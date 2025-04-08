حادث غريب يثبت أن الله قد يمنح الإنسان "حياة جديدة"... فيديو

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ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:29 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
08:16 GMT
18 د
عرب بوينت بودكاست
هل المقاطعة الفنية هى الحل لرفض التطبيع مع إسرائيل؟
08:34 GMT
26 د
مساحة حرة
آلية عمل في "بريكس" لمكافحة غسل الأموال
09:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
خبيرة: سياسة ترامب ستنعكس إيجابا على دول "بريكس"
10:30 GMT
29 د
نبض افريقيا
الرئيس الأوغندي يجري محادثات في جنوب السودان ضمن الجهود الدولية لاحتواء التوتر
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
انفجارات النجوم الميتة التي تؤكد مدى ديناميكية الكون
11:48 GMT
6 د
بيارق النصر
حرب الشعب
12:03 GMT
27 د
الإنسان والثقافة
دور الاقتباس السينمائي بين روسيا والعالم العربي في تعزيز الروابط الثقافية بين الجانبين
12:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
شيخوخة الأنواع ذات الدم البارد والاعتقاد السائد بأن التدهور البيولوجي التدريجي الذي يؤدي إلى نفوق الحيوانات أمر لا مفر منه
16:03 GMT
10 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر العراقي رضا جعفر
16:13 GMT
17 د
مرايا العلوم
لماذا نتنفس الأكسجين تحديدًا وليس غيره؟
16:31 GMT
29 د
بلا قيود
خبير: مذكرة حظر انتشار أسلحة الدمار الشامل هي قنبلة قد تنفجر فينا جميعا إذا أسأنا فهمها
17:00 GMT
59 د
مساحة حرة
هل ينجح ماكرون في إعادة تموضع أوروبا في أزمة الشرق الأوسط
18:00 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
دور الاقتباس السينمائي بين روسيا والعالم العربي في تعزيز الروابط الثقافية بين الجانبين
18:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل ينجح ماكرون في إعادة تموضع أوروبا في أزمة الشرق الأوسط
08:18 GMT
29 د
من الملعب
أوفيتشكين يكتب التاريخ… وبرشلونة يرفض هدية مدريد
09:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
لماذا نتنفس الأكسجين تحديدًا وليس غيره؟
09:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الذكاء الاصطناعي يهدد وظائف النساء في إفريقيا: خطر أم فرصة؟
10:03 GMT
16 د
بيارق النصر
حرب الشعب
10:19 GMT
27 د
نبض افريقيا
الرئيس الأوغندي يجري محادثات في جنوب السودان ضمن الجهود الدولية لاحتواء التوتر
11:03 GMT
45 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
11:49 GMT
11 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
12:29 GMT
31 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
لقاء سبوتنيك
أنصار الله: الهجمات الأمريكية لن تؤثر على عملياتنا العسكرية ضد إسرائيل
16:03 GMT
55 د
بلا قيود
هل تصبح منطقة آسيا والمحيط الهادئ ساحة للمواجهة بين القوى الكبرى؟ يجيب خبراء
17:00 GMT
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ملفات ساخنة
حرب غزة.. اجتماع مصري فرنسي أردني في القاهرة وترامب يلتقي نتنياهو
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
ترامب يتوعد الصين بمضاعفة الرسوم الجمركية وأوروبا تخطط لرد موحد
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
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https://sarabic.ae/20250408/حادث-غريب-يثبت-أن-الله-قد-يمنح-الإنسان-حياة-جديدة-فيديو---1099344323.html
حادث غريب يثبت أن الله قد يمنح الإنسان "حياة جديدة"... فيديو
حادث غريب يثبت أن الله قد يمنح الإنسان "حياة جديدة"... فيديو
سبوتنيك عربي
وثقت كاميرا المراقبة لحظة سقوط شجرة كبيرة على سيارة تقودها امرأة في مدينة كينيت سكوير بولاية بنسلفانيا. 08.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-08T13:55+0000
2025-04-08T13:55+0000
مجتمع
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ويُظهر مقطع الفيديو لحظة سقوط الشجرة وتحطيمها لسيارة دفع رباعي بيضاء كانت متوقفة خلف سيارة أخرى، وخروج المرأة من السيارة دون إصابات واضحة.ومن المثير للدهشة أن المرأة تمكنت من فتح باب سيارتها والخروج منها. ثم ركضت نحو السائق الذي أمامها، وهي تبدو في حالة ذهول، ممسكة برأسها، في إشارة تؤكد أن الله قد يمنح الإنسان "حياة جديدة".مشهد مرعب... بركان ينفث رماده في الفلبين.. فيديوعملية إنقاذ روسية غير عادية لسيارات يابانية عالقة في قلب جليد ماغادان... فيديو
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حادث غريب يثبت أن الله قد يمنح الإنسان "حياة جديدة"... فيديو

13:55 GMT 08.04.2025
© Photo / xحادث غريب يثبت أن الله قد يمنح الإنسان "حياة جديدة"
حادث غريب يثبت أن الله قد يمنح الإنسان حياة جديدة - سبوتنيك عربي, 1920, 08.04.2025
© Photo / x
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وثقت كاميرا المراقبة لحظة سقوط شجرة كبيرة على سيارة تقودها امرأة في مدينة كينيت سكوير بولاية بنسلفانيا.
ويُظهر مقطع الفيديو لحظة سقوط الشجرة وتحطيمها لسيارة دفع رباعي بيضاء كانت متوقفة خلف سيارة أخرى، وخروج المرأة من السيارة دون إصابات واضحة.
ومن المثير للدهشة أن المرأة تمكنت من فتح باب سيارتها والخروج منها. ثم ركضت نحو السائق الذي أمامها، وهي تبدو في حالة ذهول، ممسكة برأسها، في إشارة تؤكد أن الله قد يمنح الإنسان "حياة جديدة".
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