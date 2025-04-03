https://sarabic.ae/20250403/سرير-متنقل--مستوى-جديد-من-الكسل-فيديو-1099192058.html
"سرير متنقل"... مستوى جديد من الكسل... فيديو
"سرير متنقل"... مستوى جديد من الكسل... فيديو
سبوتنيك عربي
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو مضحك لشاب ابتكر سريرا متنقلا، للذهاب به إلى عمله، في صورة تعكس مستوىً جديدا من الكسل. 03.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-03T14:40+0000
2025-04-03T14:40+0000
2025-04-03T14:40+0000
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ويظهر الفيديو الذي تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي، حيلة غريبة ابتكرها شاب هندي، جعلت سريره يتحول إلى "مركبة صباحية" يقودها إلى عمله.الفيديو المنتشر لاقى تفاعلا واسعا بين رواد التواصل الاجتماعي، خصوصا الكسولين والذين يحبون النوم لساعات متأخرة من اليوم.لحظة طيران طفل من سيارة خلال حادث مخيف وتدخل "القدرة الإلهية"... فيديوابتكار ياباني مذهل... حافلة تتحول لقطار بسرعة البرق.. فيديو
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MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
نادي الفيديو, أخبار الهند اليوم
نادي الفيديو, أخبار الهند اليوم
"سرير متنقل"... مستوى جديد من الكسل... فيديو
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو مضحك لشاب ابتكر سريرا متنقلا، للذهاب به إلى عمله، في صورة تعكس مستوىً جديدا من الكسل.
ويظهر الفيديو الذي تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي، حيلة غريبة ابتكرها شاب هندي، جعلت سريره يتحول إلى "مركبة صباحية" يقودها إلى عمله.
الفيديو المنتشر لاقى تفاعلا واسعا بين رواد التواصل الاجتماعي، خصوصا الكسولين والذين يحبون النوم لساعات متأخرة من اليوم.