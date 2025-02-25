البيان الختامي لمؤتمر الحوار الوطني السوري
16:18 GMT 25.02.2025 (تم التحديث: 16:23 GMT 25.02.2025)
© AP Photo / Ghaith Alsayedسوريون يرفعون علم ضخم لسوريا خلال مظاهرة احتفالية بعد صلاة الجمعة الأولى منذ الإطاحة ببشار الأسد، في الساحة المركزية في دمشق، سوريا، 13 ديسمبر/كانون الأول 2024
© AP Photo / Ghaith Alsayed
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اختتم مؤتمر الحوار الوطني السوري، اليوم الثلاثاء، أعماله بإصدار بيان ختامي أكد على مجموعة من المبادئ والتوجهات الأساسية التي تمثل خارطة طريق للمرحلة المقبلة.
وأدان البيان الختامي التوغل الإسرائيلي في الأراضي السورية، مطالبا بانسحاب فوري غير مشروط.
كما أكد المشاركون على أهمية الحفاظ على وحدة الجمهورية العربية السورية وسيادتها الكاملة على أراضيها، ورفض أي شكل من أشكال التقسيم أو التجزئة.
وفي سياق تعزيز الأمن والاستقرار، شدد المؤتمر على ضرورة حصر السلاح بيد الدولة وبناء جيش وطني قوي يحمي سيادة البلاد، إلى جانب التأكيد على إجراءات العزل السياسي وفق معايير عادلة. كما تم التأكيد على رفض العنف والتمييز، وترسيخ مبدأ التعايش السلمي بين جميع مكونات المجتمع السوري، مع نبذ كافة أشكال العنف والانتقام.
وضمن رؤية شاملة للمستقبل، دعا البيان إلى احترام حقوق الإنسان، وتعزيز دور المرأة في مختلف المجالات، وحماية حقوق الطفل، وتفعيل دور الشباب في بناء سوريا الجديدة. كما تم التأكيد على ضمان حرية الرأي والتعبير، وتعزيز ثقافة الحوار كقيمة أساسية في المجتمع.
وفي الجانب الاقتصادي والتنموي، طالب المؤتمر برفع العقوبات الدولية المفروضة على سوريا، نظرًا لتأثيرها المباشر على معيشة المواطنين، إلى جانب الدعوة لإصلاح المؤسسات العامة وإعادة هيكلتها، وإطلاق عملية التحول الرقمي في مختلف القطاعات. كما تم التأكيد على ضرورة تطوير النظام التعليمي، وإصلاح المناهج، ووضع خطط لسد الفجوات التعليمية.
وشدد البيان على أهمية إشراك مؤسسات المجتمع المدني في دعم المجتمع، وتفعيل دور الجمعيات الأهلية، لضمان مشاركة أوسع في عملية التنمية وإعادة الإعمار.
واعتبر المشاركون أن هذا البيان يمثل عهدا وميثاقا وطنيا، تلتزم به جميع القوى الفاعلة، ويشكل خطوة أساسية نحو بناء مستقبل مستقر لسوريا، يستند إلى مبادئ العدالة، والحرية، والوحدة الوطنية.