"أنصار الله" تعلن مهاجمة مطار "بن غوريون" الإسرائيلي بصاروخ باليستي فرط صوتي

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
ماذا وراء تهديدات إسرائيل بأن إيران ستلقى مصير حلفاءها بالمنطقة
08:16 GMT
29 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
08:45 GMT
15 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
09:03 GMT
34 د
عرب بوينت بودكاست
وسائل التواصل الإجتماعي.. نعمة أم نقمة؟
09:37 GMT
23 د
نبض افريقيا
برنامج الغذاء العالمي يحذر من تفاقم الجوع بغرب ووسط أفريقيا
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
كيف تؤثر جينات الأجداد والفيروسات التي أصابتهم منذ آلاف السنين على صحتنا؟
11:49 GMT
11 د
بيارق النصر
التضحيات التي تكبدتها شعوب الاتحاد السوفياتي في مواجهة المانيا النازية
12:03 GMT
28 د
صدى الحياة
كيف يستخدم الرقص كسلاح ثقافي؟ إجابات مثيرة تخلط الفن بالهوية والسياسة
12:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
لقاء سبوتنيك
تطور العلاقات الروسية العمانية، وتنامي الدور العماني كوسيط موثوق في القضايا الدولية
16:03 GMT
57 د
بلا قيود
خبير: تركيا محل ثقة روسيا وأوكرانيا
17:00 GMT
59 د
مساحة حرة
هل رفعت الولايات المتحدة والصين الراية البيضاء في الحرب التجارية بينهما ؟
18:00 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
روسيا تحيي الذكرى الـ 80 للنصر على النازية الألمانية
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
08:18 GMT
12 د
مرايا العلوم
جُسَيْم الجَمال في الفيزياء الجديدة وماتريكس الأعراق والسلمندر المبدع
08:31 GMT
29 د
نبض افريقيا
برنامج الغذاء العالمي يحذر من تفاقم الجوع بغرب ووسط أفريقيا
09:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الفنانة التونسية أميرة دخلية في ضيافة عرب بوينت بودكاست
09:49 GMT
10 د
عرب بوينت بودكاست
هل السمنة حرب تخاض بالعلم أم بالإرادة؟
10:03 GMT
11 د
مساحة حرة
كيف تواجه بريكس سياسات ترامب التجارية؟
10:15 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
رسالة عاجلة من المحيطات.. الغابات التي تنقذنا من ينقذها
10:44 GMT
16 د
من الملعب
برشلونة" يحسم كل مباريات الـ "كلاسيكو" هذا الموسم ويطيح بـ "كارلو أنشيلوتي
11:03 GMT
27 د
مساحة حرة
هل رفعت الولايات المتحدة والصين الراية البيضاء في الحرب التجارية بينهما ؟
11:31 GMT
29 د
لقاء سبوتنيك
تطور العلاقات الروسية العمانية، وتنامي الدور العماني كوسيط موثوق في القضايا الدولية
12:03 GMT
57 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
16:29 GMT
31 د
بلا قيود
هل نعيش حقبة جديدة من التوازن الدولي للعالم؟
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
ما أسباب تصاعد الاشتباكات في العاصمة طرابلس؟
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
اتفاق مؤقت بين الصين وواشنطن.. بداية لإنهاء الحرب التجارية أم يؤجلها فقط؟
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250513/أنصار-الله-تعلن-مهاجمة-مطار-بن-غوريون-الإسرائيلي-بصاروخ-باليستي-فرط-صوتي-1100503645.html
"أنصار الله" تعلن مهاجمة مطار "بن غوريون" الإسرائيلي بصاروخ باليستي فرط صوتي
"أنصار الله" تعلن مهاجمة مطار "بن غوريون" الإسرائيلي بصاروخ باليستي فرط صوتي
سبوتنيك عربي
أعلنت القوات المسلحة اليمنية التابعة لجماعة أنصار الله، اليوم الثلاثاء، "تنفيذ عملية عسكرية استهدفتْ مطار "بن غوريون" في منطقة يافا وسط إسرائيل بصاروخ باليستي... 13.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-13T19:34+0000
2025-05-13T19:34+0000
إسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم
أخبار اليمن الأن
الحرب على اليمن
أنصار الله
أخبار العالم الآن
العالم العربي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/103848/81/1038488138_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_a48f6a97fa7f82f20fa68d8f17d0e9c8.jpg
وقال المتحدث باسم القوات المسلحة التابعة لأنصار الله، العميد يحيى سريع، إن "الصاروخ حقق هدفه بنجاح وتسبب في هروب الملايين إلى الملاجئ وتوقف حركة المطار لقرابة الساعة".وأكد سريع، أن "العملية تأكيد على استمرار حظر الملاحة في مطار بن غوريون"، داعيا بقية الشركات التي لم تعلنْ وقف رحلاتها أن تحذو حذو الشركات التي أعلنت وقف الرحلات إلى المطارات الإسرائيلية.وأضاف البيان أن "العمليات الإسنادية وحظر الملاحة الجوية على المطارات الإسرائيلية، وحظر الملاحة البحرية الإسرائيلية ستتوقف بوقف العدوان ورفع الحصار عن قطاع غزة".وأعلن الجيش الإسرائيلي، في وقت سابق اليوم، أن الدفاعات الجوية اعترضت صاروخا أطلق من اليمن. وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، إنه "الصاروخ التي تم اعتراضه كان السبب في تفعيل انذارات في بعض المناطق في البلاد".يأتي ذلك بعد أيام من شن إسرائيل غارات واسعة على العاصمة اليمنية شملت منشآت حيوية، أسفرت عن سقوط 7 قتلى و94 جريحاً حسب بيان الجماعة.وتزامنت هذه التطورات مع إعلان أمريكي عن اتفاق لوقف إطلاق النار بوساطة عمانية، نفت جماعة "أنصار الله" أن يشمل إسرائيل، في وقت تواصل فيه إطلاق صواريخ باتجاه الأراضي الإسرائيلية تأييداً للفلسطينيين.يذكر أن التصعيد الأخير يأتي ضمن دائرة العنف المستمرة منذ أشهر، التي خلفت عشرات الآلاف من الضحايا الفلسطينيين في قطاع غزة، وفقاً لإحصاءات محلية.وأعلنت جماعة "أنصار الله" اليمنية، يوم الأحد الماضي، فرض "حصار جوي شامل" على إسرائيل، من خلال تكرار استهداف المطارات الإسرائيلية، ردًا على قرار تل أبيب "توسيع العمليات العدوانية على غزة".وقال المتحدث باسم قوات "أنصار الله"، العميد يحيى سريع، في بيان مصور بثته قناة "المسيرة" التابعة للجماعة: "رداً على التصعيد الإسرائيلي بقرار توسيع العمليات العدوانية على غزة، تعلن القوات المسلحة اليمنية أنها ستعمل على فرض حصار جوي شامل على العدو الإسرائيلي من خلال تكرار استهداف المطارات وعلى رأسها مطار اللد المسمى إسرائيلياً مطار بن غوريون".
https://sarabic.ae/20250506/مستشار-حكومة-صنعاء-لـسبوتنيك-على-أمريكا-وإسرائيل-انتظار-الطوفان-اليمني-المدمر-1100230110.html
https://sarabic.ae/20250512/ما-بين-الهدنة-الأمريكية-والضربات-الإسرائيلية-ما-هي-السيناريوهات-المقبلة-لـأنصار-الله-في-اليمن-1100451667.html
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/103848/81/1038488138_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_108d321f2c9406bba3bc5076fd20801d.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار اليمن الأن, الحرب على اليمن, أنصار الله, أخبار العالم الآن, العالم العربي
إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار اليمن الأن, الحرب على اليمن, أنصار الله, أخبار العالم الآن, العالم العربي

"أنصار الله" تعلن مهاجمة مطار "بن غوريون" الإسرائيلي بصاروخ باليستي فرط صوتي

19:34 GMT 13.05.2025
© AP Photo / Dan Baliltyمطار بن غوريون الدولي في تل أبيب، إسرائيل 14 أبريل/ نيسان 2012
مطار بن غوريون الدولي في تل أبيب، إسرائيل 14 أبريل/ نيسان 2012 - سبوتنيك عربي, 1920, 13.05.2025
© AP Photo / Dan Balilty
تابعنا عبر
أعلنت القوات المسلحة اليمنية التابعة لجماعة أنصار الله، اليوم الثلاثاء، "تنفيذ عملية عسكرية استهدفتْ مطار "بن غوريون" في منطقة يافا وسط إسرائيل بصاروخ باليستي فرط صوتي".
وقال المتحدث باسم القوات المسلحة التابعة لأنصار الله، العميد يحيى سريع، إن "الصاروخ حقق هدفه بنجاح وتسبب في هروب الملايين إلى الملاجئ وتوقف حركة المطار لقرابة الساعة".
وأكد سريع، أن "العملية تأكيد على استمرار حظر الملاحة في مطار بن غوريون"، داعيا بقية الشركات التي لم تعلنْ وقف رحلاتها أن تحذو حذو الشركات التي أعلنت وقف الرحلات إلى المطارات الإسرائيلية.
مستشار رئاسة الوزراء في حكومة صنعاء حميد عبد القادر - سبوتنيك عربي, 1920, 06.05.2025
مستشار حكومة صنعاء لـ"سبوتنيك": على أمريكا وإسرائيل انتظار الطوفان اليمني المدمر
6 مايو, 18:54 GMT
وأضاف البيان أن "العمليات الإسنادية وحظر الملاحة الجوية على المطارات الإسرائيلية، وحظر الملاحة البحرية الإسرائيلية ستتوقف بوقف العدوان ورفع الحصار عن قطاع غزة".
وأعلن الجيش الإسرائيلي، في وقت سابق اليوم، أن الدفاعات الجوية اعترضت صاروخا أطلق من اليمن. وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، إنه "الصاروخ التي تم اعتراضه كان السبب في تفعيل انذارات في بعض المناطق في البلاد".
وأوضحت وسائل إعلام إسرائيلية إن "الصاروخ اليمني كان قريبا من الوصول لهدفه قبل نجاح عملية الاعتراض"، مشيرة إلى "توقف حركة الملاحة الجوية في مطار بن غوريون الدولي أثناء اعتراض الصاروخ".
يأتي ذلك بعد أيام من شن إسرائيل غارات واسعة على العاصمة اليمنية شملت منشآت حيوية، أسفرت عن سقوط 7 قتلى و94 جريحاً حسب بيان الجماعة.
وتزامنت هذه التطورات مع إعلان أمريكي عن اتفاق لوقف إطلاق النار بوساطة عمانية، نفت جماعة "أنصار الله" أن يشمل إسرائيل، في وقت تواصل فيه إطلاق صواريخ باتجاه الأراضي الإسرائيلية تأييداً للفلسطينيين.
مسيرة في مدينة صنعاء اليمنية دعما لفلسطين. - سبوتنيك عربي, 1920, 12.05.2025
ما بين الهدنة الأمريكية والضربات الإسرائيلية.. ما هي السيناريوهات القادمة لـ"أنصار الله" في اليمن؟
أمس, 18:13 GMT
يذكر أن التصعيد الأخير يأتي ضمن دائرة العنف المستمرة منذ أشهر، التي خلفت عشرات الآلاف من الضحايا الفلسطينيين في قطاع غزة، وفقاً لإحصاءات محلية.
وأعلنت جماعة "أنصار الله" اليمنية، يوم الأحد الماضي، فرض "حصار جوي شامل" على إسرائيل، من خلال تكرار استهداف المطارات الإسرائيلية، ردًا على قرار تل أبيب "توسيع العمليات العدوانية على غزة".
وقال المتحدث باسم قوات "أنصار الله"، العميد يحيى سريع، في بيان مصور بثته قناة "المسيرة" التابعة للجماعة: "رداً على التصعيد الإسرائيلي بقرار توسيع العمليات العدوانية على غزة، تعلن القوات المسلحة اليمنية أنها ستعمل على فرض حصار جوي شامل على العدو الإسرائيلي من خلال تكرار استهداف المطارات وعلى رأسها مطار اللد المسمى إسرائيلياً مطار بن غوريون".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала