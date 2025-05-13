https://sarabic.ae/20250513/ويتكوف-لا-يمكن-التوصل-إلى-اتفاق-سلام-بشأن-أوكرانيا-دون-موافقة-الرئيس-بوتين-1100461490.html

ويتكوف: لا يمكن التوصل إلى اتفاق سلام بشأن أوكرانيا دون موافقة الرئيس بوتين

ويتكوف: لا يمكن التوصل إلى اتفاق سلام بشأن أوكرانيا دون موافقة الرئيس بوتين

سبوتنيك عربي

صرح المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي ستيف ويتكوف، اليوم الثلاثاء، بأنه لا يمكن التوصل إلى اتفاق سلام بشأن أوكرانيا دون موافقة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. 13.05.2025, سبوتنيك عربي

2025-05-13T06:18+0000

2025-05-13T06:18+0000

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وقال ويتكوف إنه ناقش التسوية في أوكرانيا، ليس فقط مع موسكو وكييف، بل أيضا مع مستشاري الأمن القومي في بريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا.وأكد ويتكوف أن المواضيع الرئيسية في المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا، هي قضية المناطق التي ضمتها روسية، ومحطة زابوروجيه للطاقة النووية واستخدام كييف لنهر "دنيبر"، ووصول أوكرانيا إلى البحر الأسود، وقال: "أعتقد أن القضايا الرئيسية... هي المناطق، ومحطة زابوروجيه للطاقة النووية، وكيف سيتمكن الأوكرانيون من استخدام نهر دنيبر والوصول إلى البحر".وتتوسط إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لإنهاء الأزمة بين روسيا وأوكرانيا، وفي هذا الإطار أُجريت محادثات روسية أمريكية رفيعة المستوى في الرياض، في 18 فبراير/ شباط الماضي، حيث اتفقت موسكو وواشنطن على تهيئة الظروف لاستئناف التعاون، وإزالة القيود على عمل سفارتي البلدين.واستضافت مدينة جدة السعودية، في 11 مارس/ آذار الماضي، مباحثات بين وفدين من الولايات المتحدة وأوكرانيا، وخلال هذه المحادثات، أعربت أوكرانيا عن استعدادها لقبول مقترح أمريكي بشأن التوصل لوقف فوري ومؤقت لإطلاق النار لمدة 30 يومًا، يمكن تمديده باتفاق متبادل بين الأطراف، بشرط قبول روسيا وتنفيذها المتزامن للاتفاق.الكرملين: بوتين يؤكد خلال لقائه بويتكوف استعداد روسيا للتفاوض مع أوكرانيا دون شروط مسبقةلافروف: روسيا لا تستطيع الكشف عن تفاصيل المحادثات مع أمريكا بشأن أوكرانيا حتى اكتمالها

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