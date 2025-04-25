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موسكو: اجتماع بوتين وويتكوف كان بناء ومفيدا واستمر لنحو 3 ساعات
موسكو: اجتماع بوتين وويتكوف كان بناء ومفيدا واستمر لنحو 3 ساعات
سبوتنيك عربي
أعلن مساعد الرئيس الروسي يوري أوشاكوف، اليوم الجمعة، أن الاجتماع بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وستيف ويتكوف، المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي، في العاصمة... 25.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-25T15:05+0000
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وأوضح أوشاكوف أن "الاجتماع بين بوتين وويتكوف، استمر 3 ساعات وكان بناء ومفيدا"، وقال للصحفيين: "هذه المحادثة (بين بوتين وويتكوف) سمحت لنا بتقريب مواقف روسيا والولايات المتحدة، بشكل أكبر، ليس فقط بشأن أوكرانيا، ولكن أيضًا بشأن عدد من القضايا الدولية الأخرى".وأشار أوشاكوف إلى أن الاجتماع بين الرئيس بوتين وويتكوف، عُقد في الذكرى 80 للاجتماع على نهر "إلبه"، وهذا أمر له رمزية خاصة.وعُقد اللقاء بين بوتين وويتكوف في الكرملين، اليوم الجمعة، ومن الجانب الروسي شارك أيضا مساعد الرئيس الروسي يوري أوشاكوف، ورئيس صندوق الاستثمار المباشر الروسي كيريل دميترييف.مبعوث ترامب يتجول في شوارع موسكو قبل لقائه مع بوتين... فيديوترامب: القرم ستبقى جزءا من روسيا في إطار اتفاق السلام
https://sarabic.ae/20250425/ترامب-المفاوضون-بشأن-أوكرانيا-قريبون-جدا-من-التوصل-إلى-اتفاق--1099895895.html
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موسكو: اجتماع بوتين وويتكوف كان بناء ومفيدا واستمر لنحو 3 ساعات

15:05 GMT 25.04.2025 (تم التحديث: 15:34 GMT 25.04.2025)
بوتين يستقبل المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي دونالد ترامب في الكرملين
بوتين يستقبل المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي دونالد ترامب في الكرملين - سبوتنيك عربي, 1920, 25.04.2025
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أعلن مساعد الرئيس الروسي يوري أوشاكوف، اليوم الجمعة، أن الاجتماع بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وستيف ويتكوف، المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي، في العاصمة الروسية موسكو، كان بناءً ومفيدًا واستمر لنحو 3 ساعات.
وأوضح أوشاكوف أن "الاجتماع بين بوتين وويتكوف، استمر 3 ساعات وكان بناء ومفيدا"، وقال للصحفيين: "هذه المحادثة (بين بوتين وويتكوف) سمحت لنا بتقريب مواقف روسيا والولايات المتحدة، بشكل أكبر، ليس فقط بشأن أوكرانيا، ولكن أيضًا بشأن عدد من القضايا الدولية الأخرى".
وبحسب أوشاكوف، في الاجتماع بين الرئيس بوتين وويتكوف، تمت مناقشة إمكانية استئناف المفاوضات المباشرة بين روسيا وأوكرانيا.
الرئيس دونالد ترامب، والرئيس الروسي فلاديمير بوتين - سبوتنيك عربي, 1920, 25.04.2025
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ترامب: المفاوضون بشأن أوكرانيا "قريبون جدا" من التوصل إلى اتفاق
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وأشار أوشاكوف إلى أن الاجتماع بين الرئيس بوتين وويتكوف، عُقد في الذكرى 80 للاجتماع على نهر "إلبه"، وهذا أمر له رمزية خاصة.

وقال مساعد الرئيس الروسي: "بالمناسبة، من المهم أن يعقد اجتماع اليوم في الذكرى الثمانين للقاء التاريخي بين القوات السوفيتية والأمريكية على نهر "إلبه". هذا الاجتماع، كما يعلم الجميع، يرمز إلى التحالف العسكري بين بلدينا في الحرب ضد النازية".

وعُقد اللقاء بين بوتين وويتكوف في الكرملين، اليوم الجمعة، ومن الجانب الروسي شارك أيضا مساعد الرئيس الروسي يوري أوشاكوف، ورئيس صندوق الاستثمار المباشر الروسي كيريل دميترييف.
مبعوث ترامب يتجول في شوارع موسكو قبل لقائه مع بوتين... فيديو
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