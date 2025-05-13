https://sarabic.ae/20250513/أنصار-الله-تعلن-مهاجمة-مطار-بن-غوريون-الإسرائيلي-بصاروخ-باليستي-فرط-صوتي-1100503645.html

"أنصار الله" تعلن مهاجمة مطار "بن غوريون" الإسرائيلي بصاروخ باليستي فرط صوتي

"أنصار الله" تعلن مهاجمة مطار "بن غوريون" الإسرائيلي بصاروخ باليستي فرط صوتي

سبوتنيك عربي

أعلنت القوات المسلحة اليمنية التابعة لجماعة أنصار الله، اليوم الثلاثاء، "تنفيذ عملية عسكرية استهدفتْ مطار "بن غوريون" في منطقة يافا وسط إسرائيل بصاروخ باليستي... 13.05.2025, سبوتنيك عربي

2025-05-13T19:34+0000

2025-05-13T19:34+0000

2025-05-13T19:34+0000

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وقال المتحدث باسم القوات المسلحة التابعة لأنصار الله، العميد يحيى سريع، إن "الصاروخ حقق هدفه بنجاح وتسبب في هروب الملايين إلى الملاجئ وتوقف حركة المطار لقرابة الساعة".وأكد سريع، أن "العملية تأكيد على استمرار حظر الملاحة في مطار بن غوريون"، داعيا بقية الشركات التي لم تعلنْ وقف رحلاتها أن تحذو حذو الشركات التي أعلنت وقف الرحلات إلى المطارات الإسرائيلية.وأضاف البيان أن "العمليات الإسنادية وحظر الملاحة الجوية على المطارات الإسرائيلية، وحظر الملاحة البحرية الإسرائيلية ستتوقف بوقف العدوان ورفع الحصار عن قطاع غزة".وأعلن الجيش الإسرائيلي، في وقت سابق اليوم، أن الدفاعات الجوية اعترضت صاروخا أطلق من اليمن. وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، إنه "الصاروخ التي تم اعتراضه كان السبب في تفعيل انذارات في بعض المناطق في البلاد".يأتي ذلك بعد أيام من شن إسرائيل غارات واسعة على العاصمة اليمنية شملت منشآت حيوية، أسفرت عن سقوط 7 قتلى و94 جريحاً حسب بيان الجماعة.وتزامنت هذه التطورات مع إعلان أمريكي عن اتفاق لوقف إطلاق النار بوساطة عمانية، نفت جماعة "أنصار الله" أن يشمل إسرائيل، في وقت تواصل فيه إطلاق صواريخ باتجاه الأراضي الإسرائيلية تأييداً للفلسطينيين.يذكر أن التصعيد الأخير يأتي ضمن دائرة العنف المستمرة منذ أشهر، التي خلفت عشرات الآلاف من الضحايا الفلسطينيين في قطاع غزة، وفقاً لإحصاءات محلية.وأعلنت جماعة "أنصار الله" اليمنية، يوم الأحد الماضي، فرض "حصار جوي شامل" على إسرائيل، من خلال تكرار استهداف المطارات الإسرائيلية، ردًا على قرار تل أبيب "توسيع العمليات العدوانية على غزة".وقال المتحدث باسم قوات "أنصار الله"، العميد يحيى سريع، في بيان مصور بثته قناة "المسيرة" التابعة للجماعة: "رداً على التصعيد الإسرائيلي بقرار توسيع العمليات العدوانية على غزة، تعلن القوات المسلحة اليمنية أنها ستعمل على فرض حصار جوي شامل على العدو الإسرائيلي من خلال تكرار استهداف المطارات وعلى رأسها مطار اللد المسمى إسرائيلياً مطار بن غوريون".

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