https://sarabic.ae/20250403/لحظة-طيران-طفل-من-سيارة-خلال-حادث-مخيف-وتدخل-القدرة-الإلهية-فيديو-1099191306.html
لحظة طيران طفل من سيارة خلال حادث مخيف وتدخل "القدرة الإلهية"... فيديو
لحظة طيران طفل من سيارة خلال حادث مخيف وتدخل "القدرة الإلهية"... فيديو
سبوتنيك عربي
نجا طفل عمره 4 سنوات من الموت المحقق، بعدما طار من نافذة سيارة عائلته خلال حادث مخيف لتصادم سيارتين في مدينة جوروم شمالي تركيا. 03.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-03T14:27+0000
2025-04-03T14:27+0000
2025-04-03T14:27+0000
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ويظهر مقطع الفيديو، الذي تم رصده بواسطة كاميرا مثبتة على أحد الأرصفة، لحظة تصادم سيارتين عند تقاطع طريقين، ومن ثم اصطدامهما بجدار، بينما طار الطفل من نافذة إحدى السيارتين وتدحرج قربهما بشكل يثير الرعب والدهشة.وأفادت وسائل إعلام محلية، بأن الطفل كان يجلس في حضن امرأة في المقعد الأمامي للسيارة البيضاء عندما طار من النافذة المفتوحة نتيجة قوة الاصطدام، وعلى الرغم من أن الحادث كان مروعًا، فقد أشارت التقارير إلى أن الطفل أصيب إصابة خفيفة، بعدما تدخلت "القدرة الإلهية" لإنقاذه.وبحسب تلك الوسائل، تسبب الحادث بإصابة 7 أشخاص في السيارتين، من بينهم الطفل، لكن حالتهم جميعا أصبحت مستقرة بعد تلقيهم العلاج في المستشفى.شاهد ردة فعل طفلة روسية تتذوق طعاما عربيا لأول مرة في حياتها.. فيديوأسد ينهش يد عامل أثناء تقديم عرض داخل سيرك في مصر... فيديو
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+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
نادي الفيديو
لحظة طيران طفل من سيارة خلال حادث مخيف وتدخل "القدرة الإلهية"... فيديو
نجا طفل عمره 4 سنوات من الموت المحقق، بعدما طار من نافذة سيارة عائلته خلال حادث مخيف لتصادم سيارتين في مدينة جوروم شمالي تركيا.
ويظهر مقطع الفيديو، الذي تم رصده بواسطة كاميرا مثبتة على أحد الأرصفة، لحظة تصادم سيارتين عند تقاطع طريقين، ومن ثم اصطدامهما بجدار، بينما طار الطفل من نافذة إحدى السيارتين وتدحرج قربهما بشكل يثير الرعب والدهشة.
وأفادت وسائل إعلام محلية، بأن الطفل كان يجلس في حضن امرأة في المقعد الأمامي للسيارة البيضاء عندما طار من النافذة المفتوحة نتيجة قوة الاصطدام، وعلى الرغم من أن الحادث كان مروعًا، فقد أشارت التقارير إلى أن الطفل أصيب إصابة خفيفة، بعدما تدخلت "القدرة الإلهية" لإنقاذه.
وبحسب تلك الوسائل، تسبب الحادث بإصابة 7 أشخاص في السيارتين، من بينهم الطفل، لكن حالتهم جميعا أصبحت مستقرة بعد تلقيهم العلاج في المستشفى.