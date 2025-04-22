الداخلية السورية تعلن القبض على قائد عسكري كبير من عهد الأسد

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:29 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
المخدرات...إرهاب ناعم يضرب المجتمع
08:16 GMT
39 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
09:31 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
تغير المناخ والهجرات الجماعية وعالم أحياء الكيمياء وقتلته الثورة
09:52 GMT
9 د
مرايا العلوم
هل تتحول المحيطات إلى اللون الأرجواني أم البني أم الأخضر؟
10:31 GMT
29 د
نبض افريقيا
الجيش السوداني يتصدى لهجمات الدعم السريع ووالي الخرطوم يقول قريبا سنعلن العاصمة خالية من قوات الدعم السريع
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
11:48 GMT
8 د
بيارق النصر
دور الأغنية الوطنية في مواجهة العدوان النازي خلال الحرب الوطنية العظمى
12:03 GMT
27 د
الإنسان والثقافة
العلاقات الثقافية المصرية الروسية بين الماضي والحاضر والمستقبل
12:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مساحة حرة
صناعة المخدرات وتجارتها يؤرق السلطات.. حلول عربية لكبح جماحها
16:30 GMT
30 د
بلا قيود
خبير: إسرائيل تستغل عدم الاستقرار السياسي في سوريا
17:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
الانقسام يزداد في ليبيا مع استمرار مشاورات اللجنة الأممية بشأن حل أزمة الانتخابات النيابية والرئاسية
18:00 GMT
59 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
هل تقدم مجموعة البريكس فلسفة ثقافية كوكبية من نوع جديد؟
08:17 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
08:47 GMT
13 د
نبض افريقيا
الجيش السوداني يتصدى لهجمات الدعم السريع ووالي الخرطوم يقول قريبا سنعلن العاصمة خالية من قوات الدعم السريع
09:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
تمثال يمني للبيع في إسرائيل... وسط صمت دولي وتجاهل محلي!
09:48 GMT
8 د
بيارق النصر
دور الأغنية الوطنية في مواجهة العدوان النازي خلال الحرب الوطنية العظمى
10:03 GMT
27 د
مساحة حرة
مؤتمر المناخ ومستقبل الوقود الأحفوري
10:31 GMT
29 د
من الملعب
أرسنال يقصي ريال مدريد وبرشلونة يٌنشد الثلاثية التاريخية
11:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
طاقة الحواسيب البيولوجية ولغز الكوكب المستحيل والمادة العجيبة الجديدة
11:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
12:03 GMT
27 د
مساحة حرة
صناعة المخدرات وتجارتها يؤرق السلطات.. حلول عربية لكبح جماحها
12:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
لقاء سبوتنيك
العراق حاضر دائما في الصراع الأمريكي الإيراني ، بينما يرتب أوراقه الداخلية
16:03 GMT
57 د
بلا قيود
خبير يوضح أهمية محادثات بوتين وسلطان عمان في موسكو
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
سلطان عمان يزور روسيا، وملف إيران على طاولة المباحثات
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
دول عربية تواجه تهديد تعريفات ترامب الجمركية
18:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250422/الداخلية-السورية-تعلن-القبض-على-قائد-عسكري-كبير-من-عهد-الأسد-1099798899.html
الداخلية السورية تعلن القبض على قائد عسكري كبير من عهد الأسد
الداخلية السورية تعلن القبض على قائد عسكري كبير من عهد الأسد
سبوتنيك عربي
ألقت وزارة الداخلية السورية القبض على أحد أبرز ضباط المخابرات الجوية، في عهد حكومة الرئيس السوري السابق بشار الأسد، بتهمة التورط في ارتكاب جرائم حرب بحق... 22.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-22T13:21+0000
2025-04-22T13:22+0000
أخبار سوريا اليوم
قائد عسكري
اعتقالات
العالم العربي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/01/0b/1096677497_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_8e0610539d60758a1a5b21b6af6aa454.jpg
وأوضحت الداخلية أن "التيناوي أُحيل إلى النيابة العامة لاستكمال التحقيقات والإجراءات القانونية بحقه".ومنذ رحيل حكومة الرئيس السوري بشار الأسد، تمشط إدارة العمليات العسكرية مناطق عدة في سوريا وتستهدف مستودعات أسلحة وتجار مخدرات ومهربين وعناصر مناوئة للإدارة السورية الحالية، ممن كانوا بارزين في عهد الأسد، وممن يرفضون إلقاء السلاح.
https://sarabic.ae/20250422/سوريا-تشدد-إجراءاتها-الأمنية-بعد-تحذيرات-أمريكية-من-هجمات-محتملة-1099777323.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/01/0b/1096677497_251:0:2982:2048_1920x0_80_0_0_26d03c38e8162403c273f3594bc4ee90.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
أخبار سوريا اليوم, قائد عسكري, اعتقالات, العالم العربي
أخبار سوريا اليوم, قائد عسكري, اعتقالات, العالم العربي

الداخلية السورية تعلن القبض على قائد عسكري كبير من عهد الأسد

13:21 GMT 22.04.2025 (تم التحديث: 13:22 GMT 22.04.2025)
© AP Photo / Omar Sanadikiمدينة دمشق القديمة
مدينة دمشق القديمة - سبوتنيك عربي, 1920, 22.04.2025
© AP Photo / Omar Sanadiki
تابعنا عبر
ألقت وزارة الداخلية السورية القبض على أحد أبرز ضباط المخابرات الجوية، في عهد حكومة الرئيس السوري السابق بشار الأسد، بتهمة التورط في ارتكاب جرائم حرب بحق المدنيين.
وقالت وزارة الداخلية السورية في بيان عبر منصة "إكس"، اليوم الثلاثاء: "ألقت مديرية أمن اللاذقية القبض على العميد سلطان التيناوي، أحد أبرز ضباط المخابرات الجوية، والمتورط في ارتكاب جرائم حرب بحق المدنيين، من بينها "مجزرة" في منطقة جيرود بريف دمشق في تموز/ يوليو عام 2016".
وأوضحت الداخلية أن "التيناوي أُحيل إلى النيابة العامة لاستكمال التحقيقات والإجراءات القانونية بحقه".
مدينة دمشق القديمة - سبوتنيك عربي, 1920, 22.04.2025
سوريا تشدد إجراءاتها الأمنية بعد تحذيرات أمريكية من هجمات محتملة
07:27 GMT
ومنذ رحيل حكومة الرئيس السوري بشار الأسد، تمشط إدارة العمليات العسكرية مناطق عدة في سوريا وتستهدف مستودعات أسلحة وتجار مخدرات ومهربين وعناصر مناوئة للإدارة السورية الحالية، ممن كانوا بارزين في عهد الأسد، وممن يرفضون إلقاء السلاح.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала