https://sarabic.ae/20250226/لافروف-روسيا-تسعى-إلى-رفع-العقوبات-عن-سوريا-دون-أي-شروط-1098190998.html

لافروف: روسيا تسعى إلى رفع العقوبات عن سوريا دون أي شروط

لافروف: روسيا تسعى إلى رفع العقوبات عن سوريا دون أي شروط

سبوتنيك عربي

أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الأربعاء، في تصريحات أدلى بها عقب اجتماعه مع أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، في العاصمة القطرية الدوحة، أن بلاده... 26.02.2025, سبوتنيك عربي

2025-02-26T10:55+0000

2025-02-26T10:55+0000

2025-02-26T11:37+0000

روسيا

أخبار سوريا اليوم

العالم العربي

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/02/18/1098114803_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_beff1acbe1af2cb962de64f8b6fc2112.jpg

وقال لافروف خلال مؤتمر صحفي عقده بعد انتهاء المحادثات في الدوحة: "دعونا (الجانب الروسي) في الأمم المتحدة إلى رفع كل العقوبات (ضد سوريا) على الفور".وتابع: "هذه العقوبات لم تضر ببشار الأسد وحكومته بل أضرت بالشعب السوري، وسنطرح هذه المسألة وسنسعى إلى رفع هذه العقوبات الأحادية الجانب دون أي شروط".وأضاف: "من أجل تنظيم هذه العمليات وتوجيهها بطريقة ما في اتجاه واحد، عقدت السلطات السورية أخيرا مؤتمر الحوار الوطني السوري الشامل، بحضور جميع القوى السياسية والعرقية والطائفية في سوريا".وفي السياق ذاته، أشار لافروف إلى أن القيادة السورية مهتمة بتعزيز التطبيع في البلاد دون أي تدخل جيوسياسي.ولفت إلى أن سوريا لم تعد ترغب في أن تكون أرضاً تُحل فيها المشاكل الجيوسياسية للاعبين الخارجيين.ووصل وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، يوم أمس الثلاثاء، إلى العاصمة القطرية الدوحة في زيارة عمل.وأعلنت وزارة الخارجية الروسية، في بيان على قناتها في "تلغرام": "استقبل أمير دولة قطر، تميم بن حمد آل ثاني، (وزير الخارجية) سيرغي لافروف".لافروف يعقد مؤتمرا صحفيا في الدوحة عقب لقائه مع أمير قطر... فيديوالبيان الختامي لمؤتمر الحوار الوطني السوري

https://sarabic.ae/20250226/لافروف-يكشف-عن-هدف-لقاء-روسي-أمريكي-يعقد-غدا-في-إسطنبول-1098191220.html

https://sarabic.ae/20250225/لافروف-يعقد-مؤتمرا-صحفيا-مع-نظيره-الإيراني-في-طهران-فيديو--1098156286.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

لافروف يعقد مؤتمرا صحفيا في الدوحة سبوتنيك عربي لافروف يعقد مؤتمرا صحفيا في الدوحة 2025-02-26T10:55+0000 true PT32M19S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

روسيا, أخبار سوريا اليوم, العالم العربي