة الأرضية
4 يناير, 07:08 GMT
ويمكن تصوير ظهور رنين "فانو"، إذا قمت بإنشاء موجة في مسطح مائي، ثم قمت بإنشاء موجة أخرى بزاوية على الموجة الأولى، فعندما تصطدم الموجتان سوف تتشكل قمة جديدة. ومع ذلك، بسبب الطقس والتضاريس، فإنه سيكون غير مستو، ويحدث الشيء نفسه عندما تتداخل الموجات الكهرومغناطيسية.

وقال مدير المشروع، وأستاذ قسم الهندسة الإلكترونية في جامعة البوليتكنيك في تومسك، إيغور مينين، إن "بصريات القطرات المتجمدة هي اتجاه جديد. ومن خلال دراسة الضباب، أثبتنا أن ذروة رنين "فانو" تتغير بشكل كبير مع تغير سمك الغلاف الجليدي للقطرة المتجمدة. وأثناء تجمد غلاف القطرة، تزداد شدة المجالات المغناطيسية والكهربائية عند أقطابها، ما يسبب ظواهر بصرية غير عادية".

جبل جليدي في بحر لازاريفا قبال سواحل القارة القطبية الجنوبية - سبوتنيك عربي, 1920, 21.12.2024
مجتمع
يهدد بكوارث بيئية... انفصال أكبر جبل جليدي عن القطب الجنوبي... فيديو
21 ديسمبر 2024, 09:07 GMT
وأشار مينين إلى أنه للتأكد من صحة النموذج الذي تم الحصول عليه، هناك حاجة إلى العمل التجريبي، وهو ما ليس ممكناً حتى الآن بالمعدات الموجودة.
وبحسب الدراسة المنشورة في مجلة "نيتشور" العلمية، يقترح العلماء تعديلات من شأنها أن تجعل من الممكن في يوم من الأيام ليس فقط التحكم بالضوء في الضباب، ولكن أيضًا تفسير سلوك الكائنات الحية، مثل القنافذ.
في "ظاهرة نادرة"... علماء الفلك يكتشفون ثقبا أسودا عملاقا مقلوبا على جانبه
العلماء يكشفون عن أول صورة مقربة لنجم خارج مجرتنا... فيديو
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Вертолеты Ми-24 на стратегических командно-штабных учениях Восток-2022 на полигоне Сергеевский - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة04:40 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала