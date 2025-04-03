"سرير متنقل"... مستوى جديد من الكسل... فيديو

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
08:17 GMT
13 د
مرايا العلوم
قصور جاذبية أينشتاين والمستعمرات القديمة وغزو النباتات وأصوات الحيوانات
08:30 GMT
30 د
بيارق النصر
القوات النازية تندحر على أبواب موسكو
09:03 GMT
26 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
09:29 GMT
31 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
10:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
أزمات صناعة الرسوم المتحركة وبرامج الأطفال في الوطن العربي، ومخاطر اللجوء للمحتوى الأجنبي
13:29 GMT
21 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
13:50 GMT
10 د
ملفات ساخنة
نيويورك تايمز: أزمة أوكرانيا هي حرب بالوكالة يشنها الناتو على روسيا
14:00 GMT
29 د
مساحة حرة
هل تدفع رسوم ترامب الجمركية أوروبا نحو الاستقلال الاقتصادي؟
14:30 GMT
30 د
لقاء سبوتنيك
بوتين وترمب.. لقاء مرتقب لإنهاء التوترات الدولية
15:00 GMT
59 د
بلا قيود
خبير: لدى الولايات المتحدة مشروع في الشرق الأوسط ستستخدم القوة لتنفيذه
16:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
أنصار الله: الهجمات الأمريكية لن تؤثر على عملياتنا العسكرية ضد إسرائيل
17:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:00 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل تدفع رسوم ترامب الجمركية أوروبا نحو الاستقلال الاقتصادي؟
08:18 GMT
29 د
صدى الحياة
عبدالله عيسى: أيها الشعراء المبدعون .. وحدكم من يجعل العالم أكثر جمالا وقابلية للحياة
09:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
المرأة الفلسطينية.. نضال في الحياة ودروس للتاريخ
09:33 GMT
27 د
مساحة حرة
الصين تهدد عرش صناعة الذكاء الاصطناعي الأمريكي
10:30 GMT
29 د
نبض افريقيا
الثروات الغذائية في سواحل أفريقيا تتعرض للاستنزاف من قبل أوروبا
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الباحثات والعلم: الحرمان من التقدير يحولهن إلى الاستسلام ويضر بالعلم والعلماء
11:48 GMT
8 د
مساحة حرة
آلية عمل في "بريكس" لمكافحة غسل الأموال
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
كيفية اكتشاف الطفل الموهوب وتداعيات تجاهل موهبته؟
12:32 GMT
17 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
12:50 GMT
10 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
لقاء سبوتنيك
أنصار الله: الهجمات الأمريكية لن تؤثر على عملياتنا العسكرية ضد إسرائيل
16:03 GMT
55 د
حصاد الأسبوع
خبير عسكري: هدف إسرائيل تفتيت سوريا ومنع القواعد التركية
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
بعد تراجعه عن تعيين شارفيت رئيسًا للشاباك: هل تتفاقم الأزمة داخل إسرائيل؟
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
ارتدادات رسوم ترامب الجمركية على الأسواق العالمية
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
- سبوتنيك عربي, 1920
مجتمع
تابع آخر الأخبار عن القضايا الاجتماعية والفعاليات الثقافية في دول الوطن العربي والعالم. تعرف على آخر أخبار المجتمع، قصص إنسانية، وتقارير مصورة عن حياة المجتمع.
https://sarabic.ae/20250403/سرير-متنقل--مستوى-جديد-من-الكسل-فيديو-1099192058.html
"سرير متنقل"... مستوى جديد من الكسل... فيديو
"سرير متنقل"... مستوى جديد من الكسل... فيديو
سبوتنيك عربي
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو مضحك لشاب ابتكر سريرا متنقلا، للذهاب به إلى عمله، في صورة تعكس مستوىً جديدا من الكسل. 03.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-03T14:40+0000
2025-04-03T14:40+0000
مجتمع
نادي الفيديو
أخبار الهند اليوم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/04/03/1099191892_0:206:544:512_1920x0_80_0_0_c6529186658b211b4b21b65bda59e350.png
ويظهر الفيديو الذي تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي، حيلة غريبة ابتكرها شاب هندي، جعلت سريره يتحول إلى "مركبة صباحية" يقودها إلى عمله.الفيديو المنتشر لاقى تفاعلا واسعا بين رواد التواصل الاجتماعي، خصوصا الكسولين والذين يحبون النوم لساعات متأخرة من اليوم.لحظة طيران طفل من سيارة خلال حادث مخيف وتدخل "القدرة الإلهية"... فيديوابتكار ياباني مذهل... حافلة تتحول لقطار بسرعة البرق.. فيديو
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/04/03/1099191892_0:155:544:563_1920x0_80_0_0_27d539a1a57e554afda4ec9a8f96fbd4.png
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
نادي الفيديو, أخبار الهند اليوم
نادي الفيديو, أخبار الهند اليوم

"سرير متنقل"... مستوى جديد من الكسل... فيديو

14:40 GMT 03.04.2025
© Photo / Xشاب هندي يحول سريره إلى مركبة متنقلة
شاب هندي يحول سريره إلى مركبة متنقلة - سبوتنيك عربي, 1920, 03.04.2025
© Photo / X
تابعنا عبر
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو مضحك لشاب ابتكر سريرا متنقلا، للذهاب به إلى عمله، في صورة تعكس مستوىً جديدا من الكسل.
ويظهر الفيديو الذي تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي، حيلة غريبة ابتكرها شاب هندي، جعلت سريره يتحول إلى "مركبة صباحية" يقودها إلى عمله.
الفيديو المنتشر لاقى تفاعلا واسعا بين رواد التواصل الاجتماعي، خصوصا الكسولين والذين يحبون النوم لساعات متأخرة من اليوم.
لحظة طيران طفل من سيارة خلال حادث مخيف وتدخل "القدرة الإلهية"... فيديو
ابتكار ياباني مذهل... حافلة تتحول لقطار بسرعة البرق.. فيديو
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала