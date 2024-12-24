https://sarabic.ae/20241224/الديناصورات-عاشت-في-دولة-عربية-قبل-نحو-72-مليون-سنة-1096108990.html

الديناصورات عاشت في دولة عربية قبل نحو 72 مليون سنة

الديناصورات عاشت في دولة عربية قبل نحو 72 مليون سنة

سبوتنيك عربي

كشف عالم الآثار الدكتور علي الغبان، عن مجموعة من الاكتشافات الأثرية المثيرة، التي تؤكد الدور التاريخي العريق للجزيرة العربية، بوصفها مهدًا للحضارات الإنسانية... 24.12.2024, سبوتنيك عربي

2024-12-24T10:03+0000

2024-12-24T10:03+0000

2024-12-24T10:03+0000

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وقال الغبان: "السعودية تحتضن أقدم بقايا بشرية تم العثور عليها وهي "عقلة أصبع"، عُثر عليها في منطقة تيماء شمال السعودية، ويبلغ عمرها نحو 90 ألف سنة".وتحدث الغبان عن حقبة ما قبل التصحر، وأوضح أن "الجزيرة العربية كانت يومًا ما غابات غنية وبحيرات عذبة وأنهارًا متدفقة"، وكشف أن "الديناصورات عاشت على أراضي السعودية، قبل نحو 72 مليون سنة، وتحديدًا في منطقة نيوم الحالية".وأكد أنه كان هناك ديناصورات في الممكلة العربية السعودية.وأضاف الغبان: "هذا الموضوع لم يتوسع البحث فيه، وتم العثور عليها بمنطقة مدين، التي تسمى الآن بـ"نيوم"، أثناء البحث عن البترول"، مشيرًا إلى أن "الديناصورات حقيقية، حيث وجدت أحجام كاملة للديناصورات ببعض المناطق في العالم".وأضاف بأن "هيئة التراث أطلقت مشروعًا بحثيًّا ضخمًا تحت عنوان "الجزيرة العربية الخضراء"، لدراسة المناخ القديم وتغيراته على مَرّ العصور".كيف حول الكويكب "قاتل الديناصورات" النمل إلى مزارعين مهرة؟

https://sarabic.ae/20241130/الروث-القديم-يكشف-كيفية-صعود-الديناصورات-لحكم-الأرض-1095351374.html

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