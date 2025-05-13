خوف وهلع في مطار بن غوريون... وإسرائيل تعلن اعتراض صاروخ يمني

عربي
ترامب: سأدعو لرفع العقوبات عن سوريا لمنحها فرصة
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
ماذا وراء تهديدات إسرائيل بأن إيران ستلقى مصير حلفاءها بالمنطقة
08:16 GMT
29 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
08:45 GMT
15 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
09:03 GMT
34 د
عرب بوينت بودكاست
وسائل التواصل الإجتماعي.. نعمة أم نقمة؟
09:37 GMT
23 د
نبض افريقيا
برنامج الغذاء العالمي يحذر من تفاقم الجوع بغرب ووسط أفريقيا
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
كيف تؤثر جينات الأجداد والفيروسات التي أصابتهم منذ آلاف السنين على صحتنا؟
11:49 GMT
11 د
بيارق النصر
التضحيات التي تكبدتها شعوب الاتحاد السوفياتي في مواجهة المانيا النازية
12:03 GMT
28 د
صدى الحياة
كيف يستخدم الرقص كسلاح ثقافي؟ إجابات مثيرة تخلط الفن بالهوية والسياسة
12:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
لقاء سبوتنيك
تطور العلاقات الروسية العمانية، وتنامي الدور العماني كوسيط موثوق في القضايا الدولية
16:03 GMT
57 د
بلا قيود
خبير: تركيا محل ثقة روسيا وأوكرانيا
17:00 GMT
59 د
مساحة حرة
هل رفعت الولايات المتحدة والصين الراية البيضاء في الحرب التجارية بينهما ؟
18:00 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
روسيا تحيي الذكرى الـ 80 للنصر على النازية الألمانية
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
08:18 GMT
12 د
مرايا العلوم
جُسَيْم الجَمال في الفيزياء الجديدة وماتريكس الأعراق والسلمندر المبدع
08:31 GMT
29 د
نبض افريقيا
برنامج الغذاء العالمي يحذر من تفاقم الجوع بغرب ووسط أفريقيا
09:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الفنانة التونسية أميرة دخلية في ضيافة عرب بوينت بودكاست
09:49 GMT
10 د
عرب بوينت بودكاست
هل السمنة حرب تخاض بالعلم أم بالإرادة؟
10:03 GMT
11 د
مساحة حرة
كيف تواجه بريكس سياسات ترامب التجارية؟
10:15 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
رسالة عاجلة من المحيطات.. الغابات التي تنقذنا من ينقذها
10:44 GMT
16 د
من الملعب
برشلونة" يحسم كل مباريات الـ "كلاسيكو" هذا الموسم ويطيح بـ "كارلو أنشيلوتي
11:03 GMT
27 د
مساحة حرة
هل رفعت الولايات المتحدة والصين الراية البيضاء في الحرب التجارية بينهما ؟
11:31 GMT
29 د
لقاء سبوتنيك
تطور العلاقات الروسية العمانية، وتنامي الدور العماني كوسيط موثوق في القضايا الدولية
12:03 GMT
57 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
16:29 GMT
31 د
بلا قيود
هل نعيش حقبة جديدة من التوازن الدولي للعالم؟
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
ما أسباب تصاعد الاشتباكات في العاصمة طرابلس؟
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
اتفاق مؤقت بين الصين وواشنطن.. بداية لإنهاء الحرب التجارية أم يؤجلها فقط؟
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250513/خوف-وهلع-في-مطار-بن-غوريون-وإسرائيل-تعلن-اعتراض-صاروخ-يمني-1100498189.html
خوف وهلع في مطار بن غوريون... وإسرائيل تعلن اعتراض صاروخ يمني
خوف وهلع في مطار بن غوريون... وإسرائيل تعلن اعتراض صاروخ يمني
سبوتنيك عربي
أعلن الجيش الإسرائيلي، مساء اليوم الثلاثاء، أن الدفاعات الجوية اعترضت صاروخا أطلق من اليمن. 13.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-13T17:01+0000
2025-05-13T17:01+0000
الحرب على اليمن
أخبار اليمن الأن
إسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم
أنصار الله
أخبار العالم الآن
العالم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/05/04/1100151672_0:146:1411:940_1920x0_80_0_0_307994dd7891a5e139d2b055ffe7b0ad.jpg
وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، إنه "الصاروخ التي تم اعتراضه كان السبب في تفعيل انذارات في بعض المناطق في البلاد".وأوضحت وسائل إعلام إسرائيلية إن "الصاروخ اليمني كان قريبا من الوصول لهدفه قبل نجاح عملية الاعتراض"، مشيرة إلى "توقف حركة الملاحة الجوية في مطار بن غوريون الدولي أثناء اعتراض الصاروخ".يأتي ذلك بعد أيام من شن إسرائيل غارات واسعة على العاصمة اليمنية شملت منشآت حيوية، أسفرت عن سقوط 7 قتلى و94 جريحاً حسب بيان الجماعة.وتزامنت هذه التطورات مع إعلان أمريكي عن اتفاق لوقف إطلاق النار بوساطة عمانية، نفت جماعة "أنصار الله" أن يشمل إسرائيل، في وقت تواصل فيه إطلاق صواريخ باتجاه الأراضي الإسرائيلية تأييداً للفلسطينيين.يذكر أن التصعيد الأخير يأتي ضمن دائرة العنف المستمرة منذ أشهر، التي خلفت عشرات الآلاف من الضحايا الفلسطينيين في قطاع غزة، وفقاً لإحصاءات محلية.وأعلنت جماعة "أنصار الله" اليمنية، يوم الأحد الماضي، فرض "حصار جوي شامل" على إسرائيل، من خلال تكرار استهداف المطارات الإسرائيلية، ردًا على قرار تل أبيب "توسيع العمليات العدوانية على غزة".وقال المتحدث باسم قوات "أنصار الله"، العميد يحيى سريع، في بيان مصور بثته قناة "المسيرة" التابعة للجماعة: "رداً على التصعيد الإسرائيلي بقرار توسيع العمليات العدوانية على غزة، تعلن القوات المسلحة اليمنية أنها ستعمل على فرض حصار جوي شامل على العدو الإسرائيلي من خلال تكرار استهداف المطارات وعلى رأسها مطار اللد المسمى إسرائيلياً مطار بن غوريون".
https://sarabic.ae/20250512/ما-بين-الهدنة-الأمريكية-والضربات-الإسرائيلية-ما-هي-السيناريوهات-المقبلة-لـأنصار-الله-في-اليمن-1100451667.html
https://sarabic.ae/20250510/أنصار-الله-3-آلاف-يمني-عالق-في-الأردن-بعد-تدمير-إسرائيل-مطار-صنعاء-1100372701.html
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/05/04/1100151672_32:0:1285:940_1920x0_80_0_0_f3ad351e1fa46f277d26cc5cd1ca9e50.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الحرب على اليمن, أخبار اليمن الأن, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أنصار الله, أخبار العالم الآن, العالم
الحرب على اليمن, أخبار اليمن الأن, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أنصار الله, أخبار العالم الآن, العالم

خوف وهلع في مطار بن غوريون... وإسرائيل تعلن اعتراض صاروخ يمني

17:01 GMT 13.05.2025
© AP Photo / Ohad Zwigenbergقوات الأمن الإسرائيلية تتفقد الموقع الذي قال الجيش الإسرائيلي إن مقذوفا أطلقه "أنصار الله" من اليمن سقط في منطقة مطار بن غوريون الدولي بالقرب من تل أبيب في إسرائيل، 4 مايو/ أيار 2025
قوات الأمن الإسرائيلية تتفقد الموقع الذي قال الجيش الإسرائيلي إن مقذوفا أطلقه أنصار الله من اليمن سقط في منطقة مطار بن غوريون الدولي بالقرب من تل أبيب في إسرائيل، 4 مايو/ أيار 2025 - سبوتنيك عربي, 1920, 13.05.2025
© AP Photo / Ohad Zwigenberg
تابعنا عبر
أعلن الجيش الإسرائيلي، مساء اليوم الثلاثاء، أن الدفاعات الجوية اعترضت صاروخا أطلق من اليمن.
وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، إنه "الصاروخ التي تم اعتراضه كان السبب في تفعيل انذارات في بعض المناطق في البلاد".
وأوضحت وسائل إعلام إسرائيلية إن "الصاروخ اليمني كان قريبا من الوصول لهدفه قبل نجاح عملية الاعتراض"، مشيرة إلى "توقف حركة الملاحة الجوية في مطار بن غوريون الدولي أثناء اعتراض الصاروخ".
يأتي ذلك بعد أيام من شن إسرائيل غارات واسعة على العاصمة اليمنية شملت منشآت حيوية، أسفرت عن سقوط 7 قتلى و94 جريحاً حسب بيان الجماعة.
مسيرة في مدينة صنعاء اليمنية دعما لفلسطين. - سبوتنيك عربي, 1920, 12.05.2025
ما بين الهدنة الأمريكية والضربات الإسرائيلية.. ما هي السيناريوهات القادمة لـ"أنصار الله" في اليمن؟
أمس, 18:13 GMT
وتزامنت هذه التطورات مع إعلان أمريكي عن اتفاق لوقف إطلاق النار بوساطة عمانية، نفت جماعة "أنصار الله" أن يشمل إسرائيل، في وقت تواصل فيه إطلاق صواريخ باتجاه الأراضي الإسرائيلية تأييداً للفلسطينيين.
يذكر أن التصعيد الأخير يأتي ضمن دائرة العنف المستمرة منذ أشهر، التي خلفت عشرات الآلاف من الضحايا الفلسطينيين في قطاع غزة، وفقاً لإحصاءات محلية.
قصف مطار صنعاء - سبوتنيك عربي, 1920, 10.05.2025
"أنصار الله": 3 آلاف يمني عالق في الأردن بعد تدمير إسرائيل مطار صنعاء
10 مايو, 10:18 GMT
وأعلنت جماعة "أنصار الله" اليمنية، يوم الأحد الماضي، فرض "حصار جوي شامل" على إسرائيل، من خلال تكرار استهداف المطارات الإسرائيلية، ردًا على قرار تل أبيب "توسيع العمليات العدوانية على غزة".
وقال المتحدث باسم قوات "أنصار الله"، العميد يحيى سريع، في بيان مصور بثته قناة "المسيرة" التابعة للجماعة: "رداً على التصعيد الإسرائيلي بقرار توسيع العمليات العدوانية على غزة، تعلن القوات المسلحة اليمنية أنها ستعمل على فرض حصار جوي شامل على العدو الإسرائيلي من خلال تكرار استهداف المطارات وعلى رأسها مطار اللد المسمى إسرائيلياً مطار بن غوريون".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала