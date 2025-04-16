https://sarabic.ae/20250416/الرئيس-الفلسطيني-يزور-سوريا-للقاء-الشرع-1099594632.html
الرئيس الفلسطيني يزور سوريا للقاء الشرع
الرئيس الفلسطيني يزور سوريا للقاء الشرع
سبوتنيك عربي
أعلنت حركة فتح الفلسطينية، اليوم الأربعاء، أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس يخطط لزيارة سوريا، يوم الجمعة المقبل، في أول زيارة له لدمشق منذ تغيير السلطة في... 16.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-16T11:08+0000
2025-04-16T11:08+0000
2025-04-16T11:08+0000
أخبار فلسطين اليوم
أخبار سوريا اليوم
محمود عباس
العالم العربي
الأخبار
https://cdn.img.sarabic.ae/img/102397/66/1023976640_0:0:3056:1719_1920x0_80_0_0_67694047edf75eb2f93eab574b9cbbed.jpg
وذكرت وسائل إعلام فلسطينية أن "رئيس دولة فلسطين محمود عباس سيزور سوريا يوم الجمعة المقبل".وأوضحت أن عباس سيلتقي بالرئيس السوري للمرحلة الانتقالية أحمد الشرع في أول زيارة له لدمشق منذ تولي الشرع رئاسة سوريا.وتعد هذه الزيارة الأولى للرئيس الفلسطيني إلى سوريا منذ 20 كانون الثاني/يناير 2007، حين زار دمشق بدعوة من الرئيس السوري السابق بشار الأسد.وفي وقت سابق من العام الجاري، وتحديداً في يناير 2025، توجه وفد فلسطيني رسمي برئاسة رئيس الوزراء محمد مصطفى إلى دمشق، حيث التقى بالرئيس أحمد الشرع في قصر الشعب، في زيارة هدفت إلى بحث سبل التعاون المشترك في ظل المرحلة الانتقالية التي تمر بها سوريا.وكان الرئيس عباس قد بعث برسالة تهنئة إلى الرئيس الشرع عقب تسلّمه منصبه رئيساً للجمهورية العربية السورية، أكد خلالها على أهمية العلاقات الأخوية والتاريخية بين الشعبين الفلسطيني والسوري، متمنياً للقيادة السورية النجاح في إدارة المرحلة الانتقالية وتحقيق الأمن والاستقرار في البلاد.يشار إلى أن الرئيس السوري أحمد الشرع كان قد أجرى سلسلة لقاءات مع عدد من القادة العرب والدوليين خلال مشاركته في القمة العربية في القاهرة في مارس/ آذار الماضي، وكان من بينها لقاؤه بالرئيس عباس قبيل بدء أعمال القمة، في مقر إقامته بالعاصمة المصرية.
https://sarabic.ae/20250215/عباس-واهم-من-يعتقد-أن-بإمكانه-فرض-صفقة-قرن-جديدة-أو-تهجير-شعبنا-والاستيلاء-على-أرضنا-1097800424.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/102397/66/1023976640_188:0:2919:2048_1920x0_80_0_0_c216173ec302d4dcf51f433c400d5c2d.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
أخبار فلسطين اليوم, أخبار سوريا اليوم, محمود عباس, العالم العربي, الأخبار
أخبار فلسطين اليوم, أخبار سوريا اليوم, محمود عباس, العالم العربي, الأخبار
الرئيس الفلسطيني يزور سوريا للقاء الشرع
أعلنت حركة فتح الفلسطينية، اليوم الأربعاء، أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس يخطط لزيارة سوريا، يوم الجمعة المقبل، في أول زيارة له لدمشق منذ تغيير السلطة في سوريا.
وذكرت
وسائل إعلام فلسطينية أن "رئيس دولة فلسطين محمود عباس سيزور سوريا يوم الجمعة المقبل".
وأوضحت أن عباس سيلتقي بالرئيس السوري للمرحلة الانتقالية أحمد الشرع في أول زيارة له لدمشق منذ تولي الشرع رئاسة سوريا.
وتعد هذه الزيارة الأولى للرئيس الفلسطيني إلى سوريا منذ 20 كانون الثاني/يناير 2007، حين زار دمشق بدعوة من الرئيس السوري السابق بشار الأسد.
وفي وقت سابق من العام الجاري، وتحديداً في يناير 2025، توجه وفد فلسطيني رسمي برئاسة رئيس الوزراء محمد مصطفى إلى دمشق، حيث التقى بالرئيس أحمد الشرع في قصر الشعب، في زيارة هدفت إلى بحث سبل التعاون المشترك في ظل المرحلة الانتقالية التي تمر بها سوريا.
وكان الرئيس عباس قد بعث برسالة تهنئة إلى الرئيس الشرع عقب تسلّمه منصبه رئيساً للجمهورية العربية السورية، أكد خلالها على أهمية العلاقات الأخوية والتاريخية بين الشعبين الفلسطيني والسوري، متمنياً للقيادة السورية النجاح في إدارة المرحلة الانتقالية وتحقيق الأمن والاستقرار في البلاد.
يشار إلى أن الرئيس السوري أحمد الشرع كان قد أجرى سلسلة لقاءات مع عدد من القادة العرب والدوليين خلال مشاركته في القمة العربية في القاهرة في مارس/ آذار الماضي، وكان من بينها لقاؤه بالرئيس عباس قبيل بدء أعمال القمة، في مقر إقامته بالعاصمة المصرية.