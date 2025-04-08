https://sarabic.ae/20250408/حادث-غريب-يثبت-أن-الله-قد-يمنح-الإنسان-حياة-جديدة-فيديو---1099344323.html
حادث غريب يثبت أن الله قد يمنح الإنسان "حياة جديدة"... فيديو
حادث غريب يثبت أن الله قد يمنح الإنسان "حياة جديدة"... فيديو
سبوتنيك عربي
وثقت كاميرا المراقبة لحظة سقوط شجرة كبيرة على سيارة تقودها امرأة في مدينة كينيت سكوير بولاية بنسلفانيا. 08.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-08T13:55+0000
2025-04-08T13:55+0000
2025-04-08T13:55+0000
مجتمع
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ويُظهر مقطع الفيديو لحظة سقوط الشجرة وتحطيمها لسيارة دفع رباعي بيضاء كانت متوقفة خلف سيارة أخرى، وخروج المرأة من السيارة دون إصابات واضحة.ومن المثير للدهشة أن المرأة تمكنت من فتح باب سيارتها والخروج منها. ثم ركضت نحو السائق الذي أمامها، وهي تبدو في حالة ذهول، ممسكة برأسها، في إشارة تؤكد أن الله قد يمنح الإنسان "حياة جديدة".مشهد مرعب... بركان ينفث رماده في الفلبين.. فيديوعملية إنقاذ روسية غير عادية لسيارات يابانية عالقة في قلب جليد ماغادان... فيديو
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MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
نادي الفيديو
حادث غريب يثبت أن الله قد يمنح الإنسان "حياة جديدة"... فيديو
وثقت كاميرا المراقبة لحظة سقوط شجرة كبيرة على سيارة تقودها امرأة في مدينة كينيت سكوير بولاية بنسلفانيا.
ويُظهر مقطع الفيديو لحظة سقوط الشجرة وتحطيمها لسيارة دفع رباعي بيضاء كانت متوقفة خلف سيارة أخرى، وخروج المرأة من السيارة دون إصابات واضحة.
ومن المثير للدهشة أن المرأة تمكنت من فتح باب سيارتها والخروج منها. ثم ركضت نحو السائق الذي أمامها، وهي تبدو في حالة ذهول، ممسكة برأسها، في إشارة تؤكد أن الله قد يمنح الإنسان "حياة جديدة".