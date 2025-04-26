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Военнослужащий 1430-го гвардейского мотострелкового полка ВС РФ на Запорожском направлении специальной военной операции, Россия - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20250426/الكرملين-بوتين-يؤكد-خلال-لقائه-بويتكوف-استعداد-روسيا-للتفاوض-مع-أوكرانيا-دون-شروط-مسبقة-1099916136.html
الكرملين: بوتين يؤكد خلال لقائه بويتكوف استعداد روسيا للتفاوض مع أوكرانيا دون شروط مسبقة
الكرملين: بوتين يؤكد خلال لقائه بويتكوف استعداد روسيا للتفاوض مع أوكرانيا دون شروط مسبقة
سبوتنيك عربي
أفاد المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، اليوم السبت، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أكد خلال لقائه المبعوث الأمريكي ستيفين ويتكوف، استعداد روسيا للتفاوض مع... 26.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-26T13:48+0000
2025-04-26T14:05+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
الولايات المتحدة الأمريكية
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وقال بيسكوف خلال مؤتمر صحفي: "خلال المباحثات أمس مع ويتكوف مبعوث [الرئيس الأمريكي دونالد] ترامب، أكد فلاديمير بوتين استعداد الجانب الروسي لاستئناف عملية التفاوض مع أوكرانيا دون أي شروط مسبقة".وذكر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم أمس الجمعة، أن مبعوثه الخاص ستيف ويتكوف، الذي زار روسيا اليوم والتقى بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين، عقد "اجتماعا جيدا".ونقلت وسائل إعلام بريطانية، عن ترامب، قوله: "ويتكوف أجرى اجتماعا جيدا".وأكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، يوم أمس الجمعة، أن ستيف ويتكوف، المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي، نقل رسالة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، واستلم من الرئيس بوتين، رسالة إلى ترامب.وأشار بيسكوف إلى أن روسيا يجب أن تكون دائما على أهبة الاستعداد رغم محادثات السلام بشأن أوكرانيا، وذلك نظرًا لطبيعة النظام الأوكراني.
https://sarabic.ae/20250426/وجها-لوجه-إعلام-يكشف-تفاصيل-لقاء-ترامب-وزيلينسكي-في-الفاتيكان-1099912784.html
الولايات المتحدة الأمريكية
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روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية
روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية

الكرملين: بوتين يؤكد خلال لقائه بويتكوف استعداد روسيا للتفاوض مع أوكرانيا دون شروط مسبقة

13:48 GMT 26.04.2025 (تم التحديث: 14:05 GMT 26.04.2025)
بوتين يستقبل المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي دونالد ترامب في الكرملين
بوتين يستقبل المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي دونالد ترامب في الكرملين - سبوتنيك عربي, 1920, 26.04.2025
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أفاد المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، اليوم السبت، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أكد خلال لقائه المبعوث الأمريكي ستيفين ويتكوف، استعداد روسيا للتفاوض مع أوكرانيا من دون شروط مسبقة.
وقال بيسكوف خلال مؤتمر صحفي: "خلال المباحثات أمس مع ويتكوف مبعوث [الرئيس الأمريكي دونالد] ترامب، أكد فلاديمير بوتين استعداد الجانب الروسي لاستئناف عملية التفاوض مع أوكرانيا دون أي شروط مسبقة".

وأضاف بيسكوف: "لقد تحدث بوتين عن ذلك عدة مرات من قبل".

وذكر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم أمس الجمعة، أن مبعوثه الخاص ستيف ويتكوف، الذي زار روسيا اليوم والتقى بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين، عقد "اجتماعا جيدا".
ترامب يلتقي زيلينسكي قبل وقت قصير من حضور جنازة البابا فرانسيس في الفاتيكان - سبوتنيك عربي, 1920, 26.04.2025
وجها لوجه... إعلام يكشف تفاصيل لقاء ترامب وزيلينسكي في الفاتيكان
12:09 GMT
ونقلت وسائل إعلام بريطانية، عن ترامب، قوله: "ويتكوف أجرى اجتماعا جيدا".
واجتمع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وويتكوف، في الكرملين، يوم أمس الجمعة، واستمر اللقاء قرابة 3 ساعات. وكان آخر لقاء بين الرئيس بوتين وويتكوف، في سانت بطرسبورغ في 11 أبريل/ نيسان الجاري.
وأكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، يوم أمس الجمعة، أن ستيف ويتكوف، المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي، نقل رسالة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، واستلم من الرئيس بوتين، رسالة إلى ترامب.
وأشار بيسكوف إلى أن روسيا يجب أن تكون دائما على أهبة الاستعداد رغم محادثات السلام بشأن أوكرانيا، وذلك نظرًا لطبيعة النظام الأوكراني.
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