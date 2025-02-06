"نوافير من الحمم"... مشهد مخيف لثوران بركان في هاواي... فيديو

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل بدأت الحرب التجارية بين أوروبا وواشنطن؟
09:18 GMT
29 د
ملفات ساخنة
أي مصير ينتظر المنطقة بعد لقاء ترامب – نتنياهو
10:03 GMT
29 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
10:33 GMT
27 د
شؤون عسكرية
خبير: إيران تهدد بأن أي محاولة لضرب أراضيها سيجر المنطقة برمتها إلى حرب طويلة
11:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
11:33 GMT
27 د
من الملعب
أرسنال يدك شباك السيتي بخماسية وصدارة ريال مدريد مهددة
12:03 GMT
27 د
الإنسان والثقافة
الشاعر يوسف برودسكي... أصغر حاصل على جائزة نوبل
12:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مواقع التواصل الاجتماعي متهمة بالتأثير سلبا على الصحة العقلية
13:03 GMT
14 د
مرايا العلوم
قصور جاذبية أينشتاين والمستعمرات القديمة وغزو النباتات وأصوات الحيوانات
13:18 GMT
30 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
13:48 GMT
12 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبيرة: غزة والضفة تبادل هدايا بين ترامب ونتنياهو
17:03 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
بوتين وترمب.. لقاء مرتقب لإنهاء التوترات الدولية
18:03 GMT
59 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
117 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
21:00 GMT
33 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل بدأت الحرب التجارية بين أوروبا وواشنطن؟
09:17 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير الرؤى والأحلام على حياتنا
10:03 GMT
36 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
10:40 GMT
20 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
11:29 GMT
31 د
الإنسان والثقافة
أكاديمي مصري: الاستشراق الروسي موضوعي ويرصد الواقع في مصر والعالم العربي
12:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
ما هي مخاطر الذكاء الاصطناعي على مستخدمي الإنترنت؟
12:33 GMT
21 د
لقاء سبوتنيك
بوتين وترمب.. لقاء مرتقب لإنهاء التوترات الدولية
13:03 GMT
57 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
117 د
أمساليوم
بث مباشر
- سبوتنيك عربي, 1920
مجتمع
تابع آخر الأخبار عن القضايا الاجتماعية والفعاليات الثقافية في دول الوطن العربي والعالم. تعرف على آخر أخبار المجتمع، قصص إنسانية، وتقارير مصورة عن حياة المجتمع.
https://sarabic.ae/20250206/نوافير-من-الحمم-مشهد-مخيف-لثوران-بركان-في-هاواي-فيديو-1097530800.html
"نوافير من الحمم"... مشهد مخيف لثوران بركان في هاواي... فيديو
"نوافير من الحمم"... مشهد مخيف لثوران بركان في هاواي... فيديو
سبوتنيك عربي
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لثوران بركان في جزر هاواي التابعة للولايات المتحدة الأمريكية، وهو يطلق كمية كبيرة من الحمم البركانية. 06.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-06T10:23+0000
2025-02-06T10:23+0000
مجتمع
نادي الفيديو
جزر هاواي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/02/06/1097530644_0:61:702:456_1920x0_80_0_0_b25da339c5f6e4b17b4bdb499be578dc.png
ويظهر الفيديو الذي تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي، نوافير من الحمم البركانية في مشهد مخيف، بعد ثوران بركان كيلاويا في جزر هاواي التابعة للولايات المتحدة الأمريكية.ويثور بركان كيلاويا بشكل شبه مستمر، منذ عام 1983، وهو أحد البراكين الستة النشطة في هاواي مع مونا لوا، الأكبر في العالم.مشهد مخيف لثوران بركان "سوندنوكور" في أيسلندا... فيديوبركان "إتنا" يطلق حلقات دخان... فيديو
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/02/06/1097530644_0:0:702:527_1920x0_80_0_0_5ec74421fdca58cbe3e2ba2ac32d616c.png
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
نادي الفيديو, جزر هاواي
نادي الفيديو, جزر هاواي

"نوافير من الحمم"... مشهد مخيف لثوران بركان في هاواي... فيديو

10:23 GMT 06.02.2025
© Photo / Xصورة لثوران بركان كيلاويا في جزر هاواي
صورة لثوران بركان كيلاويا في جزر هاواي - سبوتنيك عربي, 1920, 06.02.2025
© Photo / X
تابعنا عبر
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لثوران بركان في جزر هاواي التابعة للولايات المتحدة الأمريكية، وهو يطلق كمية كبيرة من الحمم البركانية.
ويظهر الفيديو الذي تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي، نوافير من الحمم البركانية في مشهد مخيف، بعد ثوران بركان كيلاويا في جزر هاواي التابعة للولايات المتحدة الأمريكية.
ويثور بركان كيلاويا بشكل شبه مستمر، منذ عام 1983، وهو أحد البراكين الستة النشطة في هاواي مع مونا لوا، الأكبر في العالم.
مشهد مخيف لثوران بركان "سوندنوكور" في أيسلندا... فيديو
بركان "إتنا" يطلق حلقات دخان... فيديو
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Военнослужащий артиллерийского расчета РСЗО Ураган вооруженных сил РФ работает по позициям ВСУ в южном секторе СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة09:29 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала