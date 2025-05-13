https://sarabic.ae/20250513/خوف-وهلع-في-مطار-بن-غوريون-وإسرائيل-تعلن-اعتراض-صاروخ-يمني-1100498189.html
خوف وهلع في مطار بن غوريون... وإسرائيل تعلن اعتراض صاروخ يمني
خوف وهلع في مطار بن غوريون... وإسرائيل تعلن اعتراض صاروخ يمني
سبوتنيك عربي
أعلن الجيش الإسرائيلي، مساء اليوم الثلاثاء، أن الدفاعات الجوية اعترضت صاروخا أطلق من اليمن. 13.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-13T17:01+0000
2025-05-13T17:01+0000
2025-05-13T17:01+0000
الحرب على اليمن
أخبار اليمن الأن
إسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم
أنصار الله
أخبار العالم الآن
العالم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/05/04/1100151672_0:146:1411:940_1920x0_80_0_0_307994dd7891a5e139d2b055ffe7b0ad.jpg
وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، إنه "الصاروخ التي تم اعتراضه كان السبب في تفعيل انذارات في بعض المناطق في البلاد".وأوضحت وسائل إعلام إسرائيلية إن "الصاروخ اليمني كان قريبا من الوصول لهدفه قبل نجاح عملية الاعتراض"، مشيرة إلى "توقف حركة الملاحة الجوية في مطار بن غوريون الدولي أثناء اعتراض الصاروخ".يأتي ذلك بعد أيام من شن إسرائيل غارات واسعة على العاصمة اليمنية شملت منشآت حيوية، أسفرت عن سقوط 7 قتلى و94 جريحاً حسب بيان الجماعة.وتزامنت هذه التطورات مع إعلان أمريكي عن اتفاق لوقف إطلاق النار بوساطة عمانية، نفت جماعة "أنصار الله" أن يشمل إسرائيل، في وقت تواصل فيه إطلاق صواريخ باتجاه الأراضي الإسرائيلية تأييداً للفلسطينيين.يذكر أن التصعيد الأخير يأتي ضمن دائرة العنف المستمرة منذ أشهر، التي خلفت عشرات الآلاف من الضحايا الفلسطينيين في قطاع غزة، وفقاً لإحصاءات محلية.وأعلنت جماعة "أنصار الله" اليمنية، يوم الأحد الماضي، فرض "حصار جوي شامل" على إسرائيل، من خلال تكرار استهداف المطارات الإسرائيلية، ردًا على قرار تل أبيب "توسيع العمليات العدوانية على غزة".وقال المتحدث باسم قوات "أنصار الله"، العميد يحيى سريع، في بيان مصور بثته قناة "المسيرة" التابعة للجماعة: "رداً على التصعيد الإسرائيلي بقرار توسيع العمليات العدوانية على غزة، تعلن القوات المسلحة اليمنية أنها ستعمل على فرض حصار جوي شامل على العدو الإسرائيلي من خلال تكرار استهداف المطارات وعلى رأسها مطار اللد المسمى إسرائيلياً مطار بن غوريون".
https://sarabic.ae/20250512/ما-بين-الهدنة-الأمريكية-والضربات-الإسرائيلية-ما-هي-السيناريوهات-المقبلة-لـأنصار-الله-في-اليمن-1100451667.html
https://sarabic.ae/20250510/أنصار-الله-3-آلاف-يمني-عالق-في-الأردن-بعد-تدمير-إسرائيل-مطار-صنعاء-1100372701.html
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/05/04/1100151672_32:0:1285:940_1920x0_80_0_0_f3ad351e1fa46f277d26cc5cd1ca9e50.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الحرب على اليمن, أخبار اليمن الأن, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أنصار الله, أخبار العالم الآن, العالم
الحرب على اليمن, أخبار اليمن الأن, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أنصار الله, أخبار العالم الآن, العالم
خوف وهلع في مطار بن غوريون... وإسرائيل تعلن اعتراض صاروخ يمني
أعلن الجيش الإسرائيلي، مساء اليوم الثلاثاء، أن الدفاعات الجوية اعترضت صاروخا أطلق من اليمن.
وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، إنه "الصاروخ التي تم اعتراضه كان السبب في تفعيل انذارات في بعض المناطق في البلاد".
وأوضحت وسائل إعلام إسرائيلية إن "الصاروخ اليمني كان قريبا من الوصول لهدفه قبل نجاح عملية الاعتراض"، مشيرة إلى "توقف حركة الملاحة الجوية في مطار بن غوريون الدولي أثناء اعتراض الصاروخ".
يأتي ذلك بعد أيام من شن إسرائيل غارات واسعة على العاصمة اليمنية شملت منشآت حيوية، أسفرت عن سقوط 7 قتلى و94 جريحاً حسب بيان الجماعة.
وتزامنت هذه التطورات مع إعلان أمريكي عن اتفاق لوقف إطلاق النار بوساطة عمانية، نفت جماعة "أنصار الله" أن يشمل إسرائيل، في وقت تواصل فيه إطلاق صواريخ باتجاه الأراضي الإسرائيلية تأييداً للفلسطينيين.
يذكر أن التصعيد الأخير يأتي ضمن دائرة العنف المستمرة منذ أشهر، التي خلفت عشرات الآلاف من الضحايا الفلسطينيين في قطاع غزة، وفقاً لإحصاءات محلية.
وأعلنت جماعة "أنصار الله" اليمنية، يوم الأحد الماضي، فرض "حصار جوي شامل
" على إسرائيل، من خلال تكرار استهداف المطارات الإسرائيلية، ردًا على قرار تل أبيب "توسيع العمليات العدوانية على غزة".
وقال المتحدث باسم قوات "أنصار الله"، العميد يحيى سريع، في بيان مصور بثته قناة "المسيرة" التابعة للجماعة: "رداً على التصعيد الإسرائيلي بقرار توسيع العمليات العدوانية على غزة، تعلن القوات المسلحة اليمنية أنها ستعمل على فرض حصار جوي شامل على العدو الإسرائيلي من خلال تكرار استهداف المطارات وعلى رأسها مطار اللد المسمى إسرائيلياً مطار بن غوريون".