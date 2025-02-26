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لافروف: روسيا تسعى إلى رفع العقوبات عن سوريا دون أي شروط
لافروف: روسيا تسعى إلى رفع العقوبات عن سوريا دون أي شروط
سبوتنيك عربي
أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الأربعاء، في تصريحات أدلى بها عقب اجتماعه مع أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، في العاصمة القطرية الدوحة، أن بلاده... 26.02.2025, سبوتنيك عربي
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وقال لافروف خلال مؤتمر صحفي عقده بعد انتهاء المحادثات في الدوحة: "دعونا (الجانب الروسي) في الأمم المتحدة إلى رفع كل العقوبات (ضد سوريا) على الفور".وتابع: "هذه العقوبات لم تضر ببشار الأسد وحكومته بل أضرت بالشعب السوري، وسنطرح هذه المسألة وسنسعى إلى رفع هذه العقوبات الأحادية الجانب دون أي شروط".وأضاف: "من أجل تنظيم هذه العمليات وتوجيهها بطريقة ما في اتجاه واحد، عقدت السلطات السورية أخيرا مؤتمر الحوار الوطني السوري الشامل، بحضور جميع القوى السياسية والعرقية والطائفية في سوريا".وفي السياق ذاته، أشار لافروف إلى أن القيادة السورية مهتمة بتعزيز التطبيع في البلاد دون أي تدخل جيوسياسي.ولفت إلى أن سوريا لم تعد ترغب في أن تكون أرضاً تُحل فيها المشاكل الجيوسياسية للاعبين الخارجيين.ووصل وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، يوم أمس الثلاثاء، إلى العاصمة القطرية الدوحة في زيارة عمل.وأعلنت وزارة الخارجية الروسية، في بيان على قناتها في "تلغرام": "استقبل أمير دولة قطر، تميم بن حمد آل ثاني، (وزير الخارجية) سيرغي لافروف".لافروف يعقد مؤتمرا صحفيا في الدوحة عقب لقائه مع أمير قطر... فيديوالبيان الختامي لمؤتمر الحوار الوطني السوري
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لافروف يعقد مؤتمرا صحفيا في الدوحة
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روسيا, أخبار سوريا اليوم, العالم العربي
لافروف: روسيا تسعى إلى رفع العقوبات عن سوريا دون أي شروط
10:55 GMT 26.02.2025 (تم التحديث: 11:37 GMT 26.02.2025)
أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الأربعاء، في تصريحات أدلى بها عقب اجتماعه مع أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، في العاصمة القطرية الدوحة، أن بلاده ستسعى إلى رفع العقوبات عن سوريا دون أي شروط.
وقال لافروف خلال مؤتمر صحفي عقده بعد انتهاء المحادثات في الدوحة: "دعونا (الجانب الروسي) في الأمم المتحدة إلى رفع كل العقوبات (ضد سوريا) على الفور".
وتابع: "هذه العقوبات لم تضر ببشار الأسد وحكومته بل أضرت بالشعب السوري، وسنطرح هذه المسألة وسنسعى إلى رفع هذه العقوبات الأحادية الجانب دون أي شروط".
وبيّن لافروف أن موسكو مهتمة بضمان ألا تؤدي العملية التي بدأت في سوريا بعد تغيير السلطة إلى صراع أهلي وألا تخرج عن السيطرة، لافتا إلى أن بعض أجزاء سوريا تظهر رغبة في فصل نفسها عن السلطات المركزية في البلاد.
وأضاف: "من أجل تنظيم هذه العمليات وتوجيهها بطريقة ما في اتجاه واحد، عقدت السلطات السورية أخيرا مؤتمر الحوار الوطني السوري الشامل، بحضور جميع القوى السياسية والعرقية والطائفية في سوريا".
وفي السياق ذاته، أشار لافروف إلى أن القيادة السورية مهتمة بتعزيز التطبيع في البلاد دون أي تدخل جيوسياسي.
وقال: "نعلم أن القيادة السورية، وهذا ما أكده لنا الجانب القطري مهتمة بضمان تقديم المساعدة للإصلاحات، والمساعدة في عمليات تطبيع الوضع داخل البلاد بشكل متساوٍ ومتوازن، بحيث لا يحاول أحد إخضاع هذه العمليات لأهدافه الجيوسياسية".
ولفت إلى أن سوريا لم تعد ترغب في أن تكون أرضاً تُحل فيها المشاكل الجيوسياسية للاعبين الخارجيين.
ووصل وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، يوم أمس الثلاثاء، إلى العاصمة القطرية الدوحة في زيارة عمل.
والتقى وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، اليوم الأربعاء، بأمير قطر، تميم بن حمد آل ثاني، في العاصمة القطرية الدوحة.
وأعلنت وزارة الخارجية الروسية، في بيان على قناتها في "تلغرام": "استقبل أمير دولة قطر، تميم بن حمد آل ثاني، (وزير الخارجية) سيرغي لافروف".