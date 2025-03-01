https://sarabic.ae/20250301/بركان-إتنا-الإيطالي-ينفث-حممه-فيديو--1098279332.html
بركان "إتنا" الإيطالي ينفث حممه... فيديو
بركان "إتنا" الإيطالي ينفث حممه... فيديو
سبوتنيك عربي
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لثوران بركان "إتنا" في إيطاليا، وهو ينفث حممه البركانية. 01.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-01T05:40+0000
2025-03-01T05:40+0000
2025-03-01T05:40+0000
مجتمع
نادي الفيديو
إيطاليا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/03/01/1098279172_0:0:1160:653_1920x0_80_0_0_be86181bc2aec919a7284289baba0f40.png
ويظهر الفيديو الذي تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي، استمرار النشاط البركاني في جبل "إتنا" الإيطالي، مع ثورانات مذهلة للرماد والحمم البركانية.ويواصل جبل "إتنا"، أحد أكثر البراكين نشاطًا في العالم، انفجاراته البركانية، حيث رُصدت ثورانات مذهلة للرماد والحمم البركانية."نوافير من الحمم"... مشهد مخيف لثوران بركان في هاواي... فيديو"في مشهد مهيب" بركان ينفث رماده في إندونيسيا... فيديو
https://sarabic.ae/20250206/نوافير-من-الحمم-مشهد-مخيف-لثوران-بركان-في-هاواي-فيديو-1097530800.html
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rossiya Segodnya“
نادي الفيديو, إيطاليا
بركان "إتنا" الإيطالي ينفث حممه... فيديو
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لثوران بركان "إتنا" في إيطاليا، وهو ينفث حممه البركانية.
ويظهر الفيديو الذي تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي، استمرار النشاط البركاني في جبل "إتنا" الإيطالي، مع ثورانات مذهلة للرماد والحمم البركانية.
ويواصل جبل "إتنا"، أحد أكثر البراكين نشاطًا في العالم، انفجاراته البركانية، حيث رُصدت ثورانات مذهلة للرماد والحمم البركانية.