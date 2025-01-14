"بطول 10 أمتار"... اكتشاف جمجمة ضخمة لديناصور عملاق... صور وفيديو

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ع الموجة مع ايلي
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البرنامج الصباحي
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هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
09:16 GMT
34 د
عرب بوينت بودكاست
تطوير أشباه الأعضاء المصغرة لكشف ميكانيزمات الخلل في الخلايا
09:51 GMT
9 د
لقاء سبوتنيك
سوريا وتحديات بناء دولة جديدة بكل مؤسساتها مع ترقب محيطها العربي والدولي
10:03 GMT
57 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
11:29 GMT
31 د
لقاء سبوتنيك
اليمن بين زيادة وتيرة التصعيد مع إسرائيل وتوقف محاولات حل الأزمة اليمنية
12:03 GMT
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مدار الليل والنهار
تقرير جولة قبل الظهر من الاستشارات
13:16 GMT
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مرايا العلوم
البكتيريا متعددة الخلايا وزيادة حمضية المتجمد الشمالي
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مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير: اجتماع ترامب وبوتين مهم لحل الملفات العربية
17:03 GMT
59 د
مساحة حرة
إسرائيل وحماس تتسلمان مسودة نهائية لاتفاق حول وقف إطلاق النار في غزة
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29 د
شؤون عسكرية
خبير: تشاد تنهي التعاون الأمني مع فرنسا لأنه لم يحقق الأهداف التي وضع لأجلها
18:33 GMT
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مدار الليل والنهار
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183 د
مساحة حرة
إسرائيل وحماس تتسلمان مسودة نهائية لاتفاق حول وقف إطلاق النار في غزة
09:17 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
نصف سكان العالم سيعانون من السمنة خلال 12 عاما
09:47 GMT
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من الملعب
برشلونة يكتسح ريال مدريد ويتوّج بكأس السوبر الإسباني
10:03 GMT
27 د
شؤون عسكرية
خبير: تشاد تنهي التعاون الأمني مع فرنسا لأنه لم يحقق الأهداف التي وضع لأجلها
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30 د
عرب بوينت بودكاست
مواقع التواصل الاجتماعي متهمة بالتأثير سلبا على الصحة العقلية
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14 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر العراقي رضا جعفر
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17 د
لقاء سبوتنيك
انشقاق قائد "الدعم السريع" في ولاية الجزيرة وانعكاساته على مسار الحرب في السودان
12:03 GMT
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مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
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الإنسان والثقافة
مع أيمن أبو الشعر في كتابه الجديد " كي لا تغادر معي" بجزئه الأول
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مدار الليل والنهار
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خبير: الولايات المتحدة تتبع نهجا لضرب أسواق الطاقة للإضرار بروسيا
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لماذا يربط الغرب تخفيف العقوبات عن سوريا بالمسار السياسي؟
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مساحة حرة
محاولة الهجوم على محطة ضخ "التيار التركي".. إلى أي مدى يهدد أمن الطاقة لدول أوروبا؟
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https://sarabic.ae/20250114/بطول-10-أمتار-اكتشاف-جمجمة-ضخمة-لديناصور-عملاق-صور-وفيديو---1096789108.html
"بطول 10 أمتار"... اكتشاف جمجمة ضخمة لديناصور عملاق... صور وفيديو
"بطول 10 أمتار"... اكتشاف جمجمة ضخمة لديناصور عملاق... صور وفيديو
سبوتنيك عربي
كشف باحثون عن جمجمة ديناصور ضخمة محفوظة بشكل جيد للغاية، عُثر عليها في الصين تنتمي إلى نوع لم يسبق رؤيته من قبل. 14.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-14T15:38+0000
2025-01-14T15:38+0000
مجتمع
علوم
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ووفقا لتقديرات الباحثين فأنه تم التعرف على عينة أحفورية لديناصور تم اكتشافها عام 2007 في مقاطعة يونان بجنوب غرب الصين على أنها جنس جديد من ديناصورات السوروبودومورف من العصر الجوراسي المبكر، وقد نما إلى أبعاد هائلة، حيث وصل طوله إلى 33 قدمًا (10 أمتار).وتعود الرواسب التي عُثر عليها إلى العصر الجوراسي (منذ 201.3 مليون إلى 199.3 مليون سنة).وقال تشيان نان تشانج، عالم الحفريات في معهد علم الحفريات الفقارية وعلم الإنسان القديم في الأكاديمية الصينية للعلوم، إن الرواسب الدقيقة الحبيبات في المنطقة ساعدت في الحفاظ على بقايا الحيوانات، بحسب مجلة "لايف ساينس" العلمية.وتابع: "لقد عملت الطين والرمل والطمي التي ترسبت بواسطة البحيرات والأنهار التي شكلت المناظر الطبيعية على حماية بقايا الديناصورات من التآكل، ثم تسللت المعادن الموجودة في الرواسب إلى بنية العظام، مما أسهم في التحجر".
https://sarabic.ae/20241224/الديناصورات-عاشت-في-دولة-عربية-قبل-نحو-72-مليون-سنة-1096108990.html
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علوم
علوم

"بطول 10 أمتار"... اكتشاف جمجمة ضخمة لديناصور عملاق... صور وفيديو

15:38 GMT 14.01.2025
© Getty Images / rkristoffersenجمجمة ضخمة لديناصور عملاق
جمجمة ضخمة لديناصور عملاق - سبوتنيك عربي, 1920, 14.01.2025
© Getty Images / rkristoffersen
تابعنا عبر
كشف باحثون عن جمجمة ديناصور ضخمة محفوظة بشكل جيد للغاية، عُثر عليها في الصين تنتمي إلى نوع لم يسبق رؤيته من قبل.
ووفقا لتقديرات الباحثين فأنه تم التعرف على عينة أحفورية لديناصور تم اكتشافها عام 2007 في مقاطعة يونان بجنوب غرب الصين على أنها جنس جديد من ديناصورات السوروبودومورف من العصر الجوراسي المبكر، وقد نما إلى أبعاد هائلة، حيث وصل طوله إلى 33 قدمًا (10 أمتار).

وأشار الباحثون إلى أن هذا النوع، الذي أطلق عليه اسم "ليشولون وانجي"، وينتمي إلى المجموعة المعروفة باسم السوروبودومورف، والتي تشمل الديناصورات الزواحف مثل برونتوصور وديبلودوكوس وأسلافها.

أحد أصناف الديناصورات الطائرة - سبوتنيك عربي, 1920, 24.12.2024
مجتمع
الديناصورات عاشت في دولة عربية قبل نحو 72 مليون سنة
24 ديسمبر 2024, 10:03 GMT
وتعود الرواسب التي عُثر عليها إلى العصر الجوراسي (منذ 201.3 مليون إلى 199.3 مليون سنة).
وقال تشيان نان تشانج، عالم الحفريات في معهد علم الحفريات الفقارية وعلم الإنسان القديم في الأكاديمية الصينية للعلوم، إن الرواسب الدقيقة الحبيبات في المنطقة ساعدت في الحفاظ على بقايا الحيوانات، بحسب مجلة "لايف ساينس" العلمية.
وتابع: "لقد عملت الطين والرمل والطمي التي ترسبت بواسطة البحيرات والأنهار التي شكلت المناظر الطبيعية على حماية بقايا الديناصورات من التآكل، ثم تسللت المعادن الموجودة في الرواسب إلى بنية العظام، مما أسهم في التحجر".
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