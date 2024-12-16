https://sarabic.ae/20241216/أكبر-جبل-جليدي-في-العالم-يتحرك-لأول-مرة-منذ-30-عاما-1095851708.html
أكبر جبل جليدي في العالم يتحرك لأول مرة منذ 30 عاما
أكبر جبل جليدي في العالم يتحرك لأول مرة منذ 30 عاما
سبوتنيك عربي
حذرت هيئة بريطانية من تغير وضع أكبر جبل جليدي في العالم وانجرافه إلى الشمال بعدما ظل ساكنا لنحو 30 عاما. 16.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-16T20:46+0000
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وقالت هيئة المسح البريطانية للقطب الجنوبي، إن الجبل يحمل اسم "إيه تو ثري إيه"، وتبلغ مساحته 3 آلاف و800 كيلومترا مربعا بينما يقدر سمكه بنحو 400 متر.انفصل هذا الجبل الجليدي عن القارة القطبية الجنوبية في عام 1986 لكنه ظل عالقا قبالة الساحل بسبب دوامة مائية محيطة به في المحيط الجنوبي، بحسب وسائل إعلام بريطانية، أشارت إلى أن مساحته تقدر بضعف مساحة العاصمة البريطانية لندن.وقال أندرو مايجرز، عالم المحيطات البريطاني إن حركة هذا الجبل العملاق تثير تساؤلات حول ما سيحدث له في المستقبل وهل سيسلك مسار جبال جليدية سابقة من المحيط الجنوبي ليدخل المحيط الأطلسي ثم ينقسم إلى جبال صغيرة قبل أن يذوب نهائيا.ويقول باحثون إن الجبال الجليدية عندما تتحرك في منطقة مائية تكون مصدرا للعديد من العناصر الغذائية التي تساهم في إثراء البيئة المحيطة به وازدهارها.
https://sarabic.ae/20240419/جبل-جليدي-بحجم-فرنسا-يقفز-مرتين-في-اليوم-1088120613.html
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منوعات, أخبار العالم الآن, أخبار المناخ في العالم
منوعات, أخبار العالم الآن, أخبار المناخ في العالم
أكبر جبل جليدي في العالم يتحرك لأول مرة منذ 30 عاما
حذرت هيئة بريطانية من تغير وضع أكبر جبل جليدي في العالم وانجرافه إلى الشمال بعدما ظل ساكنا لنحو 30 عاما.
وقالت هيئة المسح البريطانية للقطب الجنوبي، إن الجبل يحمل اسم "إيه تو ثري إيه"، وتبلغ مساحته 3 آلاف و800 كيلومترا مربعا بينما يقدر سمكه بنحو 400 متر.
انفصل هذا الجبل الجليدي عن القارة القطبية
الجنوبية في عام 1986 لكنه ظل عالقا قبالة الساحل بسبب دوامة مائية محيطة به في المحيط الجنوبي، بحسب وسائل إعلام بريطانية، أشارت إلى أن مساحته تقدر بضعف مساحة العاصمة البريطانية لندن.
وقال أندرو مايجرز، عالم المحيطات البريطاني إن حركة هذا الجبل العملاق تثير تساؤلات حول ما سيحدث له في المستقبل وهل سيسلك مسار جبال جليدية سابقة من المحيط الجنوبي
ليدخل المحيط الأطلسي ثم ينقسم إلى جبال صغيرة قبل أن يذوب نهائيا.
ويقول باحثون إن الجبال الجليدية
عندما تتحرك في منطقة مائية تكون مصدرا للعديد من العناصر الغذائية التي تساهم في إثراء البيئة المحيطة به وازدهارها.