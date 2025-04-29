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أمريكا: واشنطن لا تطبع العلاقات الدبلوماسية مع سوريا حاليا
أمريكا: واشنطن لا تطبع العلاقات الدبلوماسية مع سوريا حاليا
سبوتنيك عربي
أفادت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية، تامي بروس، بأن الولايات المتحدة الأمريكية لا تطبع العلاقات الدبلوماسية مع سوريا في الوقت الحالي. 29.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-29T19:25+0000
2025-04-29T19:41+0000
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وقالت بروس خلال مؤتمر صحفي: "يمكننا تأكيد أن هناك بعض الممثلين عن السلطات الانتقالية السورية في نيويورك لحضور اجتماعات للأمم المتحدة، ولكننا نواصل تقييم سياستنا تجاه سوريا بحذر، وسنحكم على السلطات المؤقتة من خلال أفعالها". وأوضحت بروس أنه ليست هناك حاليًا اجتماعات مجدولة بين دبلوماسيين أمريكيين وسوريين.وفي وقت سابق، كشف رئيس لجنة الشؤون الخارجية في الكونغرس الأمريكي ورئيس لجنة القوات المسلحة الأمريكية كوري ميلز، عن تفاصيل زيارته إلى دمشق ولقائه بالرئيس السوري للمرحلة الانتقالية أحمد الشرع.ونقلت وكالة "بلومبيرغ" عن ميلز، أنه يخطط لإطلاع الرئيس الأمريكي دوتالد ترامب، ومستشار الأمن القومي مايك والتز، على نتائج زيارته عند عودته إلى الولايات المتحدة، كما سينقل رسالة من الشرع إلى ترامب.ووفقا لـ"بلومبيرغ"، فإن زيارة ميلز لدمشق أكدت أيضا أنه يتعين على سوريا تقديم ضمانات أمنية لإسرائيل، التي لا تثق بالشرع وتعارض رفع العقوبات الأمريكية.
https://sarabic.ae/20250429/تصويت-برأيك-ما-السبب-الرئيسي-وراء-اشتباكات-جرمانا-وصحنايا-الأخيرة-في-ريف-دمشق؟-1099995628.html
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الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار سوريا اليوم, العالم العربي
الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار سوريا اليوم, العالم العربي

أمريكا: واشنطن لا تطبع العلاقات الدبلوماسية مع سوريا حاليا

19:25 GMT 29.04.2025 (تم التحديث: 19:41 GMT 29.04.2025)
© AP Photo / Luis M. Alvarezوزارة الخارجية الأمريكية في واشنطن
وزارة الخارجية الأمريكية في واشنطن - سبوتنيك عربي, 1920, 29.04.2025
© AP Photo / Luis M. Alvarez
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أفادت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية، تامي بروس، بأن الولايات المتحدة الأمريكية لا تطبع العلاقات الدبلوماسية مع سوريا في الوقت الحالي.
وقالت بروس خلال مؤتمر صحفي: "يمكننا تأكيد أن هناك بعض الممثلين عن السلطات الانتقالية السورية في نيويورك لحضور اجتماعات للأمم المتحدة، ولكننا نواصل تقييم سياستنا تجاه سوريا بحذر، وسنحكم على السلطات المؤقتة من خلال أفعالها".

وتابعت: "نحن لا نطبع العلاقات الدبلوماسية مع سوريا في الوقت الحالي".

مقاتلون دروز في شوارع مدينة جرمانا، في ضواحي العاصمة دمشق، سوريا. - سبوتنيك عربي, 1920, 29.04.2025
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09:35 GMT
وأوضحت بروس أنه ليست هناك حاليًا اجتماعات مجدولة بين دبلوماسيين أمريكيين وسوريين.
وفي وقت سابق، كشف رئيس لجنة الشؤون الخارجية في الكونغرس الأمريكي ورئيس لجنة القوات المسلحة الأمريكية كوري ميلز، عن تفاصيل زيارته إلى دمشق ولقائه بالرئيس السوري للمرحلة الانتقالية أحمد الشرع.

وأجرى ميلز محادثات مع الرئيس السوري أحمد الشرع، الأسبوع الماضي، حول العقوبات الاقتصادية والسلام بين سوريا وإسرائيل، معربا عن تفاؤله "الحذر" بعد لقائه مع الرئيس السوري، قائلا: "أنا متفائل بحذر وأسعى للحفاظ على حوار مفتوح مع الشرع".

ونقلت وكالة "بلومبيرغ" عن ميلز، أنه يخطط لإطلاع الرئيس الأمريكي دوتالد ترامب، ومستشار الأمن القومي مايك والتز، على نتائج زيارته عند عودته إلى الولايات المتحدة، كما سينقل رسالة من الشرع إلى ترامب.
ووفقا لـ"بلومبيرغ"، فإن زيارة ميلز لدمشق أكدت أيضا أنه يتعين على سوريا تقديم ضمانات أمنية لإسرائيل، التي لا تثق بالشرع وتعارض رفع العقوبات الأمريكية.
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