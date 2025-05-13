https://sarabic.ae/20250513/باحث-في-العلاقات-الدولية-زيارة-ترامب-إلى-السعودية-ستغير-وجه-المنطقة--1100473107.html

باحث في العلاقات الدولية: زيارة ترامب إلى السعودية ستغير وجه المنطقة

باحث في العلاقات الدولية: زيارة ترامب إلى السعودية ستغير وجه المنطقة

سبوتنيك عربي

تحدث الباحث في العلاقات الدولية، محمد الحبابي، عن أهمية زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى المملكة العربية السعودية وأبرز ما سينتج عنها، مؤكدًا أن "الرياض... 13.05.2025, سبوتنيك عربي

2025-05-13T10:49+0000

2025-05-13T10:49+0000

2025-05-13T10:49+0000

السعودية

ترامب

زيارة

المنطقة العربية

تقارير سبوتنيك

حصري

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وقال الحبابي في حديث لإذاعة "سبوتنيك": "الأمن في المنطقة أول ما سيتناوله اللقاء بين ترامب وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، لأنه المناخ الذي يرسي الاستقرار والتنمية للمملكة وكل دول الخليج التي تسعى إلى التهدئة في المنطقة إن كان في العراق أو في اليمن، كذلك العمل على إعادة الهدوء إلى سوريا".ورأى أن "دول الخليج الفاعلة هي المملكة والإمارات وقطر، بالتالي سيرغب ترامب في زيارتها وإرساء عدد كبير من الاتفاقيات في مجال الأمن، الطاقة، تحلية المياه إضافة إلى الذكاء الصناعي"، لافتًا إلى أن "هذه الدول ترغب بدورها في تنشيط اقتصادها".كما تحدث الحبابي أيضا عن "لقاء سيجمع الرئيس السوري مع نظيره الأمريكي"، قائلا: "سيكون هناك اتفاقية معادن بين سوريا والولايات المتحدة الأمريكية مقابل مشاركة الولايات المتحدة في البنية التحتية لسوريا إضافة إلى الجهود التركية، كما سيتناول اللقاء موضوع التطبيع وهذا ما لم يرفضه الشرع".وحول احتمال قيام ترامب بزيارة إلى تركيا، علّق ضيف "سبوتنيك": "ترامب معجب بتوازن وواقعية الرئيس التركي والعلاقات التي يحظى بها"، متوقّعا "عقد لقاء أمريكي-روسي-أوكراني، برعاية الرئيس التركي رجب طيب أردوغان".

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السعودية, ترامب, زيارة, المنطقة العربية, تقارير سبوتنيك, حصري