الديناصورات عاشت في دولة عربية قبل نحو 72 مليون سنة

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
09:18 GMT
13 د
مرايا العلوم
هل يسير التطور دائماً إلى الأمام وباتجاه الأكثر تعقيداً؟
09:31 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
كتاب "100 قصيدة عن موسكو" لمئة شاعر روسي يصدر في موسكو
10:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
ما مصير خط أنابيب الغاز القطري التركي عبر سوريا؟
11:03 GMT
23 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
11:26 GMT
9 د
مساحة حرة
هل تحل مشكلات الجفاف في العالم العربي؟
11:36 GMT
25 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل الحضارات والثقافات.. إلى أين؟
12:14 GMT
46 د
قوانين الاقتصاد
خبير: لو مدت قطر خط غاز عبر سوريا سيبقى الغاز الروسي هو الأفضل لأوروبا بلا نقاش
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مواقع التواصل الاجتماعي متهمة بالتأثير سلبا على الصحة العقلية
13:33 GMT
14 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
13:48 GMT
12 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير: ننتظر تحركات تركية مهمة في سوريا
17:03 GMT
59 د
مساحة حرة
واشنطن تعزز قواتها في سوريا وأنقرة ترفض..هل بدأ التنافس الأمريكي التركي على النفوذ
18:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
مصدر البذور الأولى لنباتات الأرض وثورة كيمياء العناصر الثقيلة
18:33 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
117 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
21:00 GMT
34 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
واشنطن تعزز قواتها في سوريا وأنقرة ترفض..هل بدأ التنافس الأمريكي التركي على النفوذ
09:18 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يمكن التعافي من اضطراب ما بعد الصدمة؟
09:47 GMT
13 د
لقاء سبوتنيك
انشقاق قائد "الدعم السريع" في ولاية الجزيرة وانعكاساته على مسار الحرب في السودان
10:03 GMT
57 د
من الملعب
مستقبل الرياضة السورية بعد الأحداث الأخيرة وبرشلونة يتنازل عن الصدارة
11:03 GMT
27 د
الإنسان والثقافة
روسيا تحتفل بالذكرى ال132 لميلاد الشاعرة الروسية مارينا تسيفتايفا
11:30 GMT
30 د
مساحة حرة
صناعة المخدرات وتجارتها يؤرق السلطات.. حلول عربية لكبح جماحها
12:30 GMT
30 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
13:29 GMT
31 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
أمساليوم
بث مباشر
- سبوتنيك عربي, 1920
مجتمع
تابع آخر الأخبار عن القضايا الاجتماعية والفعاليات الثقافية في دول الوطن العربي والعالم. تعرف على آخر أخبار المجتمع، قصص إنسانية، وتقارير مصورة عن حياة المجتمع.
https://sarabic.ae/20241224/الديناصورات-عاشت-في-دولة-عربية-قبل-نحو-72-مليون-سنة-1096108990.html
الديناصورات عاشت في دولة عربية قبل نحو 72 مليون سنة
الديناصورات عاشت في دولة عربية قبل نحو 72 مليون سنة
سبوتنيك عربي
كشف عالم الآثار الدكتور علي الغبان، عن مجموعة من الاكتشافات الأثرية المثيرة، التي تؤكد الدور التاريخي العريق للجزيرة العربية، بوصفها مهدًا للحضارات الإنسانية... 24.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-24T10:03+0000
2024-12-24T10:03+0000
مجتمع
العالم العربي
منوعات
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/01/05/1054968911_0:0:3641:2048_1920x0_80_0_0_0870b486b4bdd170def1541591c5aa9d.jpg
وقال الغبان: "السعودية تحتضن أقدم بقايا بشرية تم العثور عليها وهي "عقلة أصبع"، عُثر عليها في منطقة تيماء شمال السعودية، ويبلغ عمرها نحو 90 ألف سنة".وتحدث الغبان عن حقبة ما قبل التصحر، وأوضح أن "الجزيرة العربية كانت يومًا ما غابات غنية وبحيرات عذبة وأنهارًا متدفقة"، وكشف أن "الديناصورات عاشت على أراضي السعودية، قبل نحو 72 مليون سنة، وتحديدًا في منطقة نيوم الحالية".وأكد أنه كان هناك ديناصورات في الممكلة العربية السعودية.وأضاف الغبان: "هذا الموضوع لم يتوسع البحث فيه، وتم العثور عليها بمنطقة مدين، التي تسمى الآن بـ"نيوم"، أثناء البحث عن البترول"، مشيرًا إلى أن "الديناصورات حقيقية، حيث وجدت أحجام كاملة للديناصورات ببعض المناطق في العالم".وأضاف بأن "هيئة التراث أطلقت مشروعًا بحثيًّا ضخمًا تحت عنوان "الجزيرة العربية الخضراء"، لدراسة المناخ القديم وتغيراته على مَرّ العصور".كيف حول الكويكب "قاتل الديناصورات" النمل إلى مزارعين مهرة؟
https://sarabic.ae/20241130/الروث-القديم-يكشف-كيفية-صعود-الديناصورات-لحكم-الأرض-1095351374.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/01/05/1054968911_203:0:2934:2048_1920x0_80_0_0_4163bf24ccfa588c90a16c43ababbe05.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
العالم العربي, منوعات
العالم العربي, منوعات

الديناصورات عاشت في دولة عربية قبل نحو 72 مليون سنة

10:03 GMT 24.12.2024
© Photo / pixabay/mrgansoأحد أصناف الديناصورات الطائرة
أحد أصناف الديناصورات الطائرة - سبوتنيك عربي, 1920, 24.12.2024
© Photo / pixabay/mrganso
تابعنا عبر
كشف عالم الآثار الدكتور علي الغبان، عن مجموعة من الاكتشافات الأثرية المثيرة، التي تؤكد الدور التاريخي العريق للجزيرة العربية، بوصفها مهدًا للحضارات الإنسانية وأرضا للأنبياء.
وقال الغبان: "السعودية تحتضن أقدم بقايا بشرية تم العثور عليها وهي "عقلة أصبع"، عُثر عليها في منطقة تيماء شمال السعودية، ويبلغ عمرها نحو 90 ألف سنة".

وأوضح أن "الأدلة الأثرية تشير إلى أن الجزيرة العربية كانت الموطن الأول للإنسان، مستشهدًا بموقع "الشويحيطية" شمال الجوف، الذي يضم مستوطنات وأدوات حجرية تعود إلى العصر الحجري القديم قبل مليون و300 ألف سنة".

وتحدث الغبان عن حقبة ما قبل التصحر، وأوضح أن "الجزيرة العربية كانت يومًا ما غابات غنية وبحيرات عذبة وأنهارًا متدفقة"، وكشف أن "الديناصورات عاشت على أراضي السعودية، قبل نحو 72 مليون سنة، وتحديدًا في منطقة نيوم الحالية".

وخلال لقاء مع برنامج " في الصورة" على قناة "روتانا خليجية"، سأل المذيع العالم السعودي: "هل كان للديناصور وجود في الجزيرة العربية؟"، فأجابه: "طبعا، وجد في المملكة عظام أحافير ديناصور يعرف بديناصور "مدين"، تعود إلى 72 مليون سنة قبل الوقت الحاضر".

وأكد أنه كان هناك ديناصورات في الممكلة العربية السعودية.
ديناصور - سبوتنيك عربي, 1920, 30.11.2024
مجتمع
الروث القديم يكشف كيفية صعود الديناصورات لحكم الأرض
30 نوفمبر, 12:13 GMT
وأضاف الغبان: "هذا الموضوع لم يتوسع البحث فيه، وتم العثور عليها بمنطقة مدين، التي تسمى الآن بـ"نيوم"، أثناء البحث عن البترول"، مشيرًا إلى أن "الديناصورات حقيقية، حيث وجدت أحجام كاملة للديناصورات ببعض المناطق في العالم".
وأضاف بأن "هيئة التراث أطلقت مشروعًا بحثيًّا ضخمًا تحت عنوان "الجزيرة العربية الخضراء"، لدراسة المناخ القديم وتغيراته على مَرّ العصور".
كيف حول الكويكب "قاتل الديناصورات" النمل إلى مزارعين مهرة؟
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Тренировки расчетов ПТРК Корнет ЦВО на Авдеевском направлении - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة11:00 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала