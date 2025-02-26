لافروف يكشف عن لقاء روسي أمريكي يعقد غدا في إسطنبول

عربي
الجيش الروسي يحرر بلدتي أورلوفكا وبوغريبكي في مقاطعة كورسك
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
09:16 GMT
8 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
09:23 GMT
7 د
مساحة حرة
المحافظون يعودون لحكم ألمانيا
09:31 GMT
29 د
من الملعب
ديربي مدريد في دوري الأبطال وموسم للنسيان لمانشستر سيتي
10:03 GMT
27 د
شؤون عسكرية
خبير: أوروبا تشعر بخيبة أمل كبيرة من استبعادها عن اقتسام مغانم أوكرانيا
10:30 GMT
30 د
لقاء سبوتنيك
مخاطر كبيرة تهدد مشروع قيام الدولة الفلسطينية
11:03 GMT
57 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
12:29 GMT
31 د
لقاء سبوتنيك
انشقاق قائد "الدعم السريع" في ولاية الجزيرة وانعكاساته على مسار الحرب في السودان
13:03 GMT
57 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير: الولايات المتحدة أدركت أنها خسرت جراء الصراع في أوكرانيا
17:03 GMT
59 د
ملفات ساخنة
ضغوط إسرائيلية وأمريكية لتمديد المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة
18:03 GMT
29 د
مساحة حرة
ماذا بعد اعتماد مجلس الأمن القرار الأمريكي الذي يدعو لنهاية الأزمة الأوكرانية
18:33 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
117 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
21:00 GMT
32 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
من الملعب
ديربي مدريد في دوري الأبطال وموسم للنسيان لمانشستر سيتي
09:18 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
تغير المناخ والهجرات الجماعية وعالم أحياء الكيمياء وقتلته الثورة
09:46 GMT
9 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
10:29 GMT
32 د
عرب بوينت بودكاست
شاطر روسيا أخلاقها واحصل على إقامتها
11:03 GMT
28 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
11:32 GMT
13 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
11:45 GMT
15 د
ملفات ساخنة
ضغوط إسرائيلية وأمريكية لتمديد المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
ضيعة ضايعة الرقم الصعب في الكوميديا
12:33 GMT
24 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:03 GMT
1 د
مساحة حرة
ماذا بعد اعتماد مجلس الأمن القرار الأمريكي الذي يدعو لنهاية الأزمة الأوكرانية
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
13:53 GMT
7 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250226/لافروف-يكشف-عن-هدف-لقاء-روسي-أمريكي-يعقد-غدا-في-إسطنبول-1098191220.html
لافروف يكشف عن لقاء روسي أمريكي يعقد غدا في إسطنبول
لافروف يكشف عن لقاء روسي أمريكي يعقد غدا في إسطنبول
سبوتنيك عربي
أعلن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، اليوم الأربعاء، أن هناك لقاء روسيا أمريكيا يعقد غدا في مدينة إسطنبول التركية، كاشفا عن هدف اللقاء. 26.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-26T11:00+0000
2025-02-26T11:18+0000
روسيا
الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار تركيا اليوم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/02/13/1097952281_0:114:3072:1841_1920x0_80_0_0_bb5c8938885430ca18d208061363d1a0.jpg
وقال لافروف للصحفيين: "أعلنا أن دبلوماسيينا رفيعي المستوى وخبرائنا سيجتمعون ويدرسون المشاكل النظامية التي تراكمت نتيجة للأنشطة غير القانونية للإدارة السابقة والتي خلقت عقبات مصطنعة أمام أنشطة السفارة الروسية، وهو بالطبع ما قمنا به بالمثل وخلقنا أيضا ظروفا غير مريحة لعمل السفارة الأمريكية في موسكو، وسيعقد مثل هذا اللقاء غدا في إسطنبول".وأوضح لافروف أن مسألة مصير الأصول الروسية المجمدة في الغرب ستبقى على جدول أعمال المفاوضات بشأن أوكرانيا، مشيرا إلى أن الإجراءات المحتملة ضد الأصول الروسية المجمدة لن تظل دون رد من موسكو.وشدد على أن الإجراءات المحتملة ضد الأصول الروسية المجمدة لن تبقى دون رد من الجانب الروسي.وجرت محادثات روسية - أمريكية رفيعة المستوى في العاصمة السعودية الرياض، يوم الثلاثاء الماضي. وكما أعلن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، فقد اتفق الطرفان على تهيئة الظروف لاستئناف التعاون بالكامل بين روسيا الاتحادية والولايات المتحدة وتوسيعه إلى مجالات جديدة ذات اهتمام مشترك.والتقى وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، اليوم الأربعاء، بأمير قطر، تميم بن حمد آل ثاني، في العاصمة القطرية الدوحة.وأعلنت وزارة الخارجية الروسية، في بيان على قناتها في "تلغرام": "استقبل أمير دولة قطر، تميم بن حمد آل ثاني، (وزير الخارجية) سيرغي لافروف".
https://sarabic.ae/20250226/لافروف-يعقد-مؤتمرا-صحفيا-في-الدوحة-عقب-لقائه-مع-الأمير-القطري-فيديو-1098189030.html
https://sarabic.ae/20250225/أمريكا-واشنطن-ترغب-في-مناقشة-موضوع-الأصول-الروسية-المجمدة-مع-موسكو-1098174913.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/02/13/1097952281_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_aaa33764b18550ad67cf399b06f54c40.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار تركيا اليوم
روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار تركيا اليوم

لافروف يكشف عن لقاء روسي أمريكي يعقد غدا في إسطنبول

11:00 GMT 26.02.2025 (تم التحديث: 11:18 GMT 26.02.2025)
© Sputnik . Vladimir Fedorenko / الانتقال إلى بنك الصورلافروف خلال كلمة في مجلس الدوما
لافروف خلال كلمة في مجلس الدوما - سبوتنيك عربي, 1920, 26.02.2025
© Sputnik . Vladimir Fedorenko
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
أعلن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، اليوم الأربعاء، أن هناك لقاء روسيا أمريكيا يعقد غدا في مدينة إسطنبول التركية، كاشفا عن هدف اللقاء.
وقال لافروف للصحفيين: "أعلنا أن دبلوماسيينا رفيعي المستوى وخبرائنا سيجتمعون ويدرسون المشاكل النظامية التي تراكمت نتيجة للأنشطة غير القانونية للإدارة السابقة والتي خلقت عقبات مصطنعة أمام أنشطة السفارة الروسية، وهو بالطبع ما قمنا به بالمثل وخلقنا أيضا ظروفا غير مريحة لعمل السفارة الأمريكية في موسكو، وسيعقد مثل هذا اللقاء غدا في إسطنبول".

وأعرب عن اعتقاده أن نتائج اللقاء ستظهر مدى السرعة والفعالية التي يمكننا التحرك بها.

لافروف يعقد مؤتمرا صحفيا في الدوحة - سبوتنيك عربي, 1920, 26.02.2025
لافروف يعقد مؤتمرا صحفيا في الدوحة عقب لقائه مع أمير قطر... فيديو
10:17 GMT
وأوضح لافروف أن مسألة مصير الأصول الروسية المجمدة في الغرب ستبقى على جدول أعمال المفاوضات بشأن أوكرانيا، مشيرا إلى أن الإجراءات المحتملة ضد الأصول الروسية المجمدة لن تظل دون رد من موسكو.

وقال لافروف:"فيما يتعلق بأصولنا التي سرقها الأوروبيون في المقام الأول، لا، لم تكن هناك محادثات محددة حول هذا الأمر، لكن ليس لدي شك في أن هذا الموضوع سيبقى على جدول الأعمال كجزء من التسوية".

وشدد على أن الإجراءات المحتملة ضد الأصول الروسية المجمدة لن تبقى دون رد من الجانب الروسي.
مجلس الشيوخ الأمريكي يقر بالإجماع تعيين ماركو روبيو وزيرا للخارجية - سبوتنيك عربي, 1920, 25.02.2025
أمريكا: واشنطن ترغب في مناقشة موضوع الأصول الروسية المجمدة مع موسكو
أمس, 18:42 GMT
وجرت محادثات روسية - أمريكية رفيعة المستوى في العاصمة السعودية الرياض، يوم الثلاثاء الماضي. وكما أعلن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، فقد اتفق الطرفان على تهيئة الظروف لاستئناف التعاون بالكامل بين روسيا الاتحادية والولايات المتحدة وتوسيعه إلى مجالات جديدة ذات اهتمام مشترك.

ووصل وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، يوم أمس الثلاثاء، إلى العاصمة القطرية الدوحة في زيارة عمل.

والتقى وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، اليوم الأربعاء، بأمير قطر، تميم بن حمد آل ثاني، في العاصمة القطرية الدوحة.
وأعلنت وزارة الخارجية الروسية، في بيان على قناتها في "تلغرام": "استقبل أمير دولة قطر، تميم بن حمد آل ثاني، (وزير الخارجية) سيرغي لافروف".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала