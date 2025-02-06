https://sarabic.ae/20250206/نوافير-من-الحمم-مشهد-مخيف-لثوران-بركان-في-هاواي-فيديو-1097530800.html
"نوافير من الحمم"... مشهد مخيف لثوران بركان في هاواي... فيديو
"نوافير من الحمم"... مشهد مخيف لثوران بركان في هاواي... فيديو
سبوتنيك عربي
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لثوران بركان في جزر هاواي التابعة للولايات المتحدة الأمريكية، وهو يطلق كمية كبيرة من الحمم البركانية. 06.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-06T10:23+0000
2025-02-06T10:23+0000
2025-02-06T10:23+0000
مجتمع
نادي الفيديو
جزر هاواي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/02/06/1097530644_0:61:702:456_1920x0_80_0_0_b25da339c5f6e4b17b4bdb499be578dc.png
ويظهر الفيديو الذي تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي، نوافير من الحمم البركانية في مشهد مخيف، بعد ثوران بركان كيلاويا في جزر هاواي التابعة للولايات المتحدة الأمريكية.ويثور بركان كيلاويا بشكل شبه مستمر، منذ عام 1983، وهو أحد البراكين الستة النشطة في هاواي مع مونا لوا، الأكبر في العالم.مشهد مخيف لثوران بركان "سوندنوكور" في أيسلندا... فيديوبركان "إتنا" يطلق حلقات دخان... فيديو
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/02/06/1097530644_0:0:702:527_1920x0_80_0_0_5ec74421fdca58cbe3e2ba2ac32d616c.png
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
نادي الفيديو, جزر هاواي
"نوافير من الحمم"... مشهد مخيف لثوران بركان في هاواي... فيديو
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لثوران بركان في جزر هاواي التابعة للولايات المتحدة الأمريكية، وهو يطلق كمية كبيرة من الحمم البركانية.
ويظهر الفيديو الذي تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي، نوافير من الحمم البركانية في مشهد مخيف، بعد ثوران بركان كيلاويا في جزر هاواي التابعة للولايات المتحدة الأمريكية.
ويثور بركان كيلاويا بشكل شبه مستمر، منذ عام 1983، وهو أحد البراكين الستة النشطة في هاواي مع مونا لوا، الأكبر في العالم.