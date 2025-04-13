https://sarabic.ae/20250413/الشرع-يصل-إلى-الإمارات-في-أول-زيارة-رسمية-صور-1099506114.html

الشرع يصل إلى الإمارات في أول زيارة رسمية... صور

الشرع يصل إلى الإمارات في أول زيارة رسمية... صور

سبوتنيك عربي

وصل الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية أحمد الشرع، يرافقه وزير خارجيته أسعد الشيباني، اليوم الأحد، إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، في زيارة رسمية. 13.04.2025, سبوتنيك عربي

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وكان في استقبال الشرع، بمطار البطين، وزير الخارجية الإماراتي عبد الله بن زايد آل نهيان.وقبل ذلك، كان وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، قد قال في منشور له عبر حسابه على منصة "إكس": "في طريقنا إلى دولة الإمارات العربية المتحدة".وتعد هذه الزيارة هي الأولى للشرع، للإمارات العربية المتحدة، منذ توليه منصب الرئاسة.وأجرى الشرع، منذ توليه زمام الحكم في سوريا، في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، زيارات خارجية لدول عدة، بينها السعودية وتركيا ومصر والأردن.وفي وقت سابق من اليوم الأحد، أفادت وكالة الأنباء السورية "سانا"، أن "رئيس الجمهورية السورية أحمد الشرع، غادر إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، في زيارة رسمية".

https://sarabic.ae/20250413/سيلفي-الشرع-والشيباني-يثير-تفاعلا-واسعا-1099500805.html

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