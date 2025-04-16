https://sarabic.ae/20250416/الرئيس-الفلسطيني-يزور-سوريا-للقاء-الشرع-1099594632.html

الرئيس الفلسطيني يزور سوريا للقاء الشرع

الرئيس الفلسطيني يزور سوريا للقاء الشرع

سبوتنيك عربي

أعلنت حركة فتح الفلسطينية، اليوم الأربعاء، أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس يخطط لزيارة سوريا، يوم الجمعة المقبل، في أول زيارة له لدمشق منذ تغيير السلطة في... 16.04.2025, سبوتنيك عربي

2025-04-16T11:08+0000

2025-04-16T11:08+0000

2025-04-16T11:08+0000

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وذكرت وسائل إعلام فلسطينية أن "رئيس دولة فلسطين محمود عباس سيزور سوريا يوم الجمعة المقبل".وأوضحت أن عباس سيلتقي بالرئيس السوري للمرحلة الانتقالية أحمد الشرع في أول زيارة له لدمشق منذ تولي الشرع رئاسة سوريا.وتعد هذه الزيارة الأولى للرئيس الفلسطيني إلى سوريا منذ 20 كانون الثاني/يناير 2007، حين زار دمشق بدعوة من الرئيس السوري السابق بشار الأسد.وفي وقت سابق من العام الجاري، وتحديداً في يناير 2025، توجه وفد فلسطيني رسمي برئاسة رئيس الوزراء محمد مصطفى إلى دمشق، حيث التقى بالرئيس أحمد الشرع في قصر الشعب، في زيارة هدفت إلى بحث سبل التعاون المشترك في ظل المرحلة الانتقالية التي تمر بها سوريا.وكان الرئيس عباس قد بعث برسالة تهنئة إلى الرئيس الشرع عقب تسلّمه منصبه رئيساً للجمهورية العربية السورية، أكد خلالها على أهمية العلاقات الأخوية والتاريخية بين الشعبين الفلسطيني والسوري، متمنياً للقيادة السورية النجاح في إدارة المرحلة الانتقالية وتحقيق الأمن والاستقرار في البلاد.يشار إلى أن الرئيس السوري أحمد الشرع كان قد أجرى سلسلة لقاءات مع عدد من القادة العرب والدوليين خلال مشاركته في القمة العربية في القاهرة في مارس/ آذار الماضي، وكان من بينها لقاؤه بالرئيس عباس قبيل بدء أعمال القمة، في مقر إقامته بالعاصمة المصرية.

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أخبار فلسطين اليوم, أخبار سوريا اليوم, محمود عباس, العالم العربي, الأخبار