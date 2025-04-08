https://sarabic.ae/20250408/مشهد-مرعب-بركان-ينفث-رماده-في-الفلبين-فيديو-1099326559.html
مشهد مرعب... بركان ينفث رماده في الفلبين.. فيديو
مشهد مرعب... بركان ينفث رماده في الفلبين.. فيديو
سبوتنيك عربي
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو مرعب لثوران بركان ضخم في الفلبين، وهو ينشر رماده ونيرانه في مشهد مثير. 08.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-08T08:19+0000
2025-04-08T08:19+0000
2025-04-08T08:19+0000
مجتمع
نادي الفيديو
الفلبين
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ويظهر الفيديو الذي تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي مشاهد مرعبة لثوران بركان كانلاون في الفلبين، حيث ارتفع عمود الرماد إلى ما يقارب 4 كيلومترات في السماء.وتم إغلاق المدارس المجاورة مؤقتًا كإجراء احترازي، فيما بدأ الرماد يتساقط على المناطق السكنية القريبة من موقع البركان.بركان "إتنا" الإيطالي ينفث حممه... فيديو روسيا... بركان "إيبيكو" في جزر الكوريل ينفث رماده... فيديو
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سبوتنيك عربي
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نادي الفيديو, الفلبين
مشهد مرعب... بركان ينفث رماده في الفلبين.. فيديو
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو مرعب لثوران بركان ضخم في الفلبين، وهو ينشر رماده ونيرانه في مشهد مثير.
ويظهر الفيديو الذي تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي مشاهد مرعبة لثوران بركان كانلاون في الفلبين، حيث ارتفع عمود الرماد إلى ما يقارب 4 كيلومترات في السماء.
وتم إغلاق المدارس المجاورة مؤقتًا كإجراء احترازي، فيما بدأ الرماد يتساقط على المناطق السكنية القريبة من موقع البركان.