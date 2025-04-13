الشرع يصل إلى الإمارات في أول زيارة رسمية... صور

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
149 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير الرؤى والأحلام على حياتنا
08:16 GMT
36 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
08:53 GMT
7 د
مساحة حرة
حرب الرسوم الجمركية بين الصين وواشنطن.. متى تنتهي؟
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل المقاطعة الفنية هى الحل لرفض التطبيع مع إسرائيل؟
09:34 GMT
26 د
عرب بوينت بودكاست
خبيرة: سياسة ترامب ستنعكس إيجابا على دول "بريكس"
10:03 GMT
29 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
10:33 GMT
16 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
10:48 GMT
8 د
الإنسان والثقافة
دور الاقتباس السينمائي بين روسيا والعالم العربي في تعزيز الروابط الثقافية بين الجانبين
11:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
مبادرة نسائية مصرية... العلاج بالفن بـ "فنجان دونتيل"
11:33 GMT
18 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
11:51 GMT
9 د
عرب بوينت بودكاست
الحضارات القديمة ما زالت تبهرنا، اكتشافات أثرية جديدة في مصر والعراق
12:03 GMT
26 د
مرايا العلوم
لماذا نتنفس الأكسجين تحديدًا وليس غيره؟
12:30 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
خبير: إسرائيل تحضر لمواجهة عسكرية مع تركيا على الأراضي السورية في حدود الجولان
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
16:33 GMT
7 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
16:40 GMT
20 د
عالم سبوتنيك
موسكو : مباحثات بوتين مع ويتكوف كانت مثمرة و إيران تؤكد إنها ستمنح المحادثات مع واشنطن فرصة حقيقية
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
بمقتضاه ستفرج حماس عن خمسة محتجزين: ملامح اتفاق أمريكي وشيك بشأن غزة
18:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
هل هناك اختلاف في معالجة الذكور والإناث للألم؟
18:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - اعادة
19:00 GMT
107 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:29 GMT
151 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
الذكاء الاصطناعي يهدد وظائف النساء في إفريقيا: خطر أم فرصة؟
08:17 GMT
16 د
المقهى الثقافي
حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
08:43 GMT
17 د
مساحة حرة
صناعة المخدرات وتجارتها يؤرق السلطات.. حلول عربية لكبح جماحها
09:30 GMT
30 د
مرايا العلوم
هل هناك اختلاف في معالجة الذكور والإناث للألم؟
10:31 GMT
29 د
ملفات ساخنة
بمقتضاه ستفرج حماس عن خمسة محتجزين: ملامح اتفاق أمريكي وشيك بشأن غزة
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الأطفال والطبيعة والعالم الافتراضي في العمل وفهم الموصلات الفائقة
11:33 GMT
6 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
11:45 GMT
15 د
مساحة حرة
حرب الرسوم الجمركية بين الصين وواشنطن.. متى تنتهي؟
12:16 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مصاصو الطاقة وكيف نحمي أنفسنا منهم؟
12:46 GMT
14 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
صدى الحياة
لماذا عالمنا اليوم بحاجة إلى المدن الذكية … مستقبل واعد لدول أكثر تطورا وحداثة
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل المقاطعة الفنية هى الحل لرفض التطبيع مع إسرائيل؟
16:33 GMT
26 د
عالم سبوتنيك
وفد من حماس يصل القاهرة ويؤكد أنه لا تحرير للأسرى دون وقف الحرب
17:00 GMT
59 د
الإنسان والثقافة
أكاديمي فلسطيني: لمتحف الأرميتاج دور كبير في دعم عضوية فلسطين في الآيكوم الدولي
18:00 GMT
30 د
شؤون عسكرية
خبير: إسرائيل تحضر لمواجهة عسكرية مع تركيا على الأراضي السورية في حدود الجولان
18:31 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
108 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250413/الشرع-يصل-إلى-الإمارات-في-أول-زيارة-رسمية-صور-1099506114.html
الشرع يصل إلى الإمارات في أول زيارة رسمية... صور
الشرع يصل إلى الإمارات في أول زيارة رسمية... صور
سبوتنيك عربي
وصل الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية أحمد الشرع، يرافقه وزير خارجيته أسعد الشيباني، اليوم الأحد، إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، في زيارة رسمية. 13.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-13T12:56+0000
2025-04-13T13:18+0000
أخبار سوريا اليوم
أخبار الإمارات العربية المتحدة
العالم العربي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/04/0d/1099505880_2:0:1278:718_1920x0_80_0_0_ee4627e357924f38bde8f5ad058c7a74.jpg
وكان في استقبال الشرع، بمطار البطين، وزير الخارجية الإماراتي عبد الله بن زايد آل نهيان.وقبل ذلك، كان وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، قد قال في منشور له عبر حسابه على منصة "إكس": "في طريقنا إلى دولة الإمارات العربية المتحدة".وتعد هذه الزيارة هي الأولى للشرع، للإمارات العربية المتحدة، منذ توليه منصب الرئاسة.وأجرى الشرع، منذ توليه زمام الحكم في سوريا، في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، زيارات خارجية لدول عدة، بينها السعودية وتركيا ومصر والأردن.وفي وقت سابق من اليوم الأحد، أفادت وكالة الأنباء السورية "سانا"، أن "رئيس الجمهورية السورية أحمد الشرع، غادر إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، في زيارة رسمية".
https://sarabic.ae/20250413/سيلفي-الشرع-والشيباني-يثير-تفاعلا-واسعا-1099500805.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/04/0d/1099505880_162:0:1119:718_1920x0_80_0_0_8db1535c6bbc8f09c1a34a72b3f43b02.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
أخبار سوريا اليوم, أخبار الإمارات العربية المتحدة, العالم العربي
أخبار سوريا اليوم, أخبار الإمارات العربية المتحدة, العالم العربي

الشرع يصل إلى الإمارات في أول زيارة رسمية... صور

12:56 GMT 13.04.2025 (تم التحديث: 13:18 GMT 13.04.2025)
© Photo / Syrian Presidency رئيس الجمهورية العربية السورية للمرحلة الانتقالية، أحمد الشرع ، وسمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية الإمارتية
رئيس الجمهورية العربية السورية للمرحلة الانتقالية، أحمد الشرع ، وسمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية الإمارتية - سبوتنيك عربي, 1920, 13.04.2025
© Photo / Syrian Presidency
تابعنا عبر
وصل الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية أحمد الشرع، يرافقه وزير خارجيته أسعد الشيباني، اليوم الأحد، إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، في زيارة رسمية.
وكان في استقبال الشرع، بمطار البطين، وزير الخارجية الإماراتي عبد الله بن زايد آل نهيان.

وذكرت الرئاسة السورية أن "الرئيس أحمد الشرع، والوفد المرافق له، وصلا إلى دولة الإمارات".

وقبل ذلك، كان وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، قد قال في منشور له عبر حسابه على منصة "إكس": "في طريقنا إلى دولة الإمارات العربية المتحدة".
الرئيس السوري بالمرحلة الانتقالية، أحمد الشرع، ووزير خارجيته، أسعد الشيباني، في منتدى أنطاليا الدبلوماسي في أنطاليا، تركيا، 11 أبريل/ نيسان 2025 - سبوتنيك عربي, 1920, 13.04.2025
"سيلفي" الشرع والشيباني يثير تفاعلا واسعا
09:11 GMT
وتعد هذه الزيارة هي الأولى للشرع، للإمارات العربية المتحدة، منذ توليه منصب الرئاسة.
وأجرى الشرع، منذ توليه زمام الحكم في سوريا، في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، زيارات خارجية لدول عدة، بينها السعودية وتركيا ومصر والأردن.
وفي وقت سابق من اليوم الأحد، أفادت وكالة الأنباء السورية "سانا"، أن "رئيس الجمهورية السورية أحمد الشرع، غادر إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، في زيارة رسمية".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала