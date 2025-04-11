https://sarabic.ae/20250411/-مباراة-قتالية-بين-روبوت-بشري-وملاكم-محترف-فيديو--1099454294.html
مباراة قتالية بين روبوت بشري وملاكم محترف... فيديو
مباراة قتالية بين روبوت بشري وملاكم محترف... فيديو
سبوتنيك عربي
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو مثيرا لمباراة جمعت بين روبوت بشري صممته شركة صينية، وملاكم محترف. 11.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-11T14:09+0000
2025-04-11T14:09+0000
2025-04-11T14:09+0000
مجتمع
نادي الفيديو
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ويظهر الفيديو الذي تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي مباراة قتالية بين روبوت وملاكم محترف، حيث قامت شركة "يونيتري روبوتيكس" الصينية بنشر فيديو لمباراة تدريبية بين روبوتها "جي 1" وملاكم بشري، بالإضافة إلى مباراة أخرى جمعت بين روبوتين.ورغم أن الروبوت لا يزال بعيدًا عن مهارات الإنسان في القتال، إلا أن التقدم الذي حققه في هذا المجال ملحوظ. ومن المتوقع أن تشهد المباريات التالية تطورًا أكبر في هذا الصدد.روبوت ياباني "أسدي" يتحدى الجبال بقدراته الفائقة على التنقل... فيديومشجع غاضب يقتحم الملعب بسيارته ويثير فوضى عارمة بعد هزيمة فريقه... فيديو
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سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
نادي الفيديو
مباراة قتالية بين روبوت بشري وملاكم محترف... فيديو
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو مثيرا لمباراة جمعت بين روبوت بشري صممته شركة صينية، وملاكم محترف.
ويظهر الفيديو الذي تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي مباراة قتالية بين روبوت وملاكم محترف، حيث قامت شركة "يونيتري روبوتيكس" الصينية بنشر فيديو لمباراة تدريبية بين روبوتها "جي 1" وملاكم بشري، بالإضافة إلى مباراة أخرى جمعت بين روبوتين.
ورغم أن الروبوت لا يزال بعيدًا عن مهارات الإنسان في القتال، إلا أن التقدم الذي حققه في هذا المجال ملحوظ. ومن المتوقع أن تشهد المباريات التالية تطورًا أكبر في هذا الصدد.