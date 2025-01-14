https://sarabic.ae/20250114/بطول-10-أمتار-اكتشاف-جمجمة-ضخمة-لديناصور-عملاق-صور-وفيديو---1096789108.html

"بطول 10 أمتار"... اكتشاف جمجمة ضخمة لديناصور عملاق... صور وفيديو

"بطول 10 أمتار"... اكتشاف جمجمة ضخمة لديناصور عملاق... صور وفيديو

سبوتنيك عربي

كشف باحثون عن جمجمة ديناصور ضخمة محفوظة بشكل جيد للغاية، عُثر عليها في الصين تنتمي إلى نوع لم يسبق رؤيته من قبل. 14.01.2025, سبوتنيك عربي

2025-01-14T15:38+0000

2025-01-14T15:38+0000

2025-01-14T15:38+0000

مجتمع

علوم

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ووفقا لتقديرات الباحثين فأنه تم التعرف على عينة أحفورية لديناصور تم اكتشافها عام 2007 في مقاطعة يونان بجنوب غرب الصين على أنها جنس جديد من ديناصورات السوروبودومورف من العصر الجوراسي المبكر، وقد نما إلى أبعاد هائلة، حيث وصل طوله إلى 33 قدمًا (10 أمتار).وتعود الرواسب التي عُثر عليها إلى العصر الجوراسي (منذ 201.3 مليون إلى 199.3 مليون سنة).وقال تشيان نان تشانج، عالم الحفريات في معهد علم الحفريات الفقارية وعلم الإنسان القديم في الأكاديمية الصينية للعلوم، إن الرواسب الدقيقة الحبيبات في المنطقة ساعدت في الحفاظ على بقايا الحيوانات، بحسب مجلة "لايف ساينس" العلمية.وتابع: "لقد عملت الطين والرمل والطمي التي ترسبت بواسطة البحيرات والأنهار التي شكلت المناظر الطبيعية على حماية بقايا الديناصورات من التآكل، ثم تسللت المعادن الموجودة في الرواسب إلى بنية العظام، مما أسهم في التحجر".

https://sarabic.ae/20241224/الديناصورات-عاشت-في-دولة-عربية-قبل-نحو-72-مليون-سنة-1096108990.html

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