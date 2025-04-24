https://sarabic.ae/20250424/دمشق-ترحب-برفع-العقوبات-البريطانية-عن-12-كيانا-سوريا-1099867294.html
دمشق ترحب برفع العقوبات البريطانية عن 12 كيانا سوريا
دمشق ترحب برفع العقوبات البريطانية عن 12 كيانا سوريا
سبوتنيك عربي
رحبت وزارة الخارجية السورية بقرار بريطانيا تعديل أنظمتها الخاصة بالعقوبات المفروضة على سوريا، التي شملت رفع العقوبات عن 12 كيانا سوريا. 24.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-24T18:54+0000
2025-04-24T18:54+0000
2025-04-24T18:54+0000
العالم العربي
أخبار العالم الآن
أخبار سوريا اليوم
بريطانيا
الأخبار
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/04/03/1099171256_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_73a783e4988f24fc4ede31c97f2e461a.jpg
وقالت الوزارة في بيان عبر صفحتها الرسمية على منصة "إكس"، اليوم الخميس، إن "هذا القرار يمثل خطوة بناء نحو تطبيع العلاقات الدولية ودعم الاحتياجات العاجلة للشعب السوري، بعد الحرب المدمرة التي عانى منها على مدى نحو 14 عاما".وأعلنت لندن رفع العقوبات عن 12 جهة سورية بينها وزارتا الدفاع والداخلية، إضافة إلى عدد من وسائل الإعلام السورية.وقالت وزارة الخزانة البريطانية، اليوم الخميس، إن "12 جهة سورية لم تعد موجودة على قائمة العقوبات، التي تم إعدادها سابقا".وبحسب ما نشرته الوزارة على موقعها الرسمي، فإن الجهات التي تم رفع العقوبات عنها تضم إضافة إلى وزارتي الدفاع والداخلية، كلا من إدارة المخابرات العامة، جهاز المخابرات الجوية، وإدارة الأمن السياسي، ومكتب الأمن الوطني السوري.كما تضم إدارة المخابرات العسكرية ومكتب إمداد الجيش والهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون وصحيفة "الوطن"، إضافة إلى قناتي "شام برس" و"سما".يذكر أن العديد من الدول الأوروبية قررت، الشهر الماضي، تعليق عقوباتها ضد سوريا، وهي عقوبات كانت تستهدف قطاعات رئيسية في الاقتصاد السوري.
https://sarabic.ae/20250306/الحكومة-البريطانية-تتخذ-قرارا-جديدا-بشأن-العقوبات-على-سوريا-1098454844.html
https://sarabic.ae/20250424/سوريا-أزمة-القروض-تطارد-الموظفين-المفصولين-في-القطاع-العام--1099858191.html
بريطانيا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/04/03/1099171256_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_501ae00d441db390c826ea5789ae71c4.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
العالم العربي, أخبار العالم الآن, أخبار سوريا اليوم, بريطانيا, الأخبار
العالم العربي, أخبار العالم الآن, أخبار سوريا اليوم, بريطانيا, الأخبار
دمشق ترحب برفع العقوبات البريطانية عن 12 كيانا سوريا
رحبت وزارة الخارجية السورية بقرار بريطانيا تعديل أنظمتها الخاصة بالعقوبات المفروضة على سوريا، التي شملت رفع العقوبات عن 12 كيانا سوريا.
وقالت الوزارة في بيان عبر صفحتها الرسمية على منصة "إكس"، اليوم الخميس، إن "هذا القرار يمثل خطوة بناء نحو تطبيع العلاقات الدولية ودعم الاحتياجات العاجلة للشعب السوري، بعد الحرب المدمرة التي عانى منها على مدى نحو 14 عاما".
وأعلنت لندن رفع العقوبات عن 12 جهة سورية بينها وزارتا الدفاع والداخلية، إضافة إلى عدد من وسائل الإعلام السورية.
وقالت وزارة الخزانة البريطانية، اليوم الخميس، إن "12 جهة سورية لم تعد موجودة على قائمة العقوبات، التي تم إعدادها سابقا".
وكانت العقوبات المفروضة
في السابق تشمل تجميد الأموال والموارد الاقتصادية للأشخاص والجهات التي شاركت في قمع المدنيين أو دعم الحكومة السورية السابقة أو كانت مستفيدة منها.
وبحسب ما نشرته الوزارة على موقعها الرسمي، فإن الجهات التي تم رفع العقوبات عنها تضم إضافة إلى وزارتي الدفاع والداخلية، كلا من إدارة المخابرات العامة، جهاز المخابرات الجوية، وإدارة الأمن السياسي، ومكتب الأمن الوطني السوري.
كما تضم إدارة المخابرات العسكرية ومكتب إمداد الجيش والهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون وصحيفة "الوطن"، إضافة إلى قناتي "شام برس" و"سما".
وكانت لندن، قد أعلنت الشهر الماضي، رفع العقوبات عن 24 جهة سورية أخرى، كان من بينها مصرف سوريا المركزي.
يذكر أن العديد من الدول الأوروبية قررت، الشهر الماضي، تعليق عقوباتها ضد سوريا، وهي عقوبات كانت تستهدف قطاعات رئيسية في الاقتصاد السوري.