https://sarabic.ae/20250514/أنصار-الله-تعلن-استهداف-مطار-بن-غوريون-بصاروخ-فرط-صوتي-هو-الثالث-خلال-24-ساعة-1100512583.html
"أنصار الله" تعلن استهداف مطار "بن غوريون" بصاروخ فرط صوتي هو الثالث خلال 24 ساعة
"أنصار الله" تعلن استهداف مطار "بن غوريون" بصاروخ فرط صوتي هو الثالث خلال 24 ساعة
سبوتنيك عربي
أعلنت جماعة "أنصار الله" اليمنية، اليوم الأربعاء، "إطلاق عملية عسكرية نوعية للقوة الصاروخية استهدفت مطار بن غوريون وسط إسرائيل، بصاروخ فرط صوتي". 14.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-14T07:44+0000
2025-05-14T07:44+0000
2025-05-14T07:44+0000
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وقال المتحدث العسكري باسم القوات التابعة لـ"أنصار الله"، العميد يحيى سريع، إن "الصاروخ على مطار بن غوريون، هو الثالث خلال أقل من 24 ساعة، وقد حقق هدفه بنجاح"، مؤكدًا أن "الصاروخ الفرط صوتي أوقف حركة الملاحة في المطار قرابة الساعة وأجبر الملايين على الهروب إلى الملاجئ".وأشار إلى أن "القوة الصاروخية نفذت مساء أمس عملية عسكرية استهدفت المطار بصاروخ باليستي نوع ذو الفقار"، مشددًا على أن "العمليات هدفها وقف حرب الإبادة المستمرة بحق الصامدين في غزة، تحت مرأى ومسمع العالم أجمع".وأصدر الجيش الإسرائيلي، في وقت سابق من اليوم، تحذيرا بإخلاء عدد من المواني البحرية في اليمن، بعد ساعات من اعتراض صاروخ أطلق من اليمن باتجاه إسرائيل.من جهته، قال وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر، إن "إطلاق الصواريخ نحو إسرائيل ودخول ملايين الإسرائيليين إلى الملاجئ جريمة حرب"، مؤكدًا أن جماعة "أنصار الله"، "تطلق الصواريخ ضد إسرائيل بتمويل من قبل إيران".وأفادت القناة 12 الإسرائيلة، في وقت سابق من اليوم، بأنه "تم تعليق عمليات الهبوط والإقلاع في مطار بن غوريون، عقب إطلاق صاروخ من اليمن باتجاه إسرائيل"، مشيرة إلى أن "صفارات الإنذار دوّت في مناطق وسط إسرائيل والقدس ومستوطنات الضفة الغربية".وأعلنت جماعة "أنصار الله"، أمس الثلاثاء، "تنفيذ عملية عسكرية استهدفت مطار "بن غوريون" في منطقة يافا (تل أبيب) وسط إسرائيل بصاروخ باليستي فرط صوتي".وقال المتحدث العسكري باسم الجماعة، العميد يحيى سريع، إن "الصاروخ حقق هدفه بنجاح وتسبب في هروب الملايين إلى الملاجئ وتوقف حركة المطار لقرابة الساعة".وأكد سريع أن "العملية تأكيد على استمرار حظر الملاحة في مطار بن غوريون"، داعيًا بقية الشركات التي لم تعلن وقف رحلاتها أن "تحذو حذو الشركات التي أعلنت وقف الرحلات إلى المطارات الإسرائيلية"، على حد قوله.وأضاف بيان المتحدث العسكري باسم الجماعة أن "العمليات الإسنادية وحظر الملاحة الجوية على المطارات الإسرائيلية، وحظر الملاحة البحرية الإسرائيلية ستتوقف بوقف العدوان ورفع الحصار عن قطاع غزة".وأعلن الجيش الإسرائيلي، في وقت سابق من يوم أمس، أن الدفاعات الجوية اعترضت صاروخا أطلق من اليمن. وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، إن "الصاروخ التي تم اعتراضه كان السبب في تفعيل إنذارات ببعض المناطق في البلاد".وأوضحت وسائل إعلام إسرائيلية أن "الصاروخ اليمني كان قريبا من الوصول لهدفه قبل نجاح عملية الاعتراض"، مشيرة إلى "توقف حركة الملاحة الجوية في مطار بن غوريون الدولي أثناء اعتراض الصاروخ".يأتي ذلك بعد أيام من شنّ إسرائيل غارات واسعة على العاصمة اليمنية، شملت منشآت حيوية، أسفرت عن سقوط 7 قتلى و94 جريحًا، حسب بيان الجماعة.وتزامنت هذه التطورات مع إعلان أمريكي عن اتفاق لوقف إطلاق النار بوساطة عُمانية، نفت جماعة "أنصار الله" أن يشمل إسرائيل، في وقت تواصل فيه إطلاق صواريخ باتجاه الأراضي الإسرائيلية، تأييدًا للفلسطينيين.يذكر أن التصعيد الأخير يأتي ضمن دائرة العنف المستمرة منذ أشهر، والتي خلفت عشرات الآلاف من الضحايا الفلسطينيين في قطاع غزة، وفقًا لإحصاءات محلية.وأعلنت جماعة "أنصار الله" اليمنية، يوم الأحد الماضي، فرض "حصار جوي شامل" على إسرائيل، من خلال تكرار استهداف المطارات الإسرائيلية، ردًا على قرار تل أبيب "توسيع العمليات العدوانية على غزة".وقال المتحدث باسم قوات "أنصار الله"، العميد يحيى سريع، في بيان مصور بثته قناة "المسيرة" التابعة للجماعة: "ردًا على التصعيد الإسرائيلي بقرار توسيع العمليات العدوانية على غزة، تعلن القوات المسلحة اليمنية أنها ستعمل على فرض حصار جوي شامل على العدو الإسرائيلي من خلال تكرار استهداف المطارات وعلى رأسها مطار اللد المسمى إسرائيليًا مطار بن غوريون".
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الحرب على اليمن, أخبار اليمن الأن, أنصار الله, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار العالم الآن, العالم العربي
الحرب على اليمن, أخبار اليمن الأن, أنصار الله, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار العالم الآن, العالم العربي
"أنصار الله" تعلن استهداف مطار "بن غوريون" بصاروخ فرط صوتي هو الثالث خلال 24 ساعة
أعلنت جماعة "أنصار الله" اليمنية، اليوم الأربعاء، "إطلاق عملية عسكرية نوعية للقوة الصاروخية استهدفت مطار بن غوريون وسط إسرائيل، بصاروخ فرط صوتي".
وقال المتحدث العسكري باسم القوات التابعة لـ"أنصار الله"، العميد يحيى سريع، إن "الصاروخ على مطار بن غوريون، هو الثالث خلال أقل من 24 ساعة، وقد حقق هدفه بنجاح"، مؤكدًا أن "الصاروخ الفرط صوتي أوقف حركة الملاحة في المطار قرابة الساعة وأجبر الملايين على الهروب إلى الملاجئ".
وأشار إلى أن "القوة الصاروخية نفذت مساء أمس عملية عسكرية استهدفت المطار بصاروخ باليستي نوع ذو الفقار"، مشددًا على أن "العمليات هدفها وقف حرب الإبادة المستمرة بحق الصامدين في غزة، تحت مرأى ومسمع العالم أجمع".
وأصدر الجيش الإسرائيلي، في وقت سابق من اليوم، تحذيرا بإخلاء عدد من المواني البحرية
في اليمن، بعد ساعات من اعتراض صاروخ أطلق من اليمن باتجاه إسرائيل.
وقال الجيش الإسرائيلي، في بيان له، إن "المناطق التي سيتم استهدافها في اليمن هي مواني رأس عيسى والحديدة والصليف"، زاعمًا أن جماعة "أنصار الله" تستخدم هذه المواني البحرية لصالح "أنشطتها الإرهابية".
من جهته، قال وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر، إن "إطلاق الصواريخ نحو إسرائيل ودخول ملايين الإسرائيليين إلى الملاجئ جريمة حرب"، مؤكدًا أن جماعة "أنصار الله"، "تطلق الصواريخ ضد إسرائيل بتمويل من قبل إيران".
وأفادت القناة 12 الإسرائيلة، في وقت سابق من اليوم، بأنه "تم تعليق عمليات الهبوط والإقلاع
في مطار بن غوريون، عقب إطلاق صاروخ من اليمن باتجاه إسرائيل"، مشيرة إلى أن "صفارات الإنذار دوّت في مناطق وسط إسرائيل والقدس ومستوطنات الضفة الغربية".
من جهتها، قالت صحيفة
"يديعوت أحرنوت"، إن "الصاروخ اليمني الذي تم اعتراضه في إسرائيل، هو الثالث خلال 24 ساعة"، مؤكدة أنه "لم ترد أي تقارير عن سقوط ضحايا، باستثناء امرأة أصيبت أثناء توجهها إلى المنطقة المحمية".
وأعلنت جماعة "أنصار الله"، أمس الثلاثاء، "تنفيذ عملية عسكرية استهدفت مطار "بن غوريون"
في منطقة يافا (تل أبيب) وسط إسرائيل بصاروخ باليستي فرط صوتي".
وقال المتحدث العسكري باسم الجماعة، العميد يحيى سريع، إن "الصاروخ حقق هدفه بنجاح وتسبب في هروب الملايين إلى الملاجئ وتوقف حركة المطار لقرابة الساعة".
وأكد سريع أن "العملية تأكيد على استمرار حظر الملاحة في مطار بن غوريون"، داعيًا بقية الشركات التي لم تعلن وقف رحلاتها أن "تحذو حذو الشركات التي أعلنت وقف الرحلات إلى المطارات الإسرائيلية"، على حد قوله.
وأضاف بيان المتحدث العسكري باسم الجماعة أن "العمليات الإسنادية وحظر الملاحة الجوية على المطارات الإسرائيلية، وحظر الملاحة البحرية الإسرائيلية ستتوقف بوقف العدوان ورفع الحصار عن قطاع غزة".
وأعلن الجيش الإسرائيلي، في وقت سابق من يوم أمس، أن الدفاعات الجوية اعترضت صاروخا أطلق من اليمن
. وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، إن "الصاروخ التي تم اعتراضه كان السبب في تفعيل إنذارات ببعض المناطق في البلاد".
وأوضحت وسائل إعلام إسرائيلية أن "الصاروخ اليمني كان قريبا من الوصول لهدفه قبل نجاح عملية الاعتراض"، مشيرة إلى "توقف حركة الملاحة الجوية في مطار بن غوريون الدولي أثناء اعتراض الصاروخ".
يأتي ذلك بعد أيام من شنّ إسرائيل غارات واسعة على العاصمة اليمنية، شملت منشآت حيوية، أسفرت عن سقوط 7 قتلى و94 جريحًا، حسب بيان الجماعة.
وتزامنت هذه التطورات مع إعلان أمريكي عن اتفاق لوقف إطلاق النار بوساطة عُمانية، نفت جماعة "أنصار الله" أن يشمل إسرائيل، في وقت تواصل فيه إطلاق صواريخ باتجاه الأراضي الإسرائيلية، تأييدًا للفلسطينيين.
يذكر أن التصعيد الأخير يأتي ضمن دائرة العنف المستمرة منذ أشهر، والتي خلفت عشرات الآلاف من الضحايا الفلسطينيين في قطاع غزة، وفقًا لإحصاءات محلية.
وأعلنت جماعة "أنصار الله" اليمنية، يوم الأحد الماضي، فرض "حصار جوي شامل
" على إسرائيل، من خلال تكرار استهداف المطارات الإسرائيلية، ردًا على قرار تل أبيب "توسيع العمليات العدوانية على غزة".
وقال المتحدث باسم قوات "أنصار الله"، العميد يحيى سريع، في بيان مصور بثته قناة "المسيرة" التابعة للجماعة: "ردًا على التصعيد الإسرائيلي بقرار توسيع العمليات العدوانية على غزة، تعلن القوات المسلحة اليمنية أنها ستعمل على فرض حصار جوي شامل على العدو الإسرائيلي من خلال تكرار استهداف المطارات وعلى رأسها مطار اللد المسمى إسرائيليًا مطار بن غوريون".