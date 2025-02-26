https://sarabic.ae/20250226/لافروف-يكشف-عن-هدف-لقاء-روسي-أمريكي-يعقد-غدا-في-إسطنبول-1098191220.html
لافروف يكشف عن لقاء روسي أمريكي يعقد غدا في إسطنبول
لافروف يكشف عن لقاء روسي أمريكي يعقد غدا في إسطنبول
سبوتنيك عربي
أعلن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، اليوم الأربعاء، أن هناك لقاء روسيا أمريكيا يعقد غدا في مدينة إسطنبول التركية، كاشفا عن هدف اللقاء. 26.02.2025, سبوتنيك عربي
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وقال لافروف للصحفيين: "أعلنا أن دبلوماسيينا رفيعي المستوى وخبرائنا سيجتمعون ويدرسون المشاكل النظامية التي تراكمت نتيجة للأنشطة غير القانونية للإدارة السابقة والتي خلقت عقبات مصطنعة أمام أنشطة السفارة الروسية، وهو بالطبع ما قمنا به بالمثل وخلقنا أيضا ظروفا غير مريحة لعمل السفارة الأمريكية في موسكو، وسيعقد مثل هذا اللقاء غدا في إسطنبول".وأوضح لافروف أن مسألة مصير الأصول الروسية المجمدة في الغرب ستبقى على جدول أعمال المفاوضات بشأن أوكرانيا، مشيرا إلى أن الإجراءات المحتملة ضد الأصول الروسية المجمدة لن تظل دون رد من موسكو.وشدد على أن الإجراءات المحتملة ضد الأصول الروسية المجمدة لن تبقى دون رد من الجانب الروسي.وجرت محادثات روسية - أمريكية رفيعة المستوى في العاصمة السعودية الرياض، يوم الثلاثاء الماضي. وكما أعلن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، فقد اتفق الطرفان على تهيئة الظروف لاستئناف التعاون بالكامل بين روسيا الاتحادية والولايات المتحدة وتوسيعه إلى مجالات جديدة ذات اهتمام مشترك.والتقى وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، اليوم الأربعاء، بأمير قطر، تميم بن حمد آل ثاني، في العاصمة القطرية الدوحة.وأعلنت وزارة الخارجية الروسية، في بيان على قناتها في "تلغرام": "استقبل أمير دولة قطر، تميم بن حمد آل ثاني، (وزير الخارجية) سيرغي لافروف".
https://sarabic.ae/20250226/لافروف-يعقد-مؤتمرا-صحفيا-في-الدوحة-عقب-لقائه-مع-الأمير-القطري-فيديو-1098189030.html
https://sarabic.ae/20250225/أمريكا-واشنطن-ترغب-في-مناقشة-موضوع-الأصول-الروسية-المجمدة-مع-موسكو-1098174913.html
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روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار تركيا اليوم
روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار تركيا اليوم
لافروف يكشف عن لقاء روسي أمريكي يعقد غدا في إسطنبول
11:00 GMT 26.02.2025 (تم التحديث: 11:18 GMT 26.02.2025)
أعلن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، اليوم الأربعاء، أن هناك لقاء روسيا أمريكيا يعقد غدا في مدينة إسطنبول التركية، كاشفا عن هدف اللقاء.
وقال لافروف للصحفيين: "أعلنا أن دبلوماسيينا رفيعي المستوى وخبرائنا سيجتمعون ويدرسون المشاكل النظامية التي تراكمت نتيجة للأنشطة غير القانونية للإدارة السابقة والتي خلقت عقبات مصطنعة أمام أنشطة السفارة الروسية، وهو بالطبع ما قمنا به بالمثل وخلقنا أيضا ظروفا غير مريحة لعمل السفارة الأمريكية في موسكو، وسيعقد مثل هذا اللقاء غدا في إسطنبول".
وأعرب عن اعتقاده أن نتائج اللقاء ستظهر مدى السرعة والفعالية التي يمكننا التحرك بها.
وأوضح لافروف أن مسألة مصير الأصول الروسية المجمدة في الغرب ستبقى على جدول أعمال المفاوضات بشأن أوكرانيا، مشيرا إلى أن الإجراءات المحتملة ضد الأصول الروسية المجمدة لن تظل دون رد من موسكو.
وقال لافروف:"فيما يتعلق بأصولنا التي سرقها الأوروبيون في المقام الأول، لا، لم تكن هناك محادثات محددة حول هذا الأمر، لكن ليس لدي شك في أن هذا الموضوع سيبقى على جدول الأعمال كجزء من التسوية".
وشدد على أن الإجراءات المحتملة ضد الأصول الروسية المجمدة لن تبقى دون رد من الجانب الروسي.
وجرت محادثات روسية - أمريكية رفيعة المستوى
في العاصمة السعودية الرياض، يوم الثلاثاء الماضي. وكما أعلن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، فقد اتفق الطرفان على تهيئة الظروف لاستئناف التعاون بالكامل بين روسيا الاتحادية والولايات المتحدة وتوسيعه إلى مجالات جديدة ذات اهتمام مشترك.
ووصل وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، يوم أمس الثلاثاء، إلى العاصمة القطرية الدوحة في زيارة عمل.
والتقى وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، اليوم الأربعاء، بأمير قطر، تميم بن حمد آل ثاني، في العاصمة القطرية الدوحة.
وأعلنت وزارة الخارجية الروسية، في بيان على قناتها في "تلغرام": "استقبل أمير دولة قطر، تميم بن حمد آل ثاني، (وزير الخارجية) سيرغي لافروف".