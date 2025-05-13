باحث في العلاقات الدولية: زيارة ترامب إلى السعودية ستغير وجه المنطقة
© AP Photo / Alex Brandonولي العهد السعودي يستقبل ترامب في الرياض
© AP Photo / Alex Brandon
تابعنا عبر
حصري
تحدث الباحث في العلاقات الدولية، محمد الحبابي، عن أهمية زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى المملكة العربية السعودية وأبرز ما سينتج عنها، مؤكدًا أن "الرياض تمثل الاقتصاد والواقعية السياسية وهي تدير مشاريع في الولايات المتحدة الأمريكية بما يوازي تريليون دولار"، مشيرًا إلى أن "الخليج الآن محطة واعدة للاقتصاد".
وقال الحبابي في حديث لإذاعة "سبوتنيك": "الأمن في المنطقة أول ما سيتناوله اللقاء بين ترامب وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، لأنه المناخ الذي يرسي الاستقرار والتنمية للمملكة وكل دول الخليج التي تسعى إلى التهدئة في المنطقة إن كان في العراق أو في اليمن، كذلك العمل على إعادة الهدوء إلى سوريا".
وإذ أكد الحبابي على "العلاقة القديمة التي تربط الولايات المتحدة بالسعودية"، قال: "المملكة أصبحت دولة وازنة في المنطقة والرئيس الأمريكي يعوّل عليها في الأمن والطاقة والاتفاقيات الدفاعية"، مضيفا: "السعودية سيكون لها برنامج نووي سلمي دون التطبيع مع إسرائيل".
ورأى أن "دول الخليج الفاعلة هي المملكة والإمارات وقطر، بالتالي سيرغب ترامب في زيارتها وإرساء عدد كبير من الاتفاقيات في مجال الأمن، الطاقة، تحلية المياه إضافة إلى الذكاء الصناعي"، لافتًا إلى أن "هذه الدول ترغب بدورها في تنشيط اقتصادها".
وعن الإعلان الكبير الذي تحدث عنه ترامب، توقّع الباحث في العلاقات الدولية أن "يكون الاعتراف بالدولة الفلسطينية ووقف إطلاق النار في غزة"، مؤكدا أن "هذه الزيارة قد تغير وجه المنطقة وتنقلها إلى المرحلة الاقتصادية".
كما تحدث الحبابي أيضا عن "لقاء سيجمع الرئيس السوري مع نظيره الأمريكي"، قائلا: "سيكون هناك اتفاقية معادن بين سوريا والولايات المتحدة الأمريكية مقابل مشاركة الولايات المتحدة في البنية التحتية لسوريا إضافة إلى الجهود التركية، كما سيتناول اللقاء موضوع التطبيع وهذا ما لم يرفضه الشرع".
وحول احتمال قيام ترامب بزيارة إلى تركيا، علّق ضيف "سبوتنيك": "ترامب معجب بتوازن وواقعية الرئيس التركي والعلاقات التي يحظى بها"، متوقّعا "عقد لقاء أمريكي-روسي-أوكراني، برعاية الرئيس التركي رجب طيب أردوغان".