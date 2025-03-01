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كواليس السينما
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العالم العربي في قبضة التغير المناخي
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https://sarabic.ae/20250301/بركان-إتنا-الإيطالي-ينفث-حممه-فيديو--1098279332.html
بركان "إتنا" الإيطالي ينفث حممه... فيديو
بركان "إتنا" الإيطالي ينفث حممه... فيديو
سبوتنيك عربي
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لثوران بركان "إتنا" في إيطاليا، وهو ينفث حممه البركانية. 01.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-01T05:40+0000
2025-03-01T05:40+0000
مجتمع
نادي الفيديو
إيطاليا
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ويظهر الفيديو الذي تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي، استمرار النشاط البركاني في جبل "إتنا" الإيطالي، مع ثورانات مذهلة للرماد والحمم البركانية.ويواصل جبل "إتنا"، أحد أكثر البراكين نشاطًا في العالم، انفجاراته البركانية، حيث رُصدت ثورانات مذهلة للرماد والحمم البركانية."نوافير من الحمم"... مشهد مخيف لثوران بركان في هاواي... فيديو"في مشهد مهيب" بركان ينفث رماده في إندونيسيا... فيديو
https://sarabic.ae/20250206/نوافير-من-الحمم-مشهد-مخيف-لثوران-بركان-في-هاواي-فيديو-1097530800.html
إيطاليا
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نادي الفيديو, إيطاليا
نادي الفيديو, إيطاليا

بركان "إتنا" الإيطالي ينفث حممه... فيديو

05:40 GMT 01.03.2025
© Photo / Xصورة لثوران بركان "إتنا" في إيطاليا
صورة لثوران بركان إتنا في إيطاليا - سبوتنيك عربي, 1920, 01.03.2025
© Photo / X
تابعنا عبر
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لثوران بركان "إتنا" في إيطاليا، وهو ينفث حممه البركانية.
ويظهر الفيديو الذي تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي، استمرار النشاط البركاني في جبل "إتنا" الإيطالي، مع ثورانات مذهلة للرماد والحمم البركانية.
صورة لثوران بركان كيلاويا في جزر هاواي - سبوتنيك عربي, 1920, 06.02.2025
مجتمع
"نوافير من الحمم"... مشهد مخيف لثوران بركان في هاواي... فيديو
6 فبراير, 10:23 GMT
ويواصل جبل "إتنا"، أحد أكثر البراكين نشاطًا في العالم، انفجاراته البركانية، حيث رُصدت ثورانات مذهلة للرماد والحمم البركانية.
"نوافير من الحمم"... مشهد مخيف لثوران بركان في هاواي... فيديو
"في مشهد مهيب" بركان ينفث رماده في إندونيسيا... فيديو
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