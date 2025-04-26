https://sarabic.ae/20250426/ردا-على-الشروط-الثمانية-إعلام-يكشف-تفاصيل-رسالة-دمشق-لواشنطن-1099907325.html

ردا على "الشروط الثمانية"... إعلام يكشف تفاصيل رسالة دمشق لواشنطن

ردا على "الشروط الثمانية"... إعلام يكشف تفاصيل رسالة دمشق لواشنطن

سبوتنيك عربي

ردت الحكومة السورية الانتقالية، اليوم السبت، على "قائمة الشروط الأمريكية لرفع جزئي محتمل للعقوبات على البلاد". 26.04.2025, سبوتنيك عربي

2025-04-26T07:18+0000

2025-04-26T07:18+0000

2025-04-26T07:18+0000

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وكشفت وسائل إعلامية غربية، عن الرسالة المكوّنة من 4 صفحات والتي وجهتها دمشق إلى الإدارة الأمريكية، أنها "استجابت لمعظم الشروط، مع السعي لوضع تفاهمات متبادلة بشأن بعض القضايا العالقة".ووفقا للرسالة، تم تشكيل لجنة لمراقبة أنشطة الفصائل الفلسطينية، مؤكدة أن "الحكومة الجديدة لن تتسامح مع أي تهديدات للمصالح الأمريكية أو الغربية في سوريا".وأعربت دمشق، في الرسالة، عن أملها أن تؤدي الإجراءات إلى اجتماع يبحث كل نقطة بالتفصيل، مشيرة إلى أن "هناك تواصلا مستمرا بين دمشق وواشنطن بشأن مكافحة تنظيم "داعش" الإرهابي (تنظيم محظور في روسيا ودول عدة) وسوريا تميل لتوسيع هذا التعاون".وأضافت الرسالة أنه تم "بحث مسألة المقاتلين الأجانب مع المبعوث الأمريكي السابق، لكن الأمر يتطلب مشاورات أوسع"، مؤكدة أنه "لن يسمح للفصائل المسلحة الخارجة عن سيطرة الدولة بالعمل".وتابعت: "تم تعليق إصدار الرتب العسكرية"، مؤكدة أن سوريا "لن تشكل تهديدا لأي طرف بما في ذلك إسرائيل، وتسعى لتفاهمات متبادلة بشأن القضايا العالقة".وكشف رئيس لجنة الشؤون الخارجية في الكونغرس الأمريكي ورئيس لجنة القوات المسلحة الأمريكية كوري ميلز، عن تفاصيل زيارته إلى دمشق ولقائه بالرئيس السوري للمرحلة الانتقالية أحمد الشرع.وأجرى ميلز محادثات مع الرئيس السوري أحمد الشرع، الأسبوع الماضي، حول العقوبات الاقتصادية والسلام بين سوريا وإسرائيل، معربا عن تفاؤله "الحذر" بعد لقائه مع الرئيس السوري، قائلا: "أنا متفائل بحذر وأسعى للحفاظ على حوار مفتوح مع الشرع".ووفقا لـ"بلومبيرغ"، فإن زيارة ميلز لدمشق أكدت أيضا أنه يتعين على سوريا تقديم ضمانات أمنية لإسرائيل، التي لا تثق بالشرع وتعارض رفع العقوبات الأمريكية.وأضاف ميلز: "كانت ألمانيا واليابان في وقت ما أعداء لأمريكا، لكن علينا تجاوز ذلك إذا كنا نسعى إلى تحقيق الاستقرار مع سوريا".وأوضح ميلز أنه ناقش مع الشرع الشروط التي تتوقع إدارة ترامب تحقيقها من أجل رفع العقوبات الصارمة، والتي يسعى الرئيس السوري لتحقيقها لإنعاش الاقتصاد المنهار وجذب الاستثمارات الأجنبية.وأشار ميلز إلى أن من بين الشروط الأمريكية ضرورة تدمير أي أسلحة كيميائية متبقية من عهد الرئيس السابق بشار الأسد، بالإضافة إلى التزام سوريا بالتنسيق مع حلفاء الولايات المتحدة في جهود مكافحة الإرهاب، وفق ما نقل موقع صحيفة "ذا هيل".وتأتي زيارة ميلز بعد أيام فقط من إعلان الولايات المتحدة عن سحب مئات الجنود من سوريا، حيث أوضح البنتاغون أن هذه الخطوة تأتي في إطار "إعادة تمركز" تعكس تغيّر الأوضاع الأمنية في البلاد.

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