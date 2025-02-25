https://sarabic.ae/20250225/البيان-الختامي-لمؤتمر-الحوار-الوطني-السوري-1098171137.html

البيان الختامي لمؤتمر الحوار الوطني السوري

البيان الختامي لمؤتمر الحوار الوطني السوري

سبوتنيك عربي

اختتم مؤتمر الحوار الوطني السوري، اليوم الثلاثاء، أعماله بإصدار بيان ختامي أكد على مجموعة من المبادئ والتوجهات الأساسية التي تمثل خارطة طريق للمرحلة المقبلة. 25.02.2025, سبوتنيك عربي

2025-02-25T16:18+0000

2025-02-25T16:18+0000

2025-02-25T16:23+0000

أخبار سوريا اليوم

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وأدان البيان الختامي التوغل الإسرائيلي في الأراضي السورية، مطالبا بانسحاب فوري غير مشروط.وفي سياق تعزيز الأمن والاستقرار، شدد المؤتمر على ضرورة حصر السلاح بيد الدولة وبناء جيش وطني قوي يحمي سيادة البلاد، إلى جانب التأكيد على إجراءات العزل السياسي وفق معايير عادلة. كما تم التأكيد على رفض العنف والتمييز، وترسيخ مبدأ التعايش السلمي بين جميع مكونات المجتمع السوري، مع نبذ كافة أشكال العنف والانتقام.وفي الجانب الاقتصادي والتنموي، طالب المؤتمر برفع العقوبات الدولية المفروضة على سوريا، نظرًا لتأثيرها المباشر على معيشة المواطنين، إلى جانب الدعوة لإصلاح المؤسسات العامة وإعادة هيكلتها، وإطلاق عملية التحول الرقمي في مختلف القطاعات. كما تم التأكيد على ضرورة تطوير النظام التعليمي، وإصلاح المناهج، ووضع خطط لسد الفجوات التعليمية.وشدد البيان على أهمية إشراك مؤسسات المجتمع المدني في دعم المجتمع، وتفعيل دور الجمعيات الأهلية، لضمان مشاركة أوسع في عملية التنمية وإعادة الإعمار.

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أخبار سوريا اليوم