https://sarabic.ae/20250402/أسد-ينهش-يد-عامل-أثناء-تقديم-عرض-داخل-سيرك-في-مصر-فيديو-1099149257.html
أسد ينهش يد عامل أثناء تقديم عرض داخل سيرك في مصر... فيديو
أسد ينهش يد عامل أثناء تقديم عرض داخل سيرك في مصر... فيديو
سبوتنيك عربي
شهد سيرك بمدينة طنطا شمالي مصر، حادثًا مروعًا مساء أمس الثلاثاء، عندما هاجم أسد أحد العمال بشكل مفاجئ، ما تسبب في حالة من الذعر بين الحضور. 02.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-02T07:09+0000
2025-04-02T07:09+0000
2025-04-02T07:09+0000
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وأظهرت مقاطع فيديو متداولة على منصات التواصل الاجتماعي، لحظة انقضاض الأسد على يد العامل، ما أدى إلى إصابته بجروح خطيرة.ووفقًا لمدربة الأسود والنمور في السيرك أنوسة كوتة، فإن الحادث وقع أثناء تقديم العرض، عندما أدخل العامل يده داخل القفص، ليباغته الأسد بهجوم عنيف.وسارع المدربون والمساعدون إلى السيطرة على الأسد وإبعاده عن العامل، الذي نُقل على الفور إلى المستشفى، حيث يخضع لعمليات جراحية عدة لإنقاذ ذراعه.من جانبها، فتحت الأجهزة الأمنية تحقيقا في الحادث، وكلفت إدارة البحث الجنائي بمراجعة إجراءات السلامة داخل السيرك، لضمان التزامه بالمعايير القانونية الخاصة بتربية وتدريب الحيوانات المفترسة، حسبما أفادت وسائل إعلام مصرية.
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مصر, نادي الفيديو
أسد ينهش يد عامل أثناء تقديم عرض داخل سيرك في مصر... فيديو
شهد سيرك بمدينة طنطا شمالي مصر، حادثًا مروعًا مساء أمس الثلاثاء، عندما هاجم أسد أحد العمال بشكل مفاجئ، ما تسبب في حالة من الذعر بين الحضور.
وأظهرت مقاطع فيديو متداولة على منصات التواصل الاجتماعي، لحظة انقضاض الأسد على يد العامل، ما أدى إلى إصابته بجروح خطيرة.
ووفقًا لمدربة الأسود والنمور في السيرك أنوسة كوتة، فإن الحادث وقع أثناء تقديم العرض، عندما أدخل العامل يده داخل القفص، ليباغته الأسد بهجوم عنيف.
وسارع المدربون والمساعدون إلى السيطرة على الأسد وإبعاده عن العامل، الذي نُقل على الفور إلى المستشفى، حيث يخضع لعمليات جراحية عدة لإنقاذ ذراعه.
وأكدت كوتة أنه تم إخلاء السيرك فورا والتأكد من سلامة جميع العاملين والجمهور، مشيرة إلى عدم وقوع أي إصابات أخرى.
من جانبها، فتحت الأجهزة الأمنية تحقيقا في الحادث، وكلفت إدارة البحث الجنائي بمراجعة إجراءات السلامة داخل السيرك، لضمان التزامه بالمعايير القانونية الخاصة بتربية وتدريب الحيوانات المفترسة، حسبما أفادت وسائل إعلام مصرية.