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دمشق ترحب برفع العقوبات البريطانية عن 12 كيانا سوريا
دمشق ترحب برفع العقوبات البريطانية عن 12 كيانا سوريا
سبوتنيك عربي
رحبت وزارة الخارجية السورية بقرار بريطانيا تعديل أنظمتها الخاصة بالعقوبات المفروضة على سوريا، التي شملت رفع العقوبات عن 12 كيانا سوريا. 24.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-24T18:54+0000
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وقالت الوزارة في بيان عبر صفحتها الرسمية على منصة "إكس"، اليوم الخميس، إن "هذا القرار يمثل خطوة بناء نحو تطبيع العلاقات الدولية ودعم الاحتياجات العاجلة للشعب السوري، بعد الحرب المدمرة التي عانى منها على مدى نحو 14 عاما".وأعلنت لندن رفع العقوبات عن 12 جهة سورية بينها وزارتا الدفاع والداخلية، إضافة إلى عدد من وسائل الإعلام السورية.وقالت وزارة الخزانة البريطانية، اليوم الخميس، إن "12 جهة سورية لم تعد موجودة على قائمة العقوبات، التي تم إعدادها سابقا".وبحسب ما نشرته الوزارة على موقعها الرسمي، فإن الجهات التي تم رفع العقوبات عنها تضم إضافة إلى وزارتي الدفاع والداخلية، كلا من إدارة المخابرات العامة، جهاز المخابرات الجوية، وإدارة الأمن السياسي، ومكتب الأمن الوطني السوري.كما تضم إدارة المخابرات العسكرية ومكتب إمداد الجيش والهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون وصحيفة "الوطن"، إضافة إلى قناتي "شام برس" و"سما".يذكر أن العديد من الدول الأوروبية قررت، الشهر الماضي، تعليق عقوباتها ضد سوريا، وهي عقوبات كانت تستهدف قطاعات رئيسية في الاقتصاد السوري.
https://sarabic.ae/20250306/الحكومة-البريطانية-تتخذ-قرارا-جديدا-بشأن-العقوبات-على-سوريا-1098454844.html
https://sarabic.ae/20250424/سوريا-أزمة-القروض-تطارد-الموظفين-المفصولين-في-القطاع-العام--1099858191.html
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العالم العربي, أخبار العالم الآن, أخبار سوريا اليوم, بريطانيا, الأخبار
العالم العربي, أخبار العالم الآن, أخبار سوريا اليوم, بريطانيا, الأخبار

دمشق ترحب برفع العقوبات البريطانية عن 12 كيانا سوريا

18:54 GMT 24.04.2025
© AP Photo / Hadi Mizbanوزير الخارجية السوري في الحكومة المؤقتة أسعد الشيباني
وزير الخارجية السوري في الحكومة المؤقتة أسعد الشيباني - سبوتنيك عربي, 1920, 24.04.2025
© AP Photo / Hadi Mizban
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رحبت وزارة الخارجية السورية بقرار بريطانيا تعديل أنظمتها الخاصة بالعقوبات المفروضة على سوريا، التي شملت رفع العقوبات عن 12 كيانا سوريا.
وقالت الوزارة في بيان عبر صفحتها الرسمية على منصة "إكس"، اليوم الخميس، إن "هذا القرار يمثل خطوة بناء نحو تطبيع العلاقات الدولية ودعم الاحتياجات العاجلة للشعب السوري، بعد الحرب المدمرة التي عانى منها على مدى نحو 14 عاما".
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الحكومة البريطانية تتخذ قرارا جديدا بشأن العقوبات على سوريا
6 مارس, 18:44 GMT
وأعلنت لندن رفع العقوبات عن 12 جهة سورية بينها وزارتا الدفاع والداخلية، إضافة إلى عدد من وسائل الإعلام السورية.
وقالت وزارة الخزانة البريطانية، اليوم الخميس، إن "12 جهة سورية لم تعد موجودة على قائمة العقوبات، التي تم إعدادها سابقا".
وكانت العقوبات المفروضة في السابق تشمل تجميد الأموال والموارد الاقتصادية للأشخاص والجهات التي شاركت في قمع المدنيين أو دعم الحكومة السورية السابقة أو كانت مستفيدة منها.
وبحسب ما نشرته الوزارة على موقعها الرسمي، فإن الجهات التي تم رفع العقوبات عنها تضم إضافة إلى وزارتي الدفاع والداخلية، كلا من إدارة المخابرات العامة، جهاز المخابرات الجوية، وإدارة الأمن السياسي، ومكتب الأمن الوطني السوري.
كما تضم إدارة المخابرات العسكرية ومكتب إمداد الجيش والهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون وصحيفة "الوطن"، إضافة إلى قناتي "شام برس" و"سما".
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وكانت لندن، قد أعلنت الشهر الماضي، رفع العقوبات عن 24 جهة سورية أخرى، كان من بينها مصرف سوريا المركزي.

يذكر أن العديد من الدول الأوروبية قررت، الشهر الماضي، تعليق عقوباتها ضد سوريا، وهي عقوبات كانت تستهدف قطاعات رئيسية في الاقتصاد السوري.
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