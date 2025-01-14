"بطول 10 أمتار"... اكتشاف جمجمة ضخمة لديناصور عملاق... صور وفيديو
© Getty Images / rkristoffersenجمجمة ضخمة لديناصور عملاق
© Getty Images / rkristoffersen
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كشف باحثون عن جمجمة ديناصور ضخمة محفوظة بشكل جيد للغاية، عُثر عليها في الصين تنتمي إلى نوع لم يسبق رؤيته من قبل.
ووفقا لتقديرات الباحثين فأنه تم التعرف على عينة أحفورية لديناصور تم اكتشافها عام 2007 في مقاطعة يونان بجنوب غرب الصين على أنها جنس جديد من ديناصورات السوروبودومورف من العصر الجوراسي المبكر، وقد نما إلى أبعاد هائلة، حيث وصل طوله إلى 33 قدمًا (10 أمتار).
وأشار الباحثون إلى أن هذا النوع، الذي أطلق عليه اسم "ليشولون وانجي"، وينتمي إلى المجموعة المعروفة باسم السوروبودومورف، والتي تشمل الديناصورات الزواحف مثل برونتوصور وديبلودوكوس وأسلافها.
24 ديسمبر 2024, 10:03 GMT
وتعود الرواسب التي عُثر عليها إلى العصر الجوراسي (منذ 201.3 مليون إلى 199.3 مليون سنة).
وقال تشيان نان تشانج، عالم الحفريات في معهد علم الحفريات الفقارية وعلم الإنسان القديم في الأكاديمية الصينية للعلوم، إن الرواسب الدقيقة الحبيبات في المنطقة ساعدت في الحفاظ على بقايا الحيوانات، بحسب مجلة "لايف ساينس" العلمية.
Lishulong wangi, a newly discovered dinosaur species from the Early Jurassic epoch, offers fresh insights into dinosaur diversification in China’s fossil-rich Lufeng Formation.https://t.co/I16yWPf2Du#fossils #paleontology pic.twitter.com/bYzh1Kfig8— Earth Archives (@EarthArchivesHQ) January 2, 2025
وتابع: "لقد عملت الطين والرمل والطمي التي ترسبت بواسطة البحيرات والأنهار التي شكلت المناظر الطبيعية على حماية بقايا الديناصورات من التآكل، ثم تسللت المعادن الموجودة في الرواسب إلى بنية العظام، مما أسهم في التحجر".