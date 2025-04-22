https://sarabic.ae/20250422/الداخلية-السورية-تعلن-القبض-على-قائد-عسكري-كبير-من-عهد-الأسد-1099798899.html
الداخلية السورية تعلن القبض على قائد عسكري كبير من عهد الأسد
الداخلية السورية تعلن القبض على قائد عسكري كبير من عهد الأسد
سبوتنيك عربي
ألقت وزارة الداخلية السورية القبض على أحد أبرز ضباط المخابرات الجوية، في عهد حكومة الرئيس السوري السابق بشار الأسد، بتهمة التورط في ارتكاب جرائم حرب بحق... 22.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-22T13:21+0000
2025-04-22T13:21+0000
2025-04-22T13:22+0000
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وأوضحت الداخلية أن "التيناوي أُحيل إلى النيابة العامة لاستكمال التحقيقات والإجراءات القانونية بحقه".ومنذ رحيل حكومة الرئيس السوري بشار الأسد، تمشط إدارة العمليات العسكرية مناطق عدة في سوريا وتستهدف مستودعات أسلحة وتجار مخدرات ومهربين وعناصر مناوئة للإدارة السورية الحالية، ممن كانوا بارزين في عهد الأسد، وممن يرفضون إلقاء السلاح.
https://sarabic.ae/20250422/سوريا-تشدد-إجراءاتها-الأمنية-بعد-تحذيرات-أمريكية-من-هجمات-محتملة-1099777323.html
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أخبار سوريا اليوم, قائد عسكري, اعتقالات, العالم العربي
أخبار سوريا اليوم, قائد عسكري, اعتقالات, العالم العربي
الداخلية السورية تعلن القبض على قائد عسكري كبير من عهد الأسد
13:21 GMT 22.04.2025 (تم التحديث: 13:22 GMT 22.04.2025)
ألقت وزارة الداخلية السورية القبض على أحد أبرز ضباط المخابرات الجوية، في عهد حكومة الرئيس السوري السابق بشار الأسد، بتهمة التورط في ارتكاب جرائم حرب بحق المدنيين.
وقالت وزارة الداخلية السورية في بيان عبر منصة "إكس"، اليوم الثلاثاء: "ألقت مديرية أمن اللاذقية القبض على العميد سلطان التيناوي، أحد أبرز ضباط المخابرات الجوية، والمتورط في ارتكاب جرائم حرب بحق المدنيين، من بينها "مجزرة" في منطقة جيرود بريف دمشق في تموز/ يوليو عام 2016".
وأوضحت الداخلية
أن "التيناوي أُحيل إلى النيابة العامة لاستكمال التحقيقات والإجراءات القانونية بحقه".
ومنذ رحيل حكومة الرئيس السوري بشار الأسد، تمشط إدارة العمليات العسكرية مناطق عدة في سوريا وتستهدف مستودعات أسلحة وتجار مخدرات ومهربين وعناصر مناوئة للإدارة السورية الحالية
، ممن كانوا بارزين في عهد الأسد، وممن يرفضون إلقاء السلاح.