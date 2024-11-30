https://sarabic.ae/20241130/الروث-القديم-يكشف-كيفية-صعود-الديناصورات-لحكم-الأرض-1095351374.html
الروث القديم يكشف كيفية صعود الديناصورات لحكم الأرض
الروث القديم يكشف كيفية صعود الديناصورات لحكم الأرض
سبوتنيك عربي
كشف تحليل رائد لفضلات متحجرة خطوة بخطوة لكيفية تطور الديناصورات من لاعبين ثانويين إلى الحيوانات البرية المهيمنة على الأرض، ما شكل تحديًا للافتراضات التي طال... 30.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-30T12:13+0000
2024-11-30T12:13+0000
2024-11-30T12:13+0000
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وقام علماء من جامعة أوبسالا وفريق دولي بفحص أكثر من 500 من بقايا فضلات متحجرة وآثار عض وبقايا طعام تعود إلى 30 مليون سنة لإعادة بناء كيف سيطرت الديناصورات تدريجيا على النظم البيئية القديمة.استخدم فريق البحث، بقيادة الدكتور مارتن كفارنستروم والدكتور جريجورز نيدزويدسكي، "التصوير السنكروتروني" المتقدم للنظر داخل فضلات متحجرة، تُعرف باسم "الكوبروليت"، محفوظة من العصر الثلاثي المتأخر إلى العصر الجوراسي المبكر (منذ 230 إلى 200 مليون سنة).من البراز الحفري، أعاد كفارنستروم وزملاؤه بناء علم البيئة وعلم الأحياء وشبكات الغذاء التي نسجت معًا النظام البيئي للديناصورات المبكرة في حوض بولندا في وسط أوروبا منذ 230 إلى 200 مليون عام.وحددت الدراسة خمس مراحل رئيسية في صعود الديناصورات إلى السلطة. كانت أقارب الديناصورات الأوائل حيوانات صغيرة انتهازية آكلة للحوم والنباتات ظهرت منذ حوالي 230 مليون سنة. تلا ذلك ظهور الديناصورات المفترسة المبكرة، ثم تنوع آكلات اللحوم إلى جانب أول طيور الورك آكلة النباتات.وكشف تحليل فضلات الديناصورات البدائية عن اكتشاف غير متوقع: فبالإضافة إلى السرخس والنباتات المختلفة، احتوت العينات على كميات كبيرة من الفحم. ويقترح الباحثون أن استهلاك الفحم ربما كان يعمل على تحييد السموم من نظامها الغذائي الذي يعتمد بشكل كبير على النباتات.ويكشف البحث أن تغير المناخ لعب دورًا حاسمًا في صعود الديناصورات. فمع انجراف قارة "بانجيا العملاقة" شمالًا، تحولت المنطقة البولندية من بيئة قاحلة إلى بيئة أكثر رطوبة. وقد أدى هذا التحول إلى تغييرات كبيرة في الحياة النباتية، ما أدى إلى خلق فرص جديدة كانت الديناصورات مجهزة بشكل فريد لاستغلالها.يقول كفارنستروم: "من المؤسف أن تغير المناخ والانقراضات الجماعية ليست مجرد شيء من الماضي. فمن خلال دراسة النظم البيئية السابقة، نكتسب فهمًا أفضل لكيفية تكيف الحياة وازدهارها في ظل الظروف البيئية المتغيرة".وأشار نيدزويدزكي إلى أن "الطريقة لتجنب الانقراض تتمثل في تناول الكثير من النباتات، وهو ما فعلته الديناصورات العاشبة المبكرة على وجه التحديد. والسبب وراء نجاحها التطوري هو حبها الحقيقي لبراعم النباتات الخضراء والطازجة".تعابير في وجهك تشخص احتمال إصابتك بالاكتئاباكتشاف مذهل... الإصابة بفيروس "كورونا" تقلص الورم السرطاني
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منوعات, علوم
الروث القديم يكشف كيفية صعود الديناصورات لحكم الأرض
كشف تحليل رائد لفضلات متحجرة خطوة بخطوة لكيفية تطور الديناصورات من لاعبين ثانويين إلى الحيوانات البرية المهيمنة على الأرض، ما شكل تحديًا للافتراضات التي طال أمدها حول صعودها إلى السلطة.
وقام علماء من جامعة أوبسالا وفريق دولي بفحص أكثر من 500 من بقايا فضلات متحجرة وآثار عض وبقايا طعام تعود إلى 30 مليون سنة لإعادة بناء كيف سيطرت الديناصورات تدريجيا على النظم البيئية القديمة.
وكشفت النتائج التي توصلوا إليها في أسِرة الحفريات الغنية في بولندا أن مسار الديناصورات إلى الهيمنة اتبع خمس مراحل مميزة، تميزت كل منها باستراتيجيات وتكيفات جديدة في التغذية.
استخدم فريق البحث، بقيادة الدكتور مارتن كفارنستروم والدكتور جريجورز نيدزويدسكي، "التصوير السنكروتروني" المتقدم للنظر داخل فضلات متحجرة، تُعرف باسم "الكوبروليت"، محفوظة من العصر الثلاثي المتأخر إلى العصر الجوراسي المبكر (منذ 230 إلى 200 مليون سنة).
ولكن من خلال البحث في فضلات قديمة، اكتشف العديد من الكائنات الحية. فقد كشفت عمليات المسح عن خنافس صغيرة ذات قرون وأرجل دقيقة سليمة، وعظام مسحوقة من أسلاف التماسيح المنقرضة، وأسماك نصف مهضومة، ووفرة من الحياة النباتية داخل البراز والقيء المتحجر ـ من الديناصورات المبكرة والكائنات التي كانت تتجول إلى جانبها.
من البراز الحفري، أعاد كفارنستروم وزملاؤه بناء علم البيئة وعلم الأحياء وشبكات الغذاء التي نسجت معًا النظام البيئي للديناصورات المبكرة في حوض بولندا في وسط أوروبا منذ 230 إلى 200 مليون عام.
وحددت الدراسة خمس مراحل رئيسية في صعود الديناصورات إلى السلطة. كانت أقارب الديناصورات الأوائل حيوانات صغيرة انتهازية آكلة للحوم والنباتات ظهرت منذ حوالي 230 مليون سنة. تلا ذلك ظهور الديناصورات المفترسة المبكرة، ثم تنوع آكلات اللحوم إلى جانب أول طيور الورك آكلة النباتات.
شهدت المرحلة الرابعة وصول الديناصورات العاشبة الكبيرة، والتي بلغت ذروتها في انفجار نهائي للتنوع الذي أسس لهيمنة الديناصورات.
وكشف تحليل فضلات الديناصورات البدائية عن اكتشاف غير متوقع: فبالإضافة إلى السرخس والنباتات المختلفة، احتوت العينات على كميات كبيرة من الفحم. ويقترح الباحثون أن استهلاك الفحم ربما كان يعمل على تحييد السموم من نظامها الغذائي الذي يعتمد بشكل كبير على النباتات.
ويكشف البحث أن تغير المناخ لعب دورًا حاسمًا في صعود الديناصورات. فمع انجراف قارة "بانجيا العملاقة" شمالًا، تحولت المنطقة البولندية من بيئة قاحلة إلى بيئة أكثر رطوبة. وقد أدى هذا التحول إلى تغييرات كبيرة في الحياة النباتية، ما أدى إلى خلق فرص جديدة كانت الديناصورات مجهزة بشكل فريد لاستغلالها.
وبحسب مجلة "Nature" تشير نتائج فريق البحث إلى أن نجاح الديناصورات نشأ عن تفاعل معقد بين عدة عوامل. فبدلاً من مجرد التفوق على الحيوانات الأخرى، يبدو أن صعودها كان مدفوعاً بالتغيرات البيئية جنباً إلى جنب مع القدرة المذهلة على التكيف الغذائي، وخاصة فيما يتصل بالموارد النباتية الجديدة.
يقول كفارنستروم: "من المؤسف أن تغير المناخ والانقراضات الجماعية ليست مجرد شيء من الماضي. فمن خلال دراسة النظم البيئية السابقة، نكتسب فهمًا أفضل لكيفية تكيف الحياة وازدهارها في ظل الظروف البيئية المتغيرة".
وأشار نيدزويدزكي إلى أن "الطريقة لتجنب الانقراض تتمثل في تناول الكثير من النباتات، وهو ما فعلته الديناصورات العاشبة المبكرة على وجه التحديد. والسبب وراء نجاحها التطوري هو حبها الحقيقي لبراعم النباتات الخضراء والطازجة".