https://sarabic.ae/20250312/علماء-روس-يطورون-أول-دواء-مزدوج-لعلاج-أخطر-أنواع-السرطان-1098598331.html
علماء روس يطورون أول دواء مزدوج لعلاج أخطر أنواع السرطان
علماء روس يطورون أول دواء مزدوج لعلاج أخطر أنواع السرطان
سبوتنيك عربي
نجح علماء روس من جامعة تومسك في روسيا، في إنشاء واختبار أول مركب روسي لتشخيص وعلاج سرطان البروستاتا، وأكدت بيانات المرحلة الأولى من التجارب السريرية التجريبية... 12.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-12T09:21+0000
2025-03-12T09:21+0000
2025-03-12T09:22+0000
مجتمع
علوم
الصحة
سرطان الخصية
خلايا سرطانية
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السرطان
البروستات
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وفقًا لمنظمة الصحة العالمية، يعد سرطان البروستاتا ثاني أكثر أشكال السرطان تشخيصا في جميع أنحاء العالم، ويتم تشخيص إصابة نحو واحد من كل ثمانية رجال به في حياتهم.وفي إطار النهج الحديث لمكافحة الأورام، يعمل العلماء على تطوير أدوية مناسبة لتشخيص وعلاج الأمراض السرطانية. حتى الآن، تم إنشاء جزيئين علاجيين تشخيصيين فقط في العالم: أحدهما لعلاج وتشخيص سرطان البروستاتا، والآخر لعلاج أورام الغدد الصماء العصبية، وكلاهما حاصل على براءة اختراع ويتم إنتاجهما في الخارج.يقول رومان زيلشان، مدير المشروع والباحث الأول في مركز أبحاث تحليل الأورام العلاجي التابع لكلية أبحاث الكيمياء والتقنيات الطبية الحيوية في جامعة تومسك: "تعتمد منتجاتنا من الأدوية الإشعاعية على مركب "BQ-PSMA"، وهو مشتق من اليوريا ويتميز بحساسية عالية وألفة عالية تجاه "PSMA". وعند إضافة "تكنيتيوم-99 إم" التشخيصي إلى "BQ-PSMA"، سيعمل بمثابة "إشارة" تشير إلى موقع الخلايا السرطانية. أما عند استخدام نظير ذي خصائص علاجية، مثل "اللوتيتيوم-177"، فهناك فرصة لتأثير علاجي قوي على الخلايا السرطانية".وفي عام 2023، اجتاز بنجاح مستحضر صيدلاني إشعاعي تشخيصي بنظير "تكنيتيوم-99 إم" المرحلة الأولى من التجارب السريرية التجريبية التي شملت مرضى في معهد أبحاث الأورام التابع للمركز الوطني للأبحاث الطبية في تومسك، وفي عام 2024، تجاوز أيضًا جزيء علاجي بنظير "اللوتيتيوم-177" هذه المرحلة. وأظهرت الدراسات سلامة المركب العلاجي وتحمله وفعاليته الأولية، كما تم حساب التعرض الإشعاعي.ووفقا للدراسة المنشورة في مجلة "ACS Pharmacology & Translational Science" العلمية، فإن هناك خططا لإجراء تجارب سريرية مباشرة لدراسة فعالية الأدوية الصيدلانية الإشعاعية بالمقارنة مع نظائرها الأجنبية الموجودة.علماء يكتشفون أطعمة تساهم في توقف السرطان بمسارهعلماء يكتشفون نظائر عالية النقاء من المعادن لعلاج السرطان
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علوم, الصحة, سرطان الخصية, خلايا سرطانية, سرطانات, السرطان, البروستات
علوم, الصحة, سرطان الخصية, خلايا سرطانية, سرطانات, السرطان, البروستات
علماء روس يطورون أول دواء مزدوج لعلاج أخطر أنواع السرطان
09:21 GMT 12.03.2025 (تم التحديث: 09:22 GMT 12.03.2025)
نجح علماء روس من جامعة تومسك في روسيا، في إنشاء واختبار أول مركب روسي لتشخيص وعلاج سرطان البروستاتا، وأكدت بيانات المرحلة الأولى من التجارب السريرية التجريبية مدى تحمل وسلامة الأدوية العلاجية والتشخيصية مع الجزيء الجديد.
وفقًا لمنظمة الصحة العالمية، يعد سرطان البروستاتا ثاني أكثر أشكال السرطان تشخيصا في جميع أنحاء العالم، ويتم تشخيص إصابة نحو واحد من كل ثمانية رجال به في حياتهم.
وفي إطار النهج الحديث لمكافحة الأورام، يعمل العلماء على تطوير أدوية مناسبة لتشخيص وعلاج الأمراض السرطانية. حتى الآن، تم إنشاء جزيئين علاجيين تشخيصيين فقط في العالم: أحدهما لعلاج وتشخيص سرطان البروستاتا،
والآخر لعلاج أورام الغدد الصماء العصبية، وكلاهما حاصل على براءة اختراع ويتم إنتاجهما في الخارج.
يقول رومان زيلشان، مدير المشروع والباحث الأول في مركز أبحاث تحليل الأورام العلاجي التابع لكلية أبحاث الكيمياء والتقنيات الطبية الحيوية في جامعة تومسك: "تعتمد منتجاتنا من الأدوية الإشعاعية على مركب "BQ-PSMA"، وهو مشتق من اليوريا ويتميز بحساسية عالية وألفة عالية تجاه "PSMA". وعند إضافة "تكنيتيوم-99 إم" التشخيصي إلى "BQ-PSMA"، سيعمل بمثابة "إشارة" تشير إلى موقع الخلايا السرطانية. أما عند استخدام نظير ذي خصائص علاجية، مثل "اللوتيتيوم-177"، فهناك فرصة لتأثير علاجي قوي على الخلايا السرطانية".
مستضد الغشاء البروستاتي النوعي "PSMA" هو بروتين خاص موجود على سطح خلايا سرطان البروستات. يكتشف جهاز "BQ-PSMA" بشكل فعال الخلايا السرطانية التي تعبّر عن "PSMA" في الجسم. وحصل العلماء على الجزيئات الأكثر فعالية واختاروها، وطوروا طرقًا لتصنيع الروابط، ووضعوا علامات عليها بالنظائر، وحصلوا على براءات اختراع لها.
وفي عام 2023، اجتاز بنجاح مستحضر صيدلاني إشعاعي
تشخيصي بنظير "تكنيتيوم-99 إم" المرحلة الأولى من التجارب السريرية التجريبية التي شملت مرضى في معهد أبحاث الأورام التابع للمركز الوطني للأبحاث الطبية في تومسك، وفي عام 2024، تجاوز أيضًا جزيء علاجي بنظير "اللوتيتيوم-177" هذه المرحلة. وأظهرت الدراسات سلامة المركب العلاجي وتحمله وفعاليته الأولية، كما تم حساب التعرض الإشعاعي.
ووفقا للدراسة المنشورة في مجلة "ACS Pharmacology & Translational Science" العلمية،
فإن هناك خططا لإجراء تجارب سريرية مباشرة لدراسة فعالية الأدوية الصيدلانية الإشعاعية بالمقارنة مع نظائرها الأجنبية الموجودة.