https://sarabic.ae/20241130/الروث-القديم-يكشف-كيفية-صعود-الديناصورات-لحكم-الأرض-1095351374.html

الروث القديم يكشف كيفية صعود الديناصورات لحكم الأرض

الروث القديم يكشف كيفية صعود الديناصورات لحكم الأرض

سبوتنيك عربي

كشف تحليل رائد لفضلات متحجرة خطوة بخطوة لكيفية تطور الديناصورات من لاعبين ثانويين إلى الحيوانات البرية المهيمنة على الأرض، ما شكل تحديًا للافتراضات التي طال... 30.11.2024, سبوتنيك عربي

2024-11-30T12:13+0000

2024-11-30T12:13+0000

2024-11-30T12:13+0000

مجتمع

منوعات

علوم

https://cdn.img.sarabic.ae/img/102892/28/1028922804_0:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_31bc3a404099e2e5d75b81d0313e439c.jpg

وقام علماء من جامعة أوبسالا وفريق دولي بفحص أكثر من 500 من بقايا فضلات متحجرة وآثار عض وبقايا طعام تعود إلى 30 مليون سنة لإعادة بناء كيف سيطرت الديناصورات تدريجيا على النظم البيئية القديمة.استخدم فريق البحث، بقيادة الدكتور مارتن كفارنستروم والدكتور جريجورز نيدزويدسكي، "التصوير السنكروتروني" المتقدم للنظر داخل فضلات متحجرة، تُعرف باسم "الكوبروليت"، محفوظة من العصر الثلاثي المتأخر إلى العصر الجوراسي المبكر (منذ 230 إلى 200 مليون سنة).من البراز الحفري، أعاد كفارنستروم وزملاؤه بناء علم البيئة وعلم الأحياء وشبكات الغذاء التي نسجت معًا النظام البيئي للديناصورات المبكرة في حوض بولندا في وسط أوروبا منذ 230 إلى 200 مليون عام.وحددت الدراسة خمس مراحل رئيسية في صعود الديناصورات إلى السلطة. كانت أقارب الديناصورات الأوائل حيوانات صغيرة انتهازية آكلة للحوم والنباتات ظهرت منذ حوالي 230 مليون سنة. تلا ذلك ظهور الديناصورات المفترسة المبكرة، ثم تنوع آكلات اللحوم إلى جانب أول طيور الورك آكلة النباتات.وكشف تحليل فضلات الديناصورات البدائية عن اكتشاف غير متوقع: فبالإضافة إلى السرخس والنباتات المختلفة، احتوت العينات على كميات كبيرة من الفحم. ويقترح الباحثون أن استهلاك الفحم ربما كان يعمل على تحييد السموم من نظامها الغذائي الذي يعتمد بشكل كبير على النباتات.ويكشف البحث أن تغير المناخ لعب دورًا حاسمًا في صعود الديناصورات. فمع انجراف قارة "بانجيا العملاقة" شمالًا، تحولت المنطقة البولندية من بيئة قاحلة إلى بيئة أكثر رطوبة. وقد أدى هذا التحول إلى تغييرات كبيرة في الحياة النباتية، ما أدى إلى خلق فرص جديدة كانت الديناصورات مجهزة بشكل فريد لاستغلالها.يقول كفارنستروم: "من المؤسف أن تغير المناخ والانقراضات الجماعية ليست مجرد شيء من الماضي. فمن خلال دراسة النظم البيئية السابقة، نكتسب فهمًا أفضل لكيفية تكيف الحياة وازدهارها في ظل الظروف البيئية المتغيرة".وأشار نيدزويدزكي إلى أن "الطريقة لتجنب الانقراض تتمثل في تناول الكثير من النباتات، وهو ما فعلته الديناصورات العاشبة المبكرة على وجه التحديد. والسبب وراء نجاحها التطوري هو حبها الحقيقي لبراعم النباتات الخضراء والطازجة".تعابير في وجهك تشخص احتمال إصابتك بالاكتئاباكتشاف مذهل... الإصابة بفيروس "كورونا" تقلص الورم السرطاني

https://sarabic.ae/20241129/آثار-أقدام-غامضة-تعود-إلى-15-مليون-سنة-تكشف-مفاجأة-عن-نوعين-من-البشر-1095329697.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

منوعات, علوم