https://sarabic.ae/20250114/علماء-روس-ينجحون-في-تفسير-ظاهرة-الضباب-الجليدي--1096771039.html

علماء روس ينجحون في تفسير ظاهرة "الضباب الجليدي"

علماء روس ينجحون في تفسير ظاهرة "الضباب الجليدي"

سبوتنيك عربي

تمكن علماء روس من جامعة البوليتكنيك في مقاطعة تومسك، من تفسير ظاهرة "الضباب الجليدي"، وذلك من خلال شرح التأثيرات الفريدة للتفاعل بين الضوء وقطرات الماء في... 14.01.2025, سبوتنيك عربي

2025-01-14T08:53+0000

2025-01-14T08:53+0000

2025-01-14T08:53+0000

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وكشفت الدراسة أن الخصائص المغناطيسية لجزيئات الجليد مكونة من طبقتين، ويعد هذا الاكتشاف مفيدا لعلم الأحياء المغناطيسي، وهو العلم الذي يمكنه تفسير سلوك الكائنات الحية.جزيئات الماء في الهواء فائقة البرودة (من -10 إلى -15 درجة مئوية) تشبه في بنيتها حلوى الهلام (السائل موجود في غلاف من الجليد). وتعتبر مثل هذه الهياكل بمثابة مرنانات يمكنها تسهيل تكوين المجالات المغناطيسية. ويتم إصدار أكبر نبضة مغناطيسية في اللحظة التي تتجمد فيها القطرة، وهو ما يسبب ظواهر بصرية فريدة من نوعها مثل إبر الجليد وأعمدة الضوء، والتي تسمى أيضًا "أضواء يوم القيامة".وبحسب الخبراء، يمكن تشبيه "الضباب الجليدي" بمادة طبيعية خارقة ذات شبكة عصبية بصرية، ويمكن لجزيئات صغيرة من الماء المتجمد أن "تتواصل" مع بعضها بعضا من خلال النبضات المغناطيسية، والتي تعتبر حساسة لبعض الحيوانات، على سبيل المثال الطيور، وهذه هي الطريقة التي يعمل بها ملّاحهم الداخلي أثناء الهجرة الموسمية.وقام العلماء بإنشاء نموذج للتأثيرات المغناطيسية في قطرة ماء متجمدة في الضباب. وخلال هذه العملية، اكتشف العلماء ظهور رنين "فانو"، وهي ظاهرة يمكن أن تساعد نظريًا في إنشاء عدد من الأنظمة الجديدة المهمة عمليًا.ويمكن تصوير ظهور رنين "فانو"، إذا قمت بإنشاء موجة في مسطح مائي، ثم قمت بإنشاء موجة أخرى بزاوية على الموجة الأولى، فعندما تصطدم الموجتان سوف تتشكل قمة جديدة. ومع ذلك، بسبب الطقس والتضاريس، فإنه سيكون غير مستو، ويحدث الشيء نفسه عندما تتداخل الموجات الكهرومغناطيسية.وأشار مينين إلى أنه للتأكد من صحة النموذج الذي تم الحصول عليه، هناك حاجة إلى العمل التجريبي، وهو ما ليس ممكناً حتى الآن بالمعدات الموجودة.وبحسب الدراسة المنشورة في مجلة "نيتشور" العلمية، يقترح العلماء تعديلات من شأنها أن تجعل من الممكن في يوم من الأيام ليس فقط التحكم بالضوء في الضباب، ولكن أيضًا تفسير سلوك الكائنات الحية، مثل القنافذ.في "ظاهرة نادرة"... علماء الفلك يكتشفون ثقبا أسودا عملاقا مقلوبا على جانبه العلماء يكشفون عن أول صورة مقربة لنجم خارج مجرتنا... فيديو

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علوم, أخبار المناخ في العالم, ضباب, ضباب كثيف, الضباب, الجليد, الأرض, تهديدات كوكب الأرض