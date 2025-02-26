https://sarabic.ae/20250226/لافروف-يكشف-عن-هدف-لقاء-روسي-أمريكي-يعقد-غدا-في-إسطنبول-1098191220.html

لافروف يكشف عن لقاء روسي أمريكي يعقد غدا في إسطنبول

لافروف يكشف عن لقاء روسي أمريكي يعقد غدا في إسطنبول

سبوتنيك عربي

أعلن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، اليوم الأربعاء، أن هناك لقاء روسيا أمريكيا يعقد غدا في مدينة إسطنبول التركية، كاشفا عن هدف اللقاء. 26.02.2025, سبوتنيك عربي

2025-02-26T11:00+0000

2025-02-26T11:00+0000

2025-02-26T11:18+0000

روسيا

الولايات المتحدة الأمريكية

أخبار تركيا اليوم

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/02/13/1097952281_0:114:3072:1841_1920x0_80_0_0_bb5c8938885430ca18d208061363d1a0.jpg

وقال لافروف للصحفيين: "أعلنا أن دبلوماسيينا رفيعي المستوى وخبرائنا سيجتمعون ويدرسون المشاكل النظامية التي تراكمت نتيجة للأنشطة غير القانونية للإدارة السابقة والتي خلقت عقبات مصطنعة أمام أنشطة السفارة الروسية، وهو بالطبع ما قمنا به بالمثل وخلقنا أيضا ظروفا غير مريحة لعمل السفارة الأمريكية في موسكو، وسيعقد مثل هذا اللقاء غدا في إسطنبول".وأوضح لافروف أن مسألة مصير الأصول الروسية المجمدة في الغرب ستبقى على جدول أعمال المفاوضات بشأن أوكرانيا، مشيرا إلى أن الإجراءات المحتملة ضد الأصول الروسية المجمدة لن تظل دون رد من موسكو.وشدد على أن الإجراءات المحتملة ضد الأصول الروسية المجمدة لن تبقى دون رد من الجانب الروسي.وجرت محادثات روسية - أمريكية رفيعة المستوى في العاصمة السعودية الرياض، يوم الثلاثاء الماضي. وكما أعلن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، فقد اتفق الطرفان على تهيئة الظروف لاستئناف التعاون بالكامل بين روسيا الاتحادية والولايات المتحدة وتوسيعه إلى مجالات جديدة ذات اهتمام مشترك.والتقى وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، اليوم الأربعاء، بأمير قطر، تميم بن حمد آل ثاني، في العاصمة القطرية الدوحة.وأعلنت وزارة الخارجية الروسية، في بيان على قناتها في "تلغرام": "استقبل أمير دولة قطر، تميم بن حمد آل ثاني، (وزير الخارجية) سيرغي لافروف".

https://sarabic.ae/20250226/لافروف-يعقد-مؤتمرا-صحفيا-في-الدوحة-عقب-لقائه-مع-الأمير-القطري-فيديو-1098189030.html

https://sarabic.ae/20250225/أمريكا-واشنطن-ترغب-في-مناقشة-موضوع-الأصول-الروسية-المجمدة-مع-موسكو-1098174913.html

الولايات المتحدة الأمريكية

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار تركيا اليوم