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باحث في العلاقات الدولية: زيارة ترامب إلى السعودية ستغير وجه المنطقة
باحث في العلاقات الدولية: زيارة ترامب إلى السعودية ستغير وجه المنطقة
سبوتنيك عربي
تحدث الباحث في العلاقات الدولية، محمد الحبابي، عن أهمية زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى المملكة العربية السعودية وأبرز ما سينتج عنها، مؤكدًا أن "الرياض... 13.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-13T10:49+0000
2025-05-13T10:49+0000
السعودية
ترامب
زيارة
المنطقة العربية
تقارير سبوتنيك
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وقال الحبابي في حديث لإذاعة "سبوتنيك": "الأمن في المنطقة أول ما سيتناوله اللقاء بين ترامب وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، لأنه المناخ الذي يرسي الاستقرار والتنمية للمملكة وكل دول الخليج التي تسعى إلى التهدئة في المنطقة إن كان في العراق أو في اليمن، كذلك العمل على إعادة الهدوء إلى سوريا".ورأى أن "دول الخليج الفاعلة هي المملكة والإمارات وقطر، بالتالي سيرغب ترامب في زيارتها وإرساء عدد كبير من الاتفاقيات في مجال الأمن، الطاقة، تحلية المياه إضافة إلى الذكاء الصناعي"، لافتًا إلى أن "هذه الدول ترغب بدورها في تنشيط اقتصادها".كما تحدث الحبابي أيضا عن "لقاء سيجمع الرئيس السوري مع نظيره الأمريكي"، قائلا: "سيكون هناك اتفاقية معادن بين سوريا والولايات المتحدة الأمريكية مقابل مشاركة الولايات المتحدة في البنية التحتية لسوريا إضافة إلى الجهود التركية، كما سيتناول اللقاء موضوع التطبيع وهذا ما لم يرفضه الشرع".وحول احتمال قيام ترامب بزيارة إلى تركيا، علّق ضيف "سبوتنيك": "ترامب معجب بتوازن وواقعية الرئيس التركي والعلاقات التي يحظى بها"، متوقّعا "عقد لقاء أمريكي-روسي-أوكراني، برعاية الرئيس التركي رجب طيب أردوغان".
https://sarabic.ae/20250513/تصويت-برأيك-لماذا-تأتي-جولة-ترامب-الخارجية-الأولى-إلى-دول-خليجية؟-1100463752.html
https://sarabic.ae/20250513/قبيل-زيارة-ترامب-سفيرة-السعودية-لدى-واشنطن-تتحدث-عن-تحالف-بلادها-مع-أمريكا-1100462779.html
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السعودية, ترامب, زيارة, المنطقة العربية, تقارير سبوتنيك, حصري
السعودية, ترامب, زيارة, المنطقة العربية, تقارير سبوتنيك, حصري

باحث في العلاقات الدولية: زيارة ترامب إلى السعودية ستغير وجه المنطقة

10:49 GMT 13.05.2025
© AP Photo / Alex Brandonولي العهد السعودي يستقبل ترامب في الرياض
ولي العهد السعودي يستقبل ترامب في الرياض - سبوتنيك عربي, 1920, 13.05.2025
© AP Photo / Alex Brandon
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حصري
تحدث الباحث في العلاقات الدولية، محمد الحبابي، عن أهمية زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى المملكة العربية السعودية وأبرز ما سينتج عنها، مؤكدًا أن "الرياض تمثل الاقتصاد والواقعية السياسية وهي تدير مشاريع في الولايات المتحدة الأمريكية بما يوازي تريليون دولار"، مشيرًا إلى أن "الخليج الآن محطة واعدة للاقتصاد".
وقال الحبابي في حديث لإذاعة "سبوتنيك": "الأمن في المنطقة أول ما سيتناوله اللقاء بين ترامب وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، لأنه المناخ الذي يرسي الاستقرار والتنمية للمملكة وكل دول الخليج التي تسعى إلى التهدئة في المنطقة إن كان في العراق أو في اليمن، كذلك العمل على إعادة الهدوء إلى سوريا".

وإذ أكد الحبابي على "العلاقة القديمة التي تربط الولايات المتحدة بالسعودية"، قال: "المملكة أصبحت دولة وازنة في المنطقة والرئيس الأمريكي يعوّل عليها في الأمن والطاقة والاتفاقيات الدفاعية"، مضيفا: "السعودية سيكون لها برنامج نووي سلمي دون التطبيع مع إسرائيل".

الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، يقف على سلم طائرته الرئاسية - سبوتنيك عربي, 1920, 13.05.2025
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ورأى أن "دول الخليج الفاعلة هي المملكة والإمارات وقطر، بالتالي سيرغب ترامب في زيارتها وإرساء عدد كبير من الاتفاقيات في مجال الأمن، الطاقة، تحلية المياه إضافة إلى الذكاء الصناعي"، لافتًا إلى أن "هذه الدول ترغب بدورها في تنشيط اقتصادها".

وعن الإعلان الكبير الذي تحدث عنه ترامب، توقّع الباحث في العلاقات الدولية أن "يكون الاعتراف بالدولة الفلسطينية ووقف إطلاق النار في غزة"، مؤكدا أن "هذه الزيارة قد تغير وجه المنطقة وتنقلها إلى المرحلة الاقتصادية".

ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان ورئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب، الرياض، السعودية - سبوتنيك عربي, 1920, 13.05.2025
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كما تحدث الحبابي أيضا عن "لقاء سيجمع الرئيس السوري مع نظيره الأمريكي"، قائلا: "سيكون هناك اتفاقية معادن بين سوريا والولايات المتحدة الأمريكية مقابل مشاركة الولايات المتحدة في البنية التحتية لسوريا إضافة إلى الجهود التركية، كما سيتناول اللقاء موضوع التطبيع وهذا ما لم يرفضه الشرع".
وحول احتمال قيام ترامب بزيارة إلى تركيا، علّق ضيف "سبوتنيك": "ترامب معجب بتوازن وواقعية الرئيس التركي والعلاقات التي يحظى بها"، متوقّعا "عقد لقاء أمريكي-روسي-أوكراني، برعاية الرئيس التركي رجب طيب أردوغان".
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